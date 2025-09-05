satirical-news

ढिंग टांग : रात्रंदिन आम्हां युद्धाचा प्रसंग..!

ताठरुन लाकूड झालेल्या कलेवरांच्या सडक्या मांसाचा दुर्गंध तिच्या नासिकेपर्यंत पोचला नाही.
ताठरुन लाकूड झालेल्या कलेवरांच्या

सडक्या मांसाचा दुर्गंध

तिच्या नासिकेपर्यंत पोचला नाही.

घिरट्या मारत सुग्रास प्रेतांवर

झेपावणाऱ्या गिधाडांचा कल्लोळ

तिच्या कर्णेंद्रियांना जाणवला नाही.

इतस्तत: पडलेली रथांचे चाके, मोडकी अस्त्रे,

आणि निरुपयोगी ठरलेले शिरस्त्राणांचे भंगार

तिच्या डोळ्यांना खुपले नाही.

कुरुक्षेत्राच्या सीमेवर रथालाच रेलून

पाठमोऱ्या उभ्या कुंतीमातेच्या मुद्रेवर

नव्हते कुठलेच विकार.

ना दु:खाचे अश्रू. ना प्रतिशोधाचे स्मित.

ना मृत्यूच्या प्रलयंकारी तांडवाचे भय.

तिच्या डोळ्यात पाण्याचा टिपूस नव्हता…

