ढिंग टांग : व्हॅलेंटाइन प्रपोजल..!

प्रिय अहो-सकल गुणालंकृत सौभाग्यवती कमळाबाईचा मालकांच्या चरणी दंडवत. आज तुम्ही आमचे कुणीही नसला तरी माझ्यासाठी तुम्ही अजूनही 'मालक'च आहात. दरवर्षी व्हॅलेंटाइन डे जवळ आला की माझे मन कातर कातर होते. कावरे बावरे होते. संध्याकाळी उदास वाटू लागते. शेरोशायरी सुचू लागते. कालच संध्याकाळी साडेसातनंतर उगीच सोडा आणि बर्फ पीत बसले होते, तेव्हा मन दु:खाने गीत गात होते : मेरे किस्मत में तू नहीं शायदमैं तेरा इंतजार करती हूंमैं तुझे तब भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूं……राग आला का? माझा राग आला की गीत हिंदीत आहे म्हणून रागावलात? जगात अनेक प्रसिद्ध युगुले होऊन गेली. हीर रांझा, लैला मजनू, रोमिओ ज्युलिएट, वासू-सपना, तशीच आपलीही जोडी होती. पण मेली दृष्ट लागली!.व्हालेंटाइन डेच्या पूर्वसंध्येला मला तुमची खूप याद येत्ये आहे. जुने दिवस आठवून डोळ्यात पाणी उभे राहात आहे…आपण दोघे मिळून (मुंबईसह) महाराष्ट्राची दौलत किती समर्थपणे हाताळत असू. मला अजूनही ते दिवस आठवतात. आपले एकमेकांवाचून पान हलत नसे. जेवण झाल्यावर तुमच्यासाठी विडा तयार करताना माझे मन रोजच्या रोज महिरत असे. तो विडा तयार करणारे हे (माझे) हात पुढे विड्या वळतील, असे कुठे वाटले होते? पण राजकारण निर्दय असते. नियतीने आपली फाटाफूट केली.आपल्या दोघांचा सौंसार होता तेव्हा वैभवाचे दिवस होते. तुम्ही कौतुकाने म्हणायचात, ''कमळे, किती गे कामं करतीस? दमून जात असशील! डी व्हिटामिनच्या गोळ्या घेत जा बरं! माणसानं आपली प्रकृती सांभाळावी!''मी म्हणायची, ''इश्श, मालक, मला काय भरली आहे धाड? तुम्हीच तब्येत सांभाळा, कारभाराकडे मी पाहीन. तुम्हाला कश्शाकश्शाची ददात पडू देणार नाही!''तुम्ही त्यावर ''ददात पडली नाही तरी दात पडले तर?'' अशी कोटी-कम- टोमणा मारायचात. आठवते आहे ना?झाले गेले विसरुन आपणच 'मनोमिलन पार्ट टू' करायचे का? हे विचारायला पत्र लिहिले आहे. कृपया राग नसावा. चंद्रपुरात तुम्ही आमच्या पक्षाला पाठिंबा दिल्यामुळे माझ्या मनाच्या वेलीवर आशेच्या फुलांच्या शुभ्रकळ्या उमलू लागल्या आहेत. म्हणून विचारत्ये!शिवाय, झेडपी आणि नगर परिषदांमध्ये जिंकलेल्या तुमच्या पाच-सात उमेदवारांना तुम्ही 'येणारा काळ आपलाच असेल' असे सांगितलेत म्हणे! हे ऐकून माझ्या मनात मनी प्लांटच उगवला!!खरेच तुम्हालाही असे वाटते की माझ्याच मेलीच्या मनाचे हे खेळ? कृपया कळवा. आपली कृपाभिलाषी आणि अत्यंत निष्ठावान अशी एकमेव.कमळाबाई..………………….कमळेऽऽऽ-कैदाशिणी, तुझी हिंमत तरी कशी झाली? तुझे ते गटारपत्र एरवी वाचले नसते, पण तू मुद्दाम बंद पाकिटावर शिवाजी पार्कचा ॲड्रेस लिहून माझा कात्रज केलास!! कुठे फेडशील ही पापे, अवसानघातकी कमळे? व्हालेंटाइन डेच्या दिवशी तुझे पत्र येणे यासारखा दुसरा अपशकून नाही. हे म्हणजे बारावीच्या परीक्षेला जाताना घराबाहेर पडल्या पडल्या मांजर आडवे गेल्यापैकी आहे.गद्दारांकरवी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसून तू आम्हाला नेस्तनाबूत करण्याची कारस्थाने केलीस, ते आम्ही विसरलो नाही. तुझा धिक्कार असो. पुन्हा पत्र लिहिशील तर…तर…बघून घेईन! 'मनोमीलन : पार्ट टू' विसर! मी आधीच सांगितले आहे की तू आम्हाला मेलीस!! देव करो, आणि तुझे तळपट होवो, हीच सदिच्छा! तुला भरपूर शाप आणि दूषणे!!- उबाठा..