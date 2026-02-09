ढिंग टांग : दिल का करार हो गया..!

फ्रॉम द डेस्क ऑफ-धी हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफयुनायटेड स्टेस्ट्रस ऑफ अमेरिका, व्हाइट हाऊस, १६००, पेनसिल्वेनिया अवेन्यू,डीसी, वॉशिंग्टन.मा य डिअरेस्ट फ्रेंड, फिलोसॉफर अँड गाइड, मि. नारिंड्रा, हे गोपनीय पत्र तुम्हाला चांगल्या आरोग्यात (गुड हेल्थ) मिळेल, अशी आशा करतो. गेले कितीतरी दिवस ज्याच्यासाठी आपण डोके (एकमेकांच्या) डोक्यावर घासले, ते ट्रेड डील अखेर पार पडले, याचा प्रचंड आनंद (ग्रेट प्लेजर) मला झाला आहे. हा करार करताना आपण एकंदर सोळा वेळा आलिंगन, दोनशे बत्तीस वेळा हस्तांदोलन केले, असा रिपोर्ट मला आमच्या सीआयएनं दिला आहे. दॅट्स अ ग्रेट एफर्ट, इजंट इट?.तुम्हाला माहीतच आहे की, आय ॲम अ ग्रेट फॅन ऑफ गुजराती खाना!! माझ्यापेक्षाही तुमच्या मेलानियाभाभीला फार आवडतात गुजराती पदार्थ!! इन फॅक्ट, मी हा करार केला नाही, आणि टॅरिफ हटवले नाही तर गुजरातीच काय साधा उकडलेला बटाटा मिळणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा भाभीने मला दिल्याने शेवटी मला घाईघाईने करार करावा लागला. सध्या हा अंतरिम करार आहे, त्याचे अंतिम रूप नंतर सावकाश ठरवू. चालसे ने?मी शब्द दिला होता त्याप्रमाणे अनेक भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेत टॅक्स नसेल. मध्यंतरी मी एका ठिकाणाहून रेडीमेड ढोकळा मिक्स मागवले होते. केवढे महाग! मी म्हटलं, नॉन्सेन्स, असं कसं चालेल? ढोकळा मिक्स अमेरिकनकी जनतेला फुकट मिळायला हवं! टु मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी नीड ग्रेट ढोकलाज!! सो, आता आपल्या करारामुळे बरेच भारतीय पदार्थ स्वस्तात मिळतील, हो ना?ढोकळा, फाफडा, विमानाचे सुटे भाग, मठरी, खाकरा, संरक्षण सामग्री, गाठिया, सेवपापडी, कम्प्युटर चिप्स, फळफळावळ, सोयाबीन, खांडवी, खमणी अशा अनेक गोष्टींची देवाणघेवाण आता आपल्यात होईल. तेवढे व्हेनेझुएलाकडून तेल घेण्याचे मात्र पक्के करा. उगीच गोलमाल नको! लौकरच सगळे फायनल करु. कळावे. फक्त तुमचाच. डोलांडतात्या.वि. सू. : पुढल्या वर्षीच्या नोबेलसाठी पुन्हा ट्राय करीन, असं म्हणतोय. यावेळी तरी खोडा घालू नका!.Premium|Shah Rukh Khan Kajol Bollywood Songs : ‘मेरे ख्वाबों में’पासून ‘तुझे देखा तो’पर्यंतचा राजकन्यांचा बॉलिवूड प्रेमप्रवास.……………….माय डिअर फ्रेंड डोलांड, नमस्ते! तुमच्या खत मळ्या! आनंदाने डोळ्यातूनशी पाणी आला!! आपल्या दोघांमध्ये ट्रॅड डील झ्याला, हे एकदम चोक्कस काम झाले. खरेखर सांगतो छेल्ला वखत मी तुम्हाला भेटला होता, पण तवा सोल्लिड टेन्सन आला होता. पच्यास टका टॅरिफ चढला, ते ऐकूनशी मी हैराणज झ्याला. अरे, अरे, अरे, आ सुं करे छे! एवु नथी करवानुं, आपडा माणसवर कोणी पच्यास टका टॅरिफ च्यढवते के? असा मी बोल्ला, पण तुम्ही ऐकलाज नाही.पण हवे हूं बध्दा ठीकठाक करीश! एकसो चाळीस करोड देशवासींची दुवामुळे नेक्स्ट इयरला नोबेल मिळून ज्यानार, चिंता नथी करवानी!!रशियाकडून तेल घेयाच्या का नाय घेयाच्या. घेतला तर बिल देयाच्या के नाय देयाच्या, बध्दा सोचीसमझीने तमे बतावीश! हवे बध्दा ठीक थशे. ‘वो जो हममे तुममे करार हता, तमे याद छो के ना याद छो’ आ गीत मने याद आवे छे!डोलांडभाई, तमे तो फ्रेंड ऑफ इंडिया छो! फ्रेंड ओफ इंटरनेसनल बेपार छो!! बाकी वात मळीने करीश. थेंक्यू व्हेरी मच अने जुग जुग जिओ…आवजो. आपडो नारिंड्रा.ता. क. : मेलानियाभाभीसाठी इन्स्टण्ट ढोकला मिक्सच्या पाकिट पाठवत आहे. खावो, खावो! टेक्स फ्री छे!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.