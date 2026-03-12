ढिंग टांग : युद्ध गेले चुलीत..!

चुलीवरचे खाणार त्याला देव देणार, असे म्हटलेच आहे. सांप्रतकाळी ग्यासचे सिलेंडर गायब होण्याचे दिवस आले असताना चुलीचे माहात्म्य पटवून सांगण्याची वेळ आली आहे. काही वर्षांपूर्वी आपल्या कनवाळू पंतप्रधानांनी देशभरातील चुलीवर वांकवांकून रांधणाऱ्या आणि धुराने दृष्टी गमावून बसणाऱ्या माऊल्यांसाठी (एक) ग्यास सिलेंडर मोफत देण्याची योजना आणली. घरोघर ग्यास पेटले, आणि चुली चुलीत गेल्या. आज त्याच चुलींचा जीर्णोद्धार करण्याची वेळ आली आहे. .इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्राईलने जंग पुकारल्यामुळे ग्यासचा तुटवडा होणार अशी भीती व्यक्त होता होता, खरोखरच सिलेंडर मिळणे अवघड झाले. ग्यास संपल्याने वीस टक्के हाटेले बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे कळल्याने आमच्या अंगाचा ष्टोसारखा भडका उडाला. यापेक्षा चुली काय वाईट?.मित्रों, आदिमानव गुहेत राहात असताना अन्न शिजवून खाऊ लागला, तेव्हाच कधीतरी चुलीचा शोध लागला. तीन दगड मांडून मधोमध जाळ पेटवला की अन्न शिजले, भाजले जाते, हा मोठाच क्रांतिकारक शोध होता. त्यानंतर चुलीच्या रचनेत कालौघात उत्क्रांती झाली. काट्या-तुरकाट्यांपासून ग्यासच्या शेगडीपर्यंत चुलीने स्थित्यंतरे पाहिली आहेत. चूल ही जीवनदायिनी आहे..मानवाच्या आयुष्यात चूल नसती तर भाकरी नसती. तव्याचा तर शोधच लागला नसता. बहिणाबाई चौधरींनी म्हणूनच ठेवले आहे...अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर, आधी हाताले चटके, तेव्हा मियते भाकर ...यातील चुल्हा फार्फार महत्त्वाचा आहे. तथापि, चुल्ह्यावर फक्त भाकर होते, असा यामुळे गैरसमज होऊ शकतो. तसे नाही! चुलीवर काहीही शिजते....चुलीविना मटणमुर्गी एकवेळ भाजून खाता येईल, पण मिसळीचा कट (रस्सा, तर्री...गरजूंनी आपापल्या मर्जीनुसार घ्यावे.) उकळणे अशक्य! सांगावयास विशेष आनंद होतो की हल्ली चुलीवरच्या भोजनास प्राधान्य मिळू लागले आहे. चुलीवरचे जेवण, चुलीवरची मिसळ, चुलीवरचा आमटीभात, इतकेच नव्हे तर चुलीवरचे आइस्क्रीमही मिळू लागले आहे.ग्यासची चूल ही एकप्रकारे असेंद्रीय, अनैसर्गिक आणि विज्ञानविरोधी आहे. काट्यातुरकाट्या, आणि गोवऱ्यांनी पेटणारी चूल हीच खरी चूल. ग्यासची चूल ही निव्वळ विकासाची हूल आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे..ग्यास सिलेंडरमुळे पेटणारी चूल आता काही ठिकाणी विजेवरही पेटते. त्यास ओव्हन असे म्हणतात. परंतु, हे निसर्गाच्या विपरीत झाले. काही अडाणी (पक्षी : शहरी) गृहस्थ (आणि गृहिणीही) ग्यासवर पापड भाजतात. हे सर्वथा निषेधार्ह आहे. कांदा, खोबऱ्याची वाटी आणि पापड हे चुलीतच भाजले गेले पाहिजेत असा पूर्वापार नियम असताना ग्यासच्या चुलीचे हे अवडंबर कशासाठी पेटले आहे?चुलीवरील जेवण हे आरोग्यवर्धक आणि रुचिपूर्ण असते..ग्यासच्या चुलीवर पकवलेल्या अन्नापेक्षा चुलीवरचे जेवण अधिक महागडे असते, हे उघडच आहे. चुलीसाठी हव्या असलेल्या गोवऱ्या हल्ली ऑनलाइनही घरपोच मागवता येतात. त्यासाठी गोठा पाळण्याची गरज नसते. किंबहुना, आम्ही अशी शिफारस करु की, होता होईतो चुलीवरचेच जेवावे. ग्यासवर बहिष्कार घालावा..तथापि, सरकारच्या वतीने आम्ही सांगतो की ग्यास सिलेंडरचा तुटवडा ही शुद्ध अफवा असून चुलीवरील भोजनाला प्राधान्य मिळावे म्हणून सारा खटाटोप चालला आहे. किंबहुना, तेवढ्यासाठीच अमेरिकेने (इस्राईलच्या साथीने) इराणवर हल्ला करून जगताला ग्यासवर ठेवले आहे.हाटेले बंद होवोत, सिलेंडर गायब होवोत, त्यांचा काळाबाजार होवो, काहीही होवो. पण आम्ही सरकारच्या वतीने निक्षून सांगतो की ग्यासचा मुबलक साठा असला तरी चूल पेटती ठेवण्यासाठी जिथे फुले वेचलीत, तिथेच आता गोवऱ्या वेचाव्यात! त्यातच खरी लज्जत आहे. जय हो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.