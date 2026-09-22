ढिंग टांग : उभ्या उभ्या मैफलीत माझ्या..!

बेटा : (नेहमीपेक्षा दुप्पट उत्साहात एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक..! धिस टाइम आयॅम बॅक विथ ए बँग?मम्मामॅडम : (पक्षकार्याच्या फायली बाजूला ठेवत) आलास? ये!! कसा झाला शो?बेटा : (उत्साहात) नेहमीप्रमाणे हाऊसफुल्ल! टोटली सोल्ड आऊट!! मम्मामॅडम : (समाधानानं) तू चांगलाच करतोस शो नेहमी! इंदूरला होता ना?बेटा : (इंदुरी स्टायलीत) हौ!! बढिया झाला, बढिया..!! इंदुरी पोह्यांपेक्षा फर्मास...जिरावन मसाला मार के!! मम्मामॅडम : (प्रश्नार्थक) इंदुरी पोहे? मी कधी ट्राय नाही केले....बेटा : (ज्ञानी गृहस्थाप्रमाणे) त्यासाठी इंदुरात जावं लागतं!! छप्पन दुकान, सराफा बाजार...बऱ्याच जागा आहेत! यु शुड गो!!मम्मामॅडम : (नाक मुरडत) गेल्या कित्येक वर्षांत मी त्या एमपीत गेलेले नाही! जाऊन काय उपयोग?बेटा : (दर्पोक्तीयुक्त) आता माझ्यासोबत चल एक दिवस! फिल्मस्टारपेक्षा माझी क्रेझ कमी नाही!! इन फॅक्ट, माझ्या प्रत्येक शोनंतर क्राऊड वाढतोय!!मम्मामॅडम : (खूप आठवून तो स्टँडअप कॉमेडियन झाकिर खान इंदूरचाच ना रे?.बेटा : (मान डोलावत) येस...पण त्यानं आता त्याचे शोज बंद केले आहेत! कुणी तरी मला सांगितलं की, मी त्याच्या क्षेत्रात एण्ट्री घेतल्यावर त्याची वाचा गेली म्हणे!! इन फॅक्ट, अनेक स्टँडप कॉमेडियन्सनी पैसे कमावण्याचे इतर पर्याय शोधायला सुरवात केली आहे!मम्मामॅडम : (कौतुकानं) हे आपल्याला आधी सुचलं असतं तर? चित्र किती वेगळं असतं नै?बेटा : (गोड हसत) देर आए दुरुस्त आये!! मम्मा, आज हर तरफ तुम्हारे बेटे का जलवा है...परवा इंदूरच्या शोमध्ये मी काळा पोलो टीशर्ट, ग्रे कलरची ट्राउझर आणि ब्राऊन शूज घालून उभा राहिलो, क्राऊड पागल झालं, पागल!! मला तर वाटतं, सलमान खान, शाहरुख, रणवीर वगैरेसुद्धा आता हाय खातील!!मम्मामॅडम : (खुशीत येत) स्टँडप कॉमेडी म्हणजे नेमकं काय करता तुम्ही?.बेटा : (नीट समजावून सांगत) स्टँडप ही जेन झीची खास आवड आहे, मम्मा! स्टँडप म्हणजे उभ्या उभ्या रंगवलेली मैफल!! म्हंजे असं बघ...एका कॉमेडियननं माइक घेऊन स्टेजचा ताबा घ्यायचा! एक विषय घेऊन विनोदी बडबड करायची! वाक्यावाक्याला पंचलाइन घ्यायची! हशे आणि टाळ्या वसूल करायच्या! दॅट्स इट! माझ्या शोचं नाव ‘छात्रों की गूंज’ असं आहे!! कोटा, डेहराडून, प्रयागराज, पुणे, इंदूर या ठिकाणचे सगळे शोज सुपरहिट गेले...मम्मामॅडम : (आनंदानं...) एक ना एक दिवस मी तुझा शो बघायला नक्की येईन!! निदान सिल्वर ज्युबिली शोला तरी नक्की येईन! ओके?.बेटा : (विचारात पडत) दॅट विल बी टूऽऽ लेट, मम्मा! कारण तोवर मी भारताचा पीएम झालेला असेन!!..आणि मोदीजी झोळी खांद्याला अडकवून हिमालयाच्या दिशेने बस पकडून निघालेले असतील!!मम्मामॅडम : (दोन्ही हात गालावर ठेवत हर्षातिरेकानं) तुझ्या तोंडात केक पडो!! कधी एकदा तुझा शो बघतेय, असं झालंय!! येऊ ना?बेटा : (आत्मविश्वासानं) शुअर! आय वोण्ट डिसपाँइट यु!! माझ्या कार्यक्रमाचं नाव काहीही असलं तरी विषय एकच असतो- मोदीजींची फिरकी घेणं!! अंधभक्तांच्या इज्जतीचा फालुदा करणं!..बस्स!! हमारे स्टुडंटस को यही चाहिए...खुद्द कमळ पार्टीतले लोक मला सांगतात की राहुलजी, आप का शो नंबर वन है!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.