ढिंग टांग : एवढी डेरिंग वाढली का..? (अर्थात नवीकोरी पंच-तंतरकथा!..)

जंगलातला दिवस होता… पावसकाळामुळे रान माजले होते. पाखरे भिजून गपगार पडली होती. पाणवठ्यावर सन्नाटा होता. तेवढ्यात वाघ उठला. अंग झटकून आळोखेपिळोखे देत माळाकडे निघाला. माळावर हरणांचा कळप हिरव्यागार गवतावर ताव मारत होता. कळपाच्या म्होरक्यानं कानोसा घेत खूर खटखट हापटले. तोंडानं भुंकल्यागत केलं, आणि तो वाघाकडे टक लावून बघत राहिला..वाघाला खरं तर भूक नव्हती. कालच चांगला मस्तवाल बायसन मारुन त्यानं जडशीळ पोटानिशी अठरा तास झोप काढली होती. पण तरीही त्याला लहर आली. आली लहर केला कहर!…वाघानं किरण साधला. गवतात दबकून पवित्रा घेतला. एका झेपेत म्होरक्याच जमीनदोस्त करण्याचा त्याचा गेम होता. पण म्होरक्या डरला नाही.धावत येऊन त्यानं म्होरक्याला 'भॉक' केलं. म्होरक्या ढिम्म हलला नाही. उलट म्हणाला, 'मस्करी करता काय साहेब! हॅ हॅ हॅ!!''मस्करी? मला ओळखलं नाही का? मी वाघ!!' वाघ महाराज डरकाळले..'हुं:, दिवसाला डझनभर येत्यात आणि मी वहाग हाय म्हणून सांगत्यात!,' हरणांचा म्होरक्या बहुधा जिवावर उदार झाला होता.'अरं खरंच मी आहे वाघ!' काय करावं वाघसाहेबांना कळेना!'हाय का काही आधारकार्ड, पॅनकार्ड, पासपोर्ट हे…ते! आम्ही कसं समजावं की तुम्हीच हाय त्ये वहाग?' हरणांच्या म्होरक्याच्या आयुष्याची दोरी आता खाटकिनी तुटणार, हे नक्की झालं.'मीच आहे वाघ येड्या! जंगलात राहून वाघ ओळखू येईना तुला?,' वाघ चिंतेच्या सुरात म्हणाला.'काल तीन कोल्ही, दोन आस्वली आणि चार माकडं वाघाचं कातडं अंगावर घिऊन मला भ्या दाखवायला आल्ती! एकेकाला कसा कोलला, ते बघून ये, आणि मग ह्यो सखाराम बाइंडरचा आयटेम कर! निघ!!' खूर हापटत हरणांच्या म्होरक्यानं आव्हानच दिलं..'येवढी डेरिंग? मी ॲक्शन घेईन!,' संतापाने थरथरत वाघ महाराज म्हणाले.'कडंकडंनं घरी जा, पप्पा बोलावत्यात…निघ!,' आता म्होरक्या सुटलाच!!भूक लागली नसली तरी आता शिकार करावीच लागणार, या कल्पनेनं वाघाला एकदम कंटाळाच आला!! पण काळ सोकावला! आपली काय इज्जत राहिली? ह्या:!!तेवढ्यात शेजारुन गेलेल्या एका रानडुकरानं वाघाला नुसतंच 'डुरुक डुरुक' केलं. डुकरांच्या भाषेत डुरुक डुरुक म्हणजे, 'हाय! हौ इज यु?'वाघ मनात म्हणाला, 'आता मात्र हद्द झाली, येवढी डेरिंग वाढली का? ॲक्शन घेतली पायजेलाय..'.वाघ तडक जंगलचा राजा शिंव्हाकडे गेला. पण शिंव्ह नागपूरला गेलाय, असं त्यांना शिंव्हाच्या पीएनं सांगितलं.'नागपूर म्हणजे ताडोबा साइडला का?,' वाघसाहेबांनी विचारलं.'दुसरं कुठलं ताडोबा असंल तर करा चवकशी!' असं उत्तर देऊन पीएनं चक्क फोनच ठेवून दिला. वाघ मनात म्हणाला, 'च्या बायलीला, येवढी डेरिंग वाढली का? ॲक्शनच घ्यायला पायजेलाय..'वाघानं वाट पहापहा पाहिली, शेवटी शिंव्ह महाराज गुहेत परत आल्यात, हे कळल्यावर वाघाच्या जिवात जीव आला..'…हे अशानं असं हुतंय, कुणाचा कुणाला धाक उरला नाही! जंगलाची लॉ अँड ऑर्डर गंडली आहे, सबब ॲक्शन घ्या, हरणानं वाघाला दमात घ्यावं, ही कुठली सिस्टिम?' वाघानं तकरार मांडली.शिंव्ह महाराज निम्मे झोपेतच होते. डोळे न उघडता ते म्हणाले, 'अहो, कुठलं हरीण घेऊन बसलात? शेजारच्या गावातला बोकड होता तो!'…एवढं बोलून शिंव्ह माहेराज घोरु लागले.तात्पर्य : डोण्ट अंडरएस्टिमेट द पॉवर ऑफ धी कॉमन ॲनिमल…इव्हन इफ यु आर ए टायगर!