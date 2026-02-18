ढिंग टांग : मॅक्रॉन डायरी…! (एका मुसाफिराच्या नजरेतून मुंबईनगरी…)

पॅरिसला कंटाळलो होतो. रोज काय तेच पॅरिस बघायचं? पण कुठे जायचं, हे ठरेना. तेवढ्यात ब्रिजितबाई म्हणाल्या की, चल बेटा, आपण मुंबईला जाऊ... मग प्रश्नच मिटला. ब्रिजितबाई म्हणतात ते मी नेहमी ऐकतो. कारण त्या माझे मार्क कापतात. दरवेळी नापास होता होता वाचतो. शेवटी बॅग भरली, आणि निकल पडलो..दिल्लीत माझे एक जुने जानी दोस्त राहतात. ते मूळचे गुजरातचे आहेत. पण हल्ली दिल्लीतच असतात. दिल्लीत ते रमणार नाहीत, असं अनेकांना वाटत होतं. पण ते इतके रमले की इतरांना दिल्लीत करमेनासं झालं आहे. असो. मी माझ्या मित्राला फोन केला, ‘मितरांऽऽ…आल्लोऽऽ, मन्सिय मोदीजी? मी इमान्युअल बोलतोय!’‘अरे मारा फ्रँड मॅक्राँ…केम छो! मजा मा? क्यारे आवे छे?’ माझे मित्र उत्साहात म्हणाले. त्यांना सगळा भारत दौऱ्याचा कार्यक्रम सांगितला. ते म्हणाले की जस्ट डाँट वरी, समदा होऊन ज्यानार! माझा बोम्बेमदी काँटॅक हाय, तेच्या नंबर देतो, ते लिहूनशी ठेव!’.कुणीतरी फादानावीस नावाचा गाइड त्यांनी मला दिला. फादानावीस हे बहुधा इतालियन नाव असावं. असं मला वाटलं. म्हटलं, जे काय असेल ते! शेवटी एकदाचा विमानात बसून मुंबईकडे उड्डाण केलं. राफेल विमानानं गेलो असतो, तर तीनेक तासात मुंबईत पोचलो असतो. पण आमच्या ब्रिजितबाईंना राफेल ‘लागतं.’ किलोभर लिंबं आणि आलं घेऊन जावं लागतं. ब्रिजितबाई माझ्या शिक्षिका होत्या. मी त्यांच्याच प्रेमात पडल्यामुळे पुढे त्याच माझ्या पत्नी झाल्या. अजूनही त्याच मला शिकवतात..मुंबईत पोहोचेपर्यंत मध्यरात्र उलटून गेली. विमानतळावर घ्यायला फादानावीस गाईड येऊन उभाच होता. त्यांनी मला प्रेमभराने बॉन्ज्यूऽऽ असं म्हटलं. माणूस हसतमुख आणि तरुण होता. ‘जस्ट कॉल मी देवेन’ असं त्यानं सांगून टाकलं. मग मीही त्यांना ‘कॉल मी मनू’ असं असं सांगितलं. मला सगळे लाडानं मनूच म्हणतात. (पण मन्या म्हणत नाहीत, प्लीज नोट!) त्यांनी हातभर जीभ काढून ‘नको नको’ असे हातवारे केले..‘मुक्कामाच्या हाटेलवर जा, आणि आराम करा. प्रवासाने नाही म्हटलं तरी दमायला होतं. मग सकाळीच आमचे ‘ल बॉस’ ऊर्फ आदरणीय मोदीजी येतील. त्यांच्यासोबत पुढले कार्यक्रम करायचे आहेत!’’ असं देवेन म्हणाले, आणि घाईघाईत निघून गेले. त्यांनाही बहुधा झोप आली असावी.हॉटेल मुक्कामी सकाळी उठलो, आणि सवयीनं खेळजोडे घालून जॉगिंगला बाहेर पडलो. बाहेर पडल्यावर जाणवलं की आपण प्यारिसमध्ये नाहीओत! मुंबईत आहोत!! समोर विशाल समुद्र होता, सीन नदी नव्हती! याला मरीन ड्राइव्ह असं म्हणतात, म्हणे. मरीन ड्राइव्हवर सकाळी सकाळी खारे शेंगदाणे का विकत असावेत? मला कोडं पडलं..समुद्रकिनारी अनेक मुंबईकर जॉगिंग करण्यासाठी आलेले दिसले. त्यातले बरेचसे घरात वेळ जात नाही, म्हणून येऊन बसले असावेत. मी मात्र इमानदारीत जॉगिंग केलं. पार हॉटेलपासून थेट चौपाटीपर्यंत जाऊन वापस आलो. लोक माझ्याकडे थक्क होऊन बघत होते. इतक्या सकाळी हा गोरा इसम भर रस्त्यात पळत का सुटला आहे? असं त्यांना वाटत असावं. बाकी मरीन ड्राइव्ह हा चांगला एरिया आहे. चौपाटीवर पाणीपुरी, शेवपुरी, भेळ असे पदार्थ संध्याकाळी मिळतात, असं कळलं. मी म्हटलं, पुढल्या मुंबई भेटीत खाऊ!हॉटेलवर जाऊन न्याहारी केली. लोकल डेलिकसी म्हणून मी मिसळ मागवायला नको होती, असं दिवसभर जाणवत राहिलं. चालायचंच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.