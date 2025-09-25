satirical-news

ढिंग टांग : राया मला रिकामं ठेवू नका...!

गेले काही महिने रिकामपणानं बिझी गेले. कोण काय करतं, आणि आम्हाला भोगावं लागतं. कशाला काही संबंध नसताना आमची खुर्ची गेली.
ब्रिटिश नंदी
नाही कधी का तुम्हास म्हटलं,

बघू नका टकमका,

अहो, राया मला रिकामं ठेवू नका ॥धृ.॥

