ढिंग टांग : रात्रंदिन आम्हां युद्धाचा प्रसंग..!

ताठरुन लाकूड झालेल्या कलेवरांच्या सडक्या मांसाचा दुर्गंधतिच्या नासिकेपर्यंत पोचला नाही.घिरट्या मारत सुग्रास प्रेतांवरझेपावणाऱ्या गिधाडांचा कल्लोळ तिच्या कर्णेंद्रियांना जाणवला नाही.इतस्तत: पडलेली रथांचे चाके, मोडकी अस्त्रे,आणि निरुपयोगी ठरलेले शिरस्त्राणांचे भंगारतिच्या डोळ्यांना खुपले नाही.कुरुक्षेत्राच्या सीमेवर रथालाच रेलूनपाठमोऱ्या उभ्या कुंतीमातेच्या मुद्रेवरनव्हते कुठलेच विकार. ना दु:खाचे अश्रू. ना प्रतिशोधाचे स्मित.ना मृत्यूच्या प्रलयंकारी तांडवाचे भय.तिच्या डोळ्यात पाण्याचा टिपूस नव्हता….रथात दिङमूढ अवस्थेत बसलेल्यागांधारीचा मात्र झाला स्फोट.आक्रोशाच्या प्रस्फोटातच दाढा रगडतती उद्गारली : ‘‘हे कुंती, तू नरकात जाशील!विवाहापूर्वीच निपजलेल्या तुझ्याअनौरस पुत्राचे प्रयोजन लपवूनराजकाजाची स्वप्ने पाहणाऱ्या,स्वार्थांध कुलटे, या संहारानेहीजन्म घेतलाय तुझ्याच गर्भाशयात,आपले पाप लपवले नसतेस, तरआज शंभर पुत्रांचा मृत्यूशोकनसता आला माझ्या कपाळी!या युध्दाची जननीही तूच आहेस,कैदाशिणी!’’.कुंतीमातेने घट्ट आवळले ओठ,आणि आवरला दु:खाचा आंतरिक कढ,जणू कोऱ्या कागदावर लिहिलेलेअव्यक्त, अदृश्य शाईतले दु:खोपनिषद.शेजारी घुटमळणाऱ्या युगंधर कृष्णालामात्र तिने एवढेच विचारले :-‘‘केशवा, तुला हे युद्ध टाळता आले असते ना?मग का लोटलास हा दु:खाचा महासागरआम्हा मर्त्य मानवांच्या जीवनात?यानंतर एकही युद्ध होऊ नये,असे काही तरी कर, नारायणा!’’.हातावरील उपवस्त्र सावरतपुढे आलेला तो विश्वमोहन म्हणाला :‘‘कुंती आत्या, युद्ध कोणाला चुकलंय?जन्मणारा प्रत्येक जण प्रत्येक श्वासागणिकलढत असतो ते युद्धच असतं.कुणी भूमीसाठी लढतं, कुणी पाण्यासाठी.कुणी अन्नासाठी लढतं, कुणी चिन्हासाठी.कुणी जातीसाठी लढतं, कुणी धर्मासाठी.कुणी सत्तेसाठी लढतं, कुणी मत्तेसाठी.कुणी कुणी घासासाठी लढतं, कुणी श्वासासाठी.…हे युद्ध अविरत चालू आहे, कुंती आत्ते!यापासून सुटका कुणाचीच नाही.ज्या नरसंहाराच्या निव्वळ दुर्गंधानेगांधारीच्या नेत्रांवरील पट्टिका ओलावली,तो संहार तर नैमित्तिक आहे,मृत्यू शाश्चत नाही, पणयुद्ध मात्र आहे!.‘हस्तिनापूरला आता जाणं नको,तिथल्या नित्य युद्धापेक्षा,अरण्यातील जीवन कलह सुसह्य आहे…’सुस्कारा सोडत गांधारी मंदस्वरात म्हणाली,धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, आणि कुंतीया चौघा वृद्धांनी तेथूनच मार्ग बदलूनहिमालयाकडे क्रमणा केली..त्यांच्या धूळ उडवीत अरण्याकडेजाणाऱ्या रथाकडे पाहातयुगंधर कृष्णाने केलेएक कोरडे, गूढ स्मित.-त्या स्मितामध्ये साकळले होते,अणूच्या गर्भातही निरंतर चालणारेवीजकणांचे ऊर्जाभारित युद्धच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.