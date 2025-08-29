ढिंग टांग : दर्शनहेळामात्रे..!

दादू : (रात्री उशीरा फोन फिरवत) म्यांव म्यांव..!सदू : (शांत सुरात) बोल दादूराया, मी ओळखला तुझा आवाज! दादू : (खुश होत) हुशार आहेस! एवढ्या रात्री फोन केला, जागा आहेस ना?सदू : (सुस्कारा सोडत) फक्त साडेनऊ वाजताहेत, दादूराया!दादू : (निरागसपणाने) तेच म्हटलं, बराच उशीर झालाय..! सदू : (संयमाने विषय बदलत) तू येऊन गेलास, खूप बरं वाटलं!! बावीस वर्षांनी माझ्या घरी आलास…बाईस साल बीत गए!! .दादू : (सद्गदित होत) मलाही खूप बरं वाटलं, सदूराया! बालपणीच्या आठवणी दाटल्या! शिवाजी पार्कच्या घरात आपले किती छान दिवस गेले…सदू : (खुलासा करत) पण दरम्यान मी घरं बदलली आहेत…बरीच! ते हे घर नव्हे!दादू : (चकित होत) अस्सं होय! तरीच मला सगळं नवं नवं वाटत होतं…सदू : (थकव्यानिशी) दिवस धकाधकीचा गेला! पण किती छान वाटतंय!!दादू : (आठवण काढत) दहीवडा मस्त होता...! मी तिथून लालबागच्या राजाला गेलो, आणि मग बऱ्याच ठिकाणी जाऊन उशीरा परत आलो! माझीही दमणूक झालीये!!सदू : (प्रेमानं) पुन्हा ये कधीतरी फुर्सतीत! बोलू!!.दादू : (सलगीनं) तसं आपण दोघे बंद दाराआड बसून थोडं बोललो, पण पोट भरलं नाही रे, सदूराया!!सदू : (बेरकीपणाने) आणखी थोडे दहीवडे खायचे होतेस..!दादू : (किंचित नाराजीनं) सदूराया, माझ्या पाठोपाठ तुझ्या घरी इतरही लोक येऊन जातात, हे मला मुळीच आवडत नाही! असल्या लोकांशी संबंध ठेवू नकोस, असं अनेकदा बजावलंय मी तुला!!सदू : (हात जोडत) जो येईल, तो आपला! जो जाईल तो परका!!.दादू : (दातओठ खात) जो येईल तो आपला, आणि जो जाईल तो गद्दार असं म्हण!! त्या निमकहराम कमळाबाईला…छे, मला तर नाव घेतलं तरी गुळण्या कराव्याशा वाटतात! जोड्याशी उभं करु नये, अशी त्यांची औकात, पण त्यांनाही तू खुशाल घरात घेतोस, दहीवडे, रस्समवडे, रगडा पॅटिस, डोसे…काहीही खाऊ घालतोस! मग माझी काय पत राहिली?सदू : (ठणकावून) घर माझं आहे, मी कोणालाही बोलावीन! तुलाही बोलावलं की नाही?दादू : (रागारागाने) हो, पण त्या फडणवीसांना कशाला बोलावलंस? लोक मला हसले!!सदू : (अचंब्यानं) ह्या:, तुला का हसतील? कमालच आहे!!.दादू : (सात्विक संतापाने) अशानं कसं होणार आपलं मनोमीलन? अवघा महाराष्ट्र आपल्याकडे आशेनं बघतो आहे, कधी एकदा हे दोघेही एकत्र येऊन त्या खंजीरखुपश्या कमळेला आणि त्या खोकेबाज गद्दारांना धडा शिकवतात, याची मराठी जनतेला घाई झाली आहे, आणि तू हे असं करतोस! मी या लोकांना आजवर एकदाही दाराशी उभं केलेलं नाही, हे विसरु नकोस! दहीवडा काय, साधं पाणी विचारलं नाही…सदू : (थंडपणानं) सुतावरुन स्वर्ग गाठू नकोस! जे लोक माझ्या घरी येऊन किंवा जेवून जातात, त्यांच्याशी मी हातमिळवणी करतो, असा त्याचा अर्थ होत नाही!.दादू : (संशयानं) तू त्या फडणवीसांशीही बंद दाराआड बसून चर्चा केलीस, असं मला कळलंय!सदू : (आणखी थंडपणाने) मग? तशी तर मी तुझ्याशीही केलीच की चर्चा!दादू : (हतबल होत) याला काय अर्थ आहे? मग अशानं आपल्या मनोमीलनाचं काय होणार?सदू : (एक डेडली पॉज घेत) ती ‘श्रीं’ची इच्छा! जय महाराष्ट्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.