ढिंग टांग : बाई माझी खुर्ची की हो मोडली...!

आजचा दिवस : विश्वावसु संवत्सरे श्रीशके १९४७ कार्तिक मासे शुक्ल चतुर्दशी दिवसे.आजचा वार : मंगळवारआजचा सुविचार : ऐन दुपारी यमुनातीरी खुर्ची माझी मोडली, मोडली, मोडली…! नमो नम: नमो नम: नमो नम: नमो नम: (१०८ वेळा लिहिणे.) तसा मी अतिशय सावध मनुष्य आहे. ताक फुंकून पितो. चहा थंड करुन पितो. फ्रीजमधले पाणी थोडावेळ बाहेर काढून ठेवतो, मगच पितो. नाहीतर सर्दी होते. पाणीपुरी खातानाही जपूनच खातो. नाहीतर घशात टोचते. कुणाला भेटायचे असेल तर जपूनच बोलतो. एवढा सावध असूनही एका भीषण दुर्घटनेतून काल बालंबाल बचावलो. तो थरार आठवला तरी अजून अंगावर काटा येतो….त्याचे असे झाले की, दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीहून श्री मोटाभाईंचा फोन आला. म्हणाले, 'बोम्बे मां शुं टाइमपास करो छो? नमोजीभाई कहे छे के देवेनभाईने बिहार मोकळीश, तो काम हंड्रेड पर्सेंट थईश!' मला बिहारला प्रचारासाठी जायचंय, हे कळायलाच दोन मिनिटे लागली. पण मी पक्षाचा एकनिष्ठ आणि प्रामाणिक कार्यकर्ता असल्यामुळे एकही प्रश्न न विचारता सरळ पिशवीत दोन शर्टप्यांटीचे (आणि जाकिटाचे) जोड भरले, आणि पाटण्याला गेलो. बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट!.खगडिया जिल्ह्यात परबत्ता नावाच्या गावात सभा लावली होती. तिथे चिराग पासवानजींसोबत भाषण करायचे होते. स्टेजवर जाऊन लोकांना हात-बित हलवून खुर्चीत बसायला गेलो, आणि घात झाला. -खुर्चीच मोडली!!…स्टेजवर हलकल्लोळ झाला. काही लोक उठवायला धावले. पण मी बाणेदारपणाने कुणाचीही मदत न घेता हसतमुख चेहऱ्याने 'हॅ हॅ' करत उठलो. 'कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है' असे सांगत होतो खरे, पण दुखायचे तिथे दुखलेच. जाऊ दे..'लालटेन में अब बचा नही तेल, बिहार चलाना नहीं बच्चों का खेल', 'बस करो चुनावी राग, अब लालटेन नही, चमकेगा चिराग' अशी यमके जुळवून घोषणाही दिल्या. पब्लिक विलक्षण खुश दिसत होते…चिराग पासवानजी तर माझ्याकडे आदराने पाहू लागले. म्हणाले, ''फडणवीसजी, आप भविष्य के पीएम मटेरियल हो!'' मी त्यांना हात दाबून गप्प केले. म्हटले, 'उगीच मोठ्यांदा बोलू नका, माझी दिल्लीत पंचाईत होईल!'.बिहारचा प्रचारदौरा करुन परत आलो, तरी अजून अपघातातून पुरेसा सावरलो नाही. आजचा संपूर्ण दिवस उभ्या उभ्याच महाराष्ट्राचा कारभार हाकला. कुठल्याही खुर्चीत, सोफ्यावर बसलो नाही. म्हटले, उगीच कशाला विषाची परीक्षा घ्या? मी खुर्चीतून पडलो, ही काय ब्रेकिंग न्यूज आहे का? फार तर खुर्ची ब्रेकिंग न्यूज असेल. तरी बरे, मी सावध मनुष्य असल्यामुळे खुर्ची मोडली, पण मी पडलो नाही. पण तरीही मीडियावाल्यांनी बातम्या केल्या..बातमी कळल्याबरोब्बर आमचे ठाण्याचे कर्मवीर भाईसाहेबांचा फोन आला. त्यांनी काळजीच्या सुरात विचारले, 'लागलं नाही ना?' मी म्हटले, छे, ओरखडासुद्धा उठला नाही..!' त्यांनी सुस्कारा सोडला. पण कोणीतरी फिसकन हसलेलेही मला ऐकू आले. दादासाहेब बारामतीकरांनी तर 'यापुढे आपली खुर्ची घेऊन जात जा' असा सल्ला दिला. आयडिया वाईट नाही. माझी खुर्ची मोडावी यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक नेते प्रार्थना करत असतील. पण कावळ्याच्या शापाने खुर्ची मोडत नसते!'फडणवीस खुर्चीत बसायला गेले, आणि खुर्ची मोडली..'हे अनेकांना प्रतीकात्मक वाटू लागले आहे. मी घट्ट आहे, आणि माझी खुर्ची शाबूत आहे, हे त्रिवार सत्य आहे!!