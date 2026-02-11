ढिंग टांग : उंटाच्या शेपटीचा मुका...!

स्थळ : मातोश्री महाल, वांद्रे संस्थान. वेळ : मोकळा!राजाधिराज उधोजीमहाराज अंत:पुरात अस्वस्थपणे येरझारा घालत आहेत. हवेतल्या हवेत अदृश्य तलवारीचे हात काढत आहेत. मुखाने ‘है शाब्बास!’, ‘ऐसा लंबे करीन’, ‘हर हर महादेव’ अशा आरोळ्या ठोकत आहेत. थोड्या वेळाने दमून बसतात. अब आगे…उधोजीराजे : (दम खात) कोण आहे रे तिकडे? जरा पाणी आणा, पाणी!संजयाजी फर्जंद : (लगबगीनं प्रवेश करत) मुजरा महाराज! कशापायी याद केली?उधोजीराजे : (दमगीर अवस्थेत) पाणी आणा रे कुणीतरी!संजयाजी फर्जंद : (अदबीने) गरम की थंड?.उधोजीराजे : (संतापून) दाढी करायची नाहीए!! थंड पाणी घेऊन या गिलासभर!!संजयाजी फर्जंद : (विनम्र भावाने) दमलात जणू? हे घ्या, पाणी! लिंबू सरबत आणू का?उधोजीराजे : (पाण्याचा घोट घेत) जगदंब जगदंब! कधी आमच्या आयुष्यातलं हे नष्टचर्य संपणार, शिवशंभू जाणे!!संजयाजी फर्जंद : (बेफिकिरीने) चांगलं चाललं आहे की आपलं!! पक्षाचा आकार आटोपशीर झाला आहे! कार्यकर्त्यांची भुणभूण नाही की पक्षकार्याची कटकट नाही! दौरे नाहीत, भाषणं नाहीत, काऽऽहीसुध्दा लष्टक मागे नाही! मनोमिलनही झालं आहे! हा काळ कुटुंबसौख्याचा आहे, महाराज!.उधोजीराजे : (कर्तव्यबुद्धीनं) ही मऱ्हाटी दौलत हेच माझं कुटुंब आहे, फर्जंदा! पण तेच सध्या हरपलं आहे! हाय रे नशीबा!!संजयाजी फर्जंद : राजियांनी उगीच नशिबास बोल लावू नये!! असा दिल टाकू नये! अवघा महाराष्ट्र तुमचा इंतजार करत आहे, महाराज!!उधोजीराजे : (डोळे गरागरा फिरवत) डोंबलं तुमचं! इथे आम्ही एकटे पडलोय, आणि कोणीही आमचा इंतजार करत नाहीए!! परवा शिवाजी पार्कवाल्या बंधूंना फोन करुन ‘जेवायला येऊ का?’ असं सहज विचारलं तर त्यांनी ‘निर्जळी उपवास आहे’ असं उत्तर दिलंन!! त्यात येत्या मे महिन्यात आमची आमदारकीसुद्धा संपतेय..!संजयाजी फर्जंद : (भक्तिभावाने) कोण म्हणतं असं?.उधोजीराजे : (समंजस सुरात) आमची टर्म संपतेय…पुढं काय करायचं? सगळा अंधार आहे!संजयाजी फर्जंद : (त्वेषाने) छे, छे, हे काय भलतंच! पुढे उजेडच उजेड आहे! या घटकेला तुमची महाराष्ट्राला नितांत गरज आहे! तुम्ही पुन्हा एकदा त्या सभागृहात टेचात जाऊन बसणार, ही काळ्या फत्तरावरची रेघ आहे!!उधोजीराजे : (सुस्कारा टाकत) आम्ही भलती स्वप्ने पाहात नसतो, फर्जंदा! आपल्या सगळ्या फौजेकडे मिळून एक जागा आहे! ती आम्हाला आंदण कोण द्यायला बसलंय?संजयाजी फर्जंद : (आत्मविश्वासाने) ते माझ्यावर सोडा, महाराज! आपली आघाडी अभेद्य आहे!उधोजीराजे : (इकडे तिकडे पाहात) जरा हळू बोला! ऐकेल कुणीतरी!!संजयाजी फर्जंद : (ललकारी मारल्यागत) चांद्यापासून बांद्यापर्यंत अवघा महाराष्ट्र तुम्हाला साद घालतोय! सह्याद्रीच्या कडेकपारी तुम्हाला बोलावत आहेत! तुमचं नेतृत्व ही महाराष्ट्राच्या हिताची एकमेव गोष्ट आहे! अशा परिस्थिती दिल टाकू नका, महाराज!!.उधोजीराजे : (विचारपूर्वक) मग ही जागा आपण लढवायची म्हणता?संजयाजी फर्जंद : (विजयी मुद्रेनं) अर्थात! यश शंभर टक्के आपलंच आहे…उधोजीराजे : (पराभवाच्या कल्पनेने शहारुन) नकोच ती विषाची परीक्षा!!संजयाजी फर्जंद : (धीर देत) मैं हूॅं ना! आपले मित्रपक्ष दगा देणार नाहीत, याची गॅरंटी देतो तुम्हाला!उधोजीराजे : (खचलेल्या सुरात) मित्रपक्षांची गॅरंटी मिळेल, पण…कशाला उगाच उंटाच्या शेपटीचा मुका घ्यायचा? जाऊ दे!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.