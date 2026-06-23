माननीय सन्मित्र कर्मवीर भाईसाहेब (मु. पो. ठाणे) यांसी, सर्वप्रथम तुमचे हार्दिक अभिनंदन! ऑपरेशन टायगर अखेर यशस्वी झाले. वाघाचा वाघोबा झाला! तुमची मान अभिमानाने उंचावली. कृपया आमची ओळख असू द्यावी! दिल्लीदरबारी उंच मानेने तुम्ही हिंडाल, तेव्हा आमचीही आठवण ठेवा, म्हंजे झाले. .बाय द वे, नाशिकच्या निवडणुकीत तुमच्याच पक्षाच्या उमेदवाराविरोधात ऑपरेशन लोटस झाले, याचे मात्र वाईट वाटले. चांगल्या नेमबाजाचा नेमही कधी कधी चुकतो.- सॉरी! झाले गेले विसरून आपली मैत्री अभिन्न ठेवूया. मी वेगळ्याच समस्येमुळे हे गोपनीय पत्र लिहीत आहे. आज तुम्ही ऑपरेशन टायगरच्या सक्सेस स्टोरीमुळे वेगळ्याच मूडमध्ये असाल, पण तरीही लिहितोच..पत्रास कारण की, काल सकाळी एक वेषांतर केलेला इसम माझ्या घरी आला, आणि ‘भांडुपहून आलोय’ असे सांगत हातात पत्र ठेवून पळून गेला. पत्रात म्हटले आहे की, ‘‘सावधान, सावधान! इकडे तिकडे बघा, नाय तर होईल दगा…ठाण्याचा एक सैतान तुमचा गळा दाबण्यासाठी नेमण्यात आला आहे. गळा शाबूत तर खुर्ची मजबूत! सैतानाचा बंदोबस्त करण्यासाठी वेगळी भूमिका घ्यावी लागली तरी, आम्ही घेऊ. कळावे.’’.मला या पत्रातील मजकुराचा अर्थच लागेना. ठाण्याचा सैतान कोण? माझा गळा कां दाबेल? शेवटी मी दिल्लीला वंदनीय मोटाभाईंना ती चिठ्ठी दाखवली. त्यांनी त्याची बारीक सुरळी करुन (स्वत:च्या) कानात घातली, पण बोलले काहीच नाहीत..माझ्या चाणक्यनीतीला सरावलेल्या बुद्धिमान मेंदूला जो अंदाज लागला तो असा : वेषांतर करुन आलेला संशयास्पद इसम म्हणजे दुसरे तिसरे कोणीही नसून भांडुपचे संजयाजी राऊत असणार! कारण सकाळच्या भोंगा बुलेटिनमध्ये त्यांनी अस्साच सांकेतिक इशारा दिल्याचे मला आमचे बनेबनाए प्रवक्ते नवनाथजी यांनी सांगितले. गळा दाबण्याच्या इशाऱ्याला काय (तोडीस तोड) उत्तर द्यायचे, असे विचारायला ते आले होते. असो..ठाण्याचा सैतान म्हणजे तुमच्याकडे हिंट असावी, असेही वाटते. अशा परिस्थितीत तुम्हीच काळजी घ्यावी, हे सांगण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.कळावे. आपला अभिन्न मित्र. नानासाहेब फ..आदरणीय नानासाहेब, सविनय जय महाराष्ट्र. वंदनीय मोटाभाईंच्या कृपेने आणि आपल्या पाठबळामुळे ऑपरेशन टायगर सक्सेस झाले. ते होणारच होते. मी निश्चिंत होतो. टायगर अकेला आता है, और कळप लेके जाता है!! असो..या निमित्ताने दिल्लीतील मराठी आवाज आणखी बुलंद झाला. सर्वात जास्त खासदार असलेला आमचा नंबर वन मराठी पक्ष आहे. आता कुणी आम्हाला गट म्हटले तर आमचे मनगट त्याचा गळा दाबेल!! पुन्हा असो. यामुळे माझी मान उंचावली हे खरेच, पण ज्याला गळा म्हणतात, त्याची आज गर्दन झाली आहे, याचे समाधान आहे..तथापि, माझी मित्रत्वाची पहिली सूचना अशी की, सकाळचे भांडुप एफएमचे भोंगा बुलेटिन ऐकू नये! मी ऐकत नाही, तुम्हीही ऐकू नये. वंदनीय मोटाभाईंनी माझ्या रूपाने सैतान तयार केल्याचा शोध भांडुपच्या भोंग्याने लावला आहे. मी तुमचा गळा कसा दाबणार? गळा दाबता येतो, गर्दन नव्हे! मान, गळा, गर्दन यात बराच फरक असतो. पण ‘मानगूट’ या शब्दापलीकडे ज्याचे वर्णन करता येणार नाही, त्या भोंगेमंडळींकडून तुम्ही कशाला असल्या गोष्टी ऐकता? आपल्या महायुतीची मान घट्ट आहे. कोणीही माई का लाल आपली मान, गळा, गर्दन काहीही दाबू शकत नाही. माझे तसेच तुमचेही अभिनंदन! कळावे. आपला. कर्मवीर भाईसाहेब (मु. पो. ठाणे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.