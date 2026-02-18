satirical-news

ढिंग टांग : मॅक्रॉन डायरी…! (एका मुसाफिराच्या नजरेतून मुंबईनगरी…)

ब्रिटिश नंदी
पॅरिसला कंटाळलो होतो. रोज काय तेच पॅरिस बघायचं? पण कुठे जायचं, हे ठरेना. तेवढ्यात ब्रिजितबाई म्हणाल्या की, चल बेटा, आपण मुंबईला जाऊ... मग प्रश्नच मिटला. ब्रिजितबाई म्हणतात ते मी नेहमी ऐकतो. कारण त्या माझे मार्क कापतात. दरवेळी नापास होता होता वाचतो. शेवटी बॅग भरली, आणि निकल पडलो.

