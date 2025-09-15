satirical-news
ढिंग टांग : वाढदिवसाची तयारी…!
ढिंग टांग
नमो नम: नमो नम: नमो नम: नमो नम: (१०८ वेळा लिहिणे) गेला महिनाभर नियोजनाच्या कामान निमग्न होतो. (मग्न वेगळे, निमग्न वेगळे!) वंदनीय, प्रात: स्मरणीय, प्रार्थनीय श्रीनमोजींच्या जन्मदिनानिमित्त काहीतरी उदात्त असे करावे, या विचाराने मी झपाटून गेलो आहे. (नमो नम:) शक्य असते, तर त्या दिवशी प्रत्यक्ष दर्शन घेऊन त्या चरणकमळांना मिठी मारली असती. पण असे काही न करता जनताजनार्दनाच्या सेवेत दिवस व्यतीत करा, असा संदेश त्यांनी धाडल्यामुळे नाइलाज झाला.