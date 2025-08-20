satirical-news

ढिंग टांग : फोन आला रे फोन आला..!

मी व्लादिमीर पुतिन बोलतोय! फ्रॉम रशिया विथ लव्ह!!
dhing tang
dhing tangsakal
ब्रिटिश नंदी
नमोजी : (फोनची घंटी वाजताच) आ वखत कोण कॉल करे छे?

पुतिन : (फोनमध्ये उतावीळपणाने) फोन उचलोवस्की, उचलोवस्की!!

नमोजी : (अखेर फोन उचलून) जे श्री क्रष्ण! कॉण?

पुतिन : (अनवधानाने) हुं वाल्या वात करुं छुं!...

नमोजी : (काहीही टोटल न लागता) कॉण वाल्याभाई? शुं काम छे?

पुतिन : (सावध होत) मी व्लादिमीर पुतिन बोलतोय! फ्रॉम रशिया विथ लव्ह!!

