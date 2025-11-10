ढिंग टांग : आबासाहेबांचे सावज

भिंतीवर काळवीटाचे मुस्कट आणि त्याच्या शिंगांचा पसारा शोभून दिसत होता. एक अस्वलाचे तोंडही दिसत होते. जमिनीवर व्याघ्राजिनाचे कारपेट होते. त्यावर गुडघ्यापर्यंत उंचीचे चामडी बूट घालून पट्टीचे शिकारी आबासाहेब त्यांच्या सदोतिसाव्या वाघाच्या शिकारीची कहाणी सांगत होते, ‘‘बरं का, वाघ म्हटलं की मला चेव चढतो! म्हणा बरं वाघ..!’’.‘‘व…व…वाघ!,’’ आम्ही म्हणालो. आगीची परीक्षाच ती. पण आम्ही वाघ म्हणताच आबासाहेबांनी तटदिशी शेजारची डब्बलबारी बंदूक उचलली आणि म्हणाले, ‘‘कुठाय, चला!’’ एवढे बोलून ते पुन्हा खाली बसले. त्यांच्या व्हटांवर पाचुंदाभर मिश्या होत्या. खरे म्हणजे त्या आबासाहेबांच्या मिश्या नव्हत्याच. मिश्यांना चिकटून आबासाहेब बसले होते! आपल्या समोर बसून कोणीही बंदूक हाताळू लागले की नाही म्हटले तरी काहीतरी फाटल्याचा भास होतो. बंदुकीवर मिश्यांसकट हनुवटी ठेवून आबासाहेबांनी डोळे मिटले आणि ते एक शिकारकथा सांगू लागले…रात्रीची वेळ होती. मी ब्रह्मपुरी जंगलाच्या गेटवर ड्यूटीला होतो. गेटशीच वनखात्याचे विश्रामगृह आहे. विश्रामगृहाच्या खानसाम्याने तितराच्या अंड्यांचे कालवण आणि भात पकवला होता. तो जरा जास्तच खाल्ला गेल्याने सुस्ती येत होती. मी खुर्ची टाकून बाहेरच अंगणात बसलो होतो. जरा डोळा लागत होता, तेवढ्यात एक पट्टेरी वाघ धावत आला. माझी मानगूट अल्लाद पकडत धावत झाडीत निघून गेला….‘‘बाप रे!,’’ आम्ही अर्जुनाच्या वृक्षावरल्या वानरावाणी चित्कारलो.‘‘…पुढे ऐका! मानेत आपण साक्षात आबासाहेबांनाच पकडलंय, हे वाघाच्या लक्षात आल्यावर त्याची जाम घाबरगुंडी उडाली. मला म्हणाला, ‘बॉबी!’’’‘‘बॉबी?,’’ आम्ही.‘‘आमची मानगूट त्याच्या जबड्यात होती ना, सॉरी म्हणायचं होतं त्याला..!,’’ आबासाहेबांनी शांतपणे खुलासा केला. सॉरी हे जबड्यात काहीतरी ठेवून उच्चारल्यास ‘बॉबी’ ऐकू येते का, हा प्रयोग प्रत्येकाने घरी करुन पहावा.‘‘फिर क्या हुआ, आगे भी तो बोलो ना?,’’ आम्ही निरागसपणे विचारले. (संदर्भ : पहा, मि. नटवरलाल, प्रसिद्ध गायकनट श्री. अमिताभ बच्चन यांचे सुप्रसिध्द गीत, मेरे पास आओ मेरे दोस्तो, एक किस्सा सुनो…).Crime News : नातीला वाचविताना आजोबांनी गमावला जीव; अवघ्या सहा महिन्यांत चार आरोपींना जन्मठेप.‘‘…पुढे काही नाही, वाघाने पुन्हा आम्हाला उचललं, आणि जिथून आणलं होतं, तिथं खुर्चीत नेऊन बसवलं, शिवाय एक बाटलीभर पाणीही देऊ केलं. मी म्हटलं नको!,’’ हे ऐकून आम्ही मात्र पाणी मागितले. इतका दयाळू वाघ कुठे भेटतो? धन्य ते वाघ आणि धन्य ते आबासाहेब.‘‘वाघसाहेबांनी सॉरी म्हटलं, वर पाणीही दिलं, तुमचा ब्रह्मपुरीच्या जंगलात दरारा असणार…हो ना?,’’ आम्ही विनम्रतेने विचारले.‘‘हे तर काहीच नाही, एकदा एका अनाकोंड्यानं मुंबईतला मराठी माणूस गिळला होता, तेव्हा मी त्याच्या जबड्यात हात घालून आख्खाच्या आख्खा मुंबईकर जिवंत बाहेर काढून त्याला जीवदान दिलं होतं…आहात कुठं?,’’ आबासाहेबांनी मिशीला पीळ भरत सांगितले.‘‘अनाकोंडा? आबासाहेब, कमालच आहात बुवा तुम्ही!,’’ आम्ही आता थेट लोटांगणच घातले.‘‘अनाकोंड्याला सरळ फरफटत आणून कोंडला एका खोलीत! म्हटलं, सरळसोट दोरखंडासारखा पडून रहा, वेटोळं घालशील तर कोळंबीसारखा तळीन लेका!,’’ गरागरा डोळे फिरवीत आबासाहेब म्हणाले..‘‘आगे क्या हुआ?,’’ आम्ही अजून ‘मि. नटवरलाल’च्या बच्चनी गाण्यातच अडकलो होतो.\r\n\r\n‘‘खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मारकर बेसरम खा गया..!,’’ आबासाहेब पडेल आवाजात म्हणाले.\r\n\r\n‘‘लेकिन आप तो जिंदा है?,’’ आम्ही.\r\n\r\n‘‘अरे, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू?,’’ सुस्कारा टाकत आबासाहेब म्हणाले. आम्हीही दु:खभऱ्या नजरेने भिंतीवरल्या काळवीटाच्या मुंडक्याकडे बघत बसलो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.