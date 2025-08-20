ढिंग टांग : फोन आला रे फोन आला..!

नमोजी : (फोनची घंटी वाजताच) आ वखत कोण कॉल करे छे?पुतिन : (फोनमध्ये उतावीळपणाने) फोन उचलोवस्की, उचलोवस्की!! नमोजी : (अखेर फोन उचलून) जे श्री क्रष्ण! कॉण?पुतिन : (अनवधानाने) हुं वाल्या वात करुं छुं!...नमोजी : (काहीही टोटल न लागता) कॉण वाल्याभाई? शुं काम छे? पुतिन : (सावध होत) मी व्लादिमीर पुतिन बोलतोय! फ्रॉम रशिया विथ लव्ह!! .नमोजी : (उसन्या उत्साहात) अरे, वलाडीमीरभाई, तमे केम छो? तुम्ही तर अलास्कामधी हता ने?पुतिन : (एक गुपित सांगण्याच्या आवाजात) अलास्कात माझा बॉडी डबल गेला होता!! मी इथंच आहे, मॉस्कोत!!नमोजी : (हैराण होत) ही आयडिया मला सुचलीज नाय! बहु सरस!!पुतिन : (गंभीर आवाजात कुजबुजत) माझ्या डुप्लिकेटनं मला गोपनीय रिपोर्ट दिलाय! प्रकरण गंभीर आहे….नमोजी : (हादरुन) पती गयो! हवे शुं करवानुं?पुतिन : (भराभर सूचना देत) तुम्ही आमच्याकडून पूर्वीप्रमाणेच तेल आणि शस्त्र घेत चला, मी ट्रम्पतात्यांना बघून घेईन! मी एवढा डुप्लिकेट पाठवला, त्यांना कळलंसुद्धा नाही!नमोजी : (शांतिदूताच्या आविर्भावात) पण हवे तमे युक्रेनवाळा वॉर खतम करवु पडशे! बहुत टायम झ्याला!! झेलेन्स्कीभाईच्या फोन आता मी घेत नाय, इतका मिस्ड कॉल हायेत!!पुतिन : (दुर्लक्ष करत) मला एक सांगा, तुम्ही ट्रम्पतात्यांना नेमकी कुठली शस्त्रास्त्रं दिलीत? आमची दिली नाहीत ना?.नमोजी : (हात वर करत) हे भगवान! अमरिकाला आम्ही कसाला शस्त्र देते?पुतिन : (गंभीर आवाजात) ट्रम्पतात्या म्हणाले की, आमच्याकडे आता इंडियन सुपरबॉम्ब आहे, लागलीच रशियानं युक्रेनवरचे हल्ले थांबवले नाहीत, तर अमेरिका धडा शिकवेल! कसला सुपरबॉम्ब दिला तुम्ही?नमोजी : (उजेड पडत) ओहोहो! अरे सुपरबॉम्ब कायज नथी! मी फक्त एक किलो ढोकळा अने बे-त्रण किलो फाफडा पाठवला होता…!!पुतिन : (घाबरुन) ओह माय गॉड! दॅट्स डेंजरस!! थोडक्यात वाचलो!.नमोजी : (गोंधळून) असा कशाला म्हणते?पुतिन : (सुटकेचा निश्वास टाकत) बरं झालं, मी डुप्लिकेट पाठवला!नमोजी : (कुतुहलानं) तुम्हाला एवढा डमीलोग भेटते कुठे?पुतिन : (सहज सांगितल्याप्रमाणे) त्यात कसलं आलंय सिक्रेट? बॉलिवुडमध्ये डझनांनी भेटतात! मी तिकडूनच आणतो…!.नमोजी : (खुलासा करत) आम्ही फक्त इलेक्सनमधी प्रचाराला डुप्लिकेट वापरतो! वॉरमधी नाय! जवां दो! तुमची भेट कशी झाली?पुतिन : (खासगी आवाजात) बेस्ट! मी अलास्कात गेलो, तेव्हा ट्रम्पतात्या ऑलरेडी पोचले होते, पण विमानात बसून होते! मी म्हणजे माझा डुप्लिकेट गेल्यावर त्यांनी रेड कार्पेट टाकलं! मी, म्हणजे माझा डुप्लिकेट त्याच्यावरुन चालत गेलो! हात मिळवला! ट्रम्पतात्या माझ्या, म्हणजे माझ्या डुप्लिकेटच्या कानात म्हणाले की, ‘‘मनावर घेऊन नकोस मित्रा, हे सगळं नोबेल प्राइझसाठी चाललंय! घरी गेल्यावर काय वाट्टेल ते कर, मला कुठे त्या युक्रेनची पडलीये? मी, म्हणजे माझा डुप्लिकेट म्हणाला की, ‘स्पस्सीऽबा...थँक्यू!!’’.नमोजी : (च्याट पडत) तीन तासात एमने एमज झ्याला?पुतिन : (कबुली देत) एमने एमज झ्याला, काय करु?नमोजी : (आश्चर्यमिश्रित कौतुकानं) वालाडीमीरभाई, तमे ग्रेट छो! एकदम डेरिंगवाळा माणस!! तुमच्या डुप्लिकेटच्या पोल खुलला नाय के?पुतिन : (जबरदस्त कबुली देत) खुलला की! पण ट्रम्पतात्या म्हणाले की, मी तरी ओरिजिनल कुठाय? दस्विदानिया…बाय बाय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.