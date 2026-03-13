ढिंग टांग : दुबेजी इन सयाजी एक्सप्रेस..!

अहमदाबाद-मुंबई सयाजी एक्सप्रेसच्या थर्ड एसीच्या बोगीत एक उंचनिंच तरुण चढला. त्याने मस्तकावर हुडी परिधान केली होती. लांब बाह्यांचा टीशर्ट, डोईवर हुडी, हे वेषांतर महाराष्ट्राला अपरिचित नाही. हुडी परिधान करून सरकारे पाडणारे लोक या सह्याद्रीच्या भूमीत राहतात! सदरील उंचनिंच तरुणाने थर्ड एसीच्या बोगीत शिताफीने शिरकाव करून थेट वरचा बर्थ गाठला. या बोगीचे तिकीट तपासनीस ऊर्फ टीटी आम्ही होतो. त्याचीच ही कहाणी....सदरील उंचनिंच तरुणाच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने आम्ही पाळत ठेवली. हा तरुण दुसरा तिसरा कोणीही नसून आपला इंडिया टीममधला शिवम दुबे आहे, हे आम्ही त्याच्याकडे न बघताही वळखले. टीटीसाहेबांस शिवम दुबे यांच्या पत्नीने फशिवले, असे जे प्रसिद्धी माध्यमात छापून आले आहे, ते निखालस खोटे आहे! झाले ते एवढेच....अहमदाबाहेत टीट्वेंटी क्रिकेट करंडकाचा अंतिम सामना मोदी स्टेडियमवर (होऊनही) भारताने जिंकला. शिवम दुबे हा युवक ६ फूट ४ इंच इतका लांबलचक आहे. साहजिकच बॅट फैलावली की बाऊण्डरीनजीक पडते. आठ-नऊ चेंडून तीनचार चौके नि छक्के लगावत त्याने २६ धावा कुटून काढल्या. चेंडूवर इतका जोर काढण्याची गरज नसते.पण दुबेजींना हे कोण सांगणार? यांना सगळ्याची घाई!! अहमदाबादेत राहून विजयाची पार्टीबिर्टी करावी, असा विचार न करता या दुबेमहाशयांनी परतीचा घाट घातलान. पण विमाने फुल्ल होती. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष जय शहा यांना सांगितले असते तर त्यांनी तीनेक विमाने सहज उपलब्ध करून दिली असती. पण स्वाभिमानी दुबेजींनी थेट रेल्वेचीच तिकिटे काढली. एकेकाची आवड, दुसरे काय म्हणायचे?.पहाटे पाच वाजून १० मिनिटांनी गाडी अहमदाबाद स्थानकावरून हलली. त्याच्या काही क्षण आधी हुडीधारक दुबेजी शिताफीने डब्यात चढले. चढताना एका हमालाशी त्यांची टक्कर होता होता वाचली. सामान ठेवून पैसे हातात घेऊन सदरील हमाल उतरत होता. ‘देखतो नथी के गधेडा!’ एवंगुणविशिष्ट लडिवाळ संवाद झाला. पण शिवम दुबे हुज्जत न घालता थेट वरच्या बर्थवरच गेला.बाय द वे, उंचनिंच माणसाला वरचा बर्थ सोयीचा नाही. मान मुडपत्ये! गुडघे वांकतात!! पाय थेट वाटेत येतात. दुबेजींची अवस्था अतिशय बिकट झालेली असतानाच टीटी ऊर्फ आम्ही तेथे अवतीर्ण झालो. ‘तिकिट?’ हातातले प्याड सावरत आम्ही. या प्याडवर काय असते, हे एक रेल्वेचे गूढ आहे. दुबेपत्नीने हातात कन्फर्म तिकीट दिले.‘शिवम दुबे कोण? तो पराक्रमी क्रिकेटर?’ आम्ही..‘छे, तो कुठं हितं यायला?’ दुबेपत्नी लाजून म्हणाल्या. संशय का मनीं आऽऽलाऽऽ…आऽऽलाऽऽ…हे गाणे त्यांनी सुरू करण्याच्या आधीच आम्ही पुढे घरंगळलो. वास्तविक आम्ही शिवम दुबे यांना वळखले होते. तिसऱ्या बर्थवर अवघडून कांबरुणात दडलेला तो अभागी जीव आम्ही कसा वळखणार नाही?.पण ‘शिवम दुबे आयला, आम्ही नाय पायला...’ अशा आविर्भावात आम्ही काणाडोळा केला. दुपारी एकच्या सुमारास बोरिवली स्टेशनवर गाडी आली तेव्हा पोलिस पार्टी आरोपी ताब्यात घ्यायला येतात, तसे हाजीर होते. त्यांच्या बंदोबस्तात शिवम दुबेजी घरी रवाना झाले. आम्हीही घरी आलो. बस्स. एवढेच घडले.मनात आले की, काय पण जमाना आला! जेथे दडून दडपून जायचे तेथे लोक राजरोस जातात, आणि जे उघड्यावर अभिमानाने मिरवायचे, ते लपून छपून स्वतःच्याच घरी जातात. काय हे? कालाय तस्मै नम:!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.