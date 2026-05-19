ढिंग टांग : उपस्थितीची टक्केवारी...!

स्थळ : मातोश्री हाइट्स, वांद्रे सोसायटी. वेळ : टाळण्याजोगीच! चि. विक्रमादित्य : (खोलीचे दार टकटकवत) हाय देअर बॅब्स...मे आय कम इन?उधोजीसाहेब : (आतूनच) नोप! उद्या या!! आज माझी सुट्टी आहे...विक्रमादित्य : (तरीही खोलीचे दार ढकलून आत शिरत) अतिशय इंपॉर्टंट पॉइण्ट डिस्कस करायचा आहे! अर्जंटली!! वी मस्ट टॉक..!उधोजीसाहेब : (अंथरुणाची आवराआवर करत) अर्जंट असेल तर उद्या या, काहीतरी किरकोळ असेल, तरच आत्ता वेळ देऊ शकेन!! महत्त्वाची अर्जंट कामं नेहमी वेळ घेऊन करावीत! विक्रमादित्य : (हातातलं रिपोर्ट कार्ड फडकवत) बॅब्स, हे काय आहे?उधोजीसाहेब : (मख्खपणाने) पुठ्ठा! .विक्रमादित्य : (कपाळाला आठ्या घालून) तुमचं रिपोर्ट कार्ड आहे, बॅब्स!!उधोजीसाहेब : (उडवून लावत) आमचं कसलं आलंय रिपोर्ट कार्ड? आमचा निकाल लावणारा अजून महाराष्ट्रात पैदा व्हायचाय!! हूट!!विक्रमादित्य : (गंभीर मुद्रा धारण करत) प्रिन्सिपलसाहेबांनी मला भेटायला बोलावलंय! तुमच्या पाल्याच्या प्रगतीबद्दल काही चर्चा करावी लागणार असल्यानं उद्या सकाळी समक्ष येऊन पालकांनी भेटावं, असं त्यांनी कळवलंय!!उधोजीसाहेब : (खवळून) लेका, तू पाल्य! मी पालक!!विक्रमादित्य : (पोक्त चेहऱ्यानं) ॲक्चुअली, इन युवर केस, इट इज अदर वे राऊण्ड!! गेल्या चार वर्षांत तुम्ही सभागृहात धड उपस्थितही राहिला नाहीत, अशी तक्रार माझ्याकडे आली आहे...बोला, आता काय करायचं?.उधोजीसाहेब : (शांतपणाने) काहीही करायचं नाही! आपापल्या खोलीत जाऊन झोपायचं! निघा, गुड नाईट!!विक्रमादित्य : (कडक स्वरात) गेल्या चार वर्षात तुम्ही सभागृहात जेमतेम ३१. ५८ टक्के एवढीच उपस्थिती दाखवली आहे! जस्ट थर्टी वन पर्सेंट! नॉट इव्हन पासिंग थर्टीफाइव्ह! काय हे?उधोजीसाहेब : (कुरकुरत) मला...मला कंटाळा येतो!विक्रमादित्य : (निक्षून सांगत) हे एक्सक्यूज मुळीच चालणार नाही! कंटाळा येऊन कसं चालेल? १३३ पैकी फक्त ४२ बैठकांना तुम्ही हजेरी लावलीत! बाकी सगळ्या कामकाजाला दांडी? धिस इज टू मच!उधोजीसाहेब : (आश्चर्यानं) फॉर्टी टू बैठकाज? वॉव!! बेचाळीस बैठकांना मी हजर होतो? माझाच विश्वास बसत नाहीए! हाहा!!विक्रमादित्य : (पंतोजीच्या आविर्भावात) अशानं महाराष्ट्राचा काय निकाल लागेल, याची कल्पना आहे तुम्हाला बॅब्स? आणि मला एक सांगा, एवढ्या दांड्या मारुन तुम्ही केलंत तरी काय?उधोजीसाहेब : (ठामपणाने) मी वर्क फ्रॉम होम पध्दतीवर विश्वास ठेवतो! जेवढं काम घरात बसून होतं, तेवढं बाहेर हिंडून होत नाही, हे मी सिध्द केलंय!.विक्रमादित्य : (कसोशीने संयम राखत) वर्क फ्रॉम होम चांगलं आहे, पण ते तितकंसं चांगलं नाही...उधोजीसाहेब : (अभिमानाने) मी एका दिवसात चार दिवसांच्या कामाचा उरका पाडणारा माणूस आहे! म्हणजे ३१. ५८ गुणिले चार कर! किती होतात?विक्रमादित्य : (हातपाय गाळून) होत असतील कितीतरी!!उधोजीसाहेब : (डोळे गरागरा फिरवत) बत्तीस चोक किती? सांग, सांग ना..!विक्रमादित्य : (घाईघाईने विषय बदलत) मोदीजींच्या परदेशदौऱ्यांबद्दल तुमचं काय मत आहे?उधोजीसाहेब : (विजयी मुद्रेने) अठ्ठावीसासे!! याचा अर्थ १३३ पैकी १२८ वेळा मी हजर होतो!!विक्रमादित्य : (शरणागती पत्करत) तुम्ही वर्क फ्रॉम होमच करा बुवा!उधोजीसाहेब : (समाधानाने) तेच ठरवलंय मी! हवी कशाला ती आमदारकी नि नामदारकी! म्हणूनच मी अर्जसुध्दा भरला नाही! यापुढे मी सगळं काही वर्क फ्रॉम होम करणार! जय महाराष्ट्र!