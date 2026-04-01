ढिंग टांग : बाबांची कृपा..!

आदरणीय साहेब यांसी सास्टांग नमस्कार. पत्र लिहिणेस कारण कां की, मी एक साधासुधा नेता असून अत्यंत सच्छील आहे. भोंदू खरातच्या विरोधात अनेक नडलेल्या भगिनींच्या तक्रारी नोंदल्या जात आहेत, असे कळले. कालपर्यंत त्याच्याविरोधात दहा गुन्हे नोंद झाले होते. अकरावा गुन्हा नोंद करणेसाठी मी तयार आहे..साहेब, काय सांगू? भोंदू खरातच्या व्हिडिओ क्लिपा लोक मोबाईलवर बघून बघून कंटाळले, पण धारावाही मालिकेप्रमाणे याच्या कारनाम्यांचे एपिसोड चालूच आहेत. माझा व्हिडिओ अजून आलेला नाही, पण...जाऊ दे.भोंदू खरातचा अघोषित अनुयायी म्हणून माझे नाव (हळू आवाजात) घेतले जात आहे. भोंदू खरातच्या नादाला मोठमोठे नेते लागले. आधी मी गावाकडला साधा कार्यकर्ता होतो, तेव्हापासून खरातबाबाने माझ्यावर कृपेची खैरात केली. बघता बघता मी नेता झालो. बावीस खोके खर्च केले तर मंत्री होशील, असेही त्याने मला सांगितले होते. त्याच्या आधीच त्याला आपण गोणत्यात बांधले, म्हणून वाचलो!!.काय सांगू, साहेब? दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिए. भोंदू खरातकडे रात्री अपरात्री थोर नेत्यांच्या गाड्या लागायच्या. त्याच्या कृपाप्रसादामुळे मेलेल्या म्हैशीच्या शिंगालाही सांबरशिंगाचा भाव आला. गावठी मधाला तुर्की मध म्हणून किलोमागे नऊ लाखांचा रेट मिळाला. भोंदू खराताने काढून दिलेल्या आकड्यांवर कित्येक जण मालामाल झाले. त्याने सांगितलेल्या तारखेला आणि मुहूर्तावर एबी फॉर्म भरणारा प्रत्येक उमेदवार डोळे झाकून निवडून आला.त्या भोंदू खराताचे प्रसादाचे ओश्नो जल मीसुद्धा प्यालो. नुसत्या आठवणीने मळमळते आहे!! पण यशस्वी पुढारी व्हायचे असेल तर कुठले ना कुठले असले तीर्थ, आज ना उद्या प्यावेच लागेल, असे तो खरातबाबा म्हणाला. बाकीच्यांचे सोडा, मी स्वतः त्याची प्रचीति घेऊन बसलो आहे. मी साधा नगरसेवक होतोच, पण साधासा गरीब बिल्डरही होतो..गेल्या जल्मीचा मी यवनभूमीतील शापित राजा असून शकद्वीपातील एका विराट सर्पाने दंश केल्यामुळे तुझे पुढले सर्व जल्म विषारी नशीबाने भरलेले आहेत. सबब, अश्मक, तुश्कर, रोमक, मलय, वणिकद्वीपांचा दौरा करून काही विधी केले, तर हा शाप नष्ट होऊन तू मंत्री होशील, असे त्याने मला पटवून दिले.अखेरीस माझ्या वतीने खरातबाबा स्वतःच ग्रीस, तुर्कस्थान, मलेशिया, बँकॉक, ॲमस्टरडॅम, अलमट्टी, अझरबैजान अशा देशांचे दौरे करून आला. तेथे विधी करुन त्याने मला शापमुक्त केल्यानंतर आठच महिन्यात मी नेता झालो. इतकेच नव्हे तर ज्या सर्पाने मला काही जन्मापूर्वी दंश केला होता, तो बावीस फुटी सर्पही त्याने सोबत आणला. ओश्नो जल प्यायल्यावर हा सर्प दिसतो. मी पाहिला!! खरातबाबाची उपासना मी त्याच्या हपिसाच्या काचेला नाक लावून पाहिली आहे. पण त्याबद्दल इथे नको!!.साहेब, खरातप्रकरणी आपले नाव येऊ नये म्हणून अनेकांची धावपळ सुरू आहे. यातून आपल्याला बाबांनी बाहेर काढावे, असे सांगायची सोय नाही. खुद्द बाबाच अंदर आहे! खरातबाबाची सारी साधना मुखोद्गत असलेला मीच त्यांचा एकला पट्टशिष्य आहे. अतएव, ज्यास कोणाला खरात प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर यायचे असेल, त्याने माझ्याशी त्वरित संपर्क करावा.काही मंत्री, नामदार सध्या घायकुतीला आले आहेत, असे कळते. त्यांना अभय मिळावे, यासाठी मी ऑलरेडी अठ्ठावीस फुटी साप घेऊन बसलो आहे. आपल्या नेतेमंडळींचे बाबाप्रेम इतके ऊतू जाताना पाहून एखादी 'लाडका बाबा योजना' आणता येते का याचा कृपया विचार व्हावा. जय हो!