बोले तो खडा रेहने का…!

सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांस सक्त सूचना- ज्याअर्थी असे निदर्शनास आले आहे की, काही सरकारी अधिकारी आदरणीय लोकप्रतिनिधींशी मुजोरीने आणि बेमुर्वतीने आणि उद्धटपणे आणि अरेरावीने आणि शिष्टपणाने वर्तन करीत असून लोकनेत्यांचा एकाअर्थी अवमान करत असून, तसेच त्यायोगे लोकशाहीचीच पायमल्ली करीत आहेत, त्याअर्थी अशा अधिकाऱ्यांवर सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कारवाई का करु नये, अशी नोटिस बजावणेत येत आहे. .सामान्य प्रशासन विभागातर्फे सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सर्वमान्य आचारसंहिता एका शासननिर्णयाद्वारे जारी करणेत आली असून त्याची तात्काळ व विनाविलंब व गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देणेत येत आहेत. आचारसंहितेची काही महत्त्वाची कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत :- माननीय आमदार व खासदार कुठल्याही कामानिमित्त किंवा बिनकामानिमित्त सरकारी कार्यालयात आले रे आले की सरकारी अधिकाऱ्याने धडपडून उठून उभे राहावे.- मुळात लोकप्रतिनिधी कार्यालयात येणार आहे, हे ओळखून कार्यालयात स्वत:च उपस्थित राहाणे अनिवार्य आहे! ‘भाऊसाहेब दौऱ्यावर आहेत’, ‘रावसाहेब सुटीवर आहेत’, ‘साहेबांच्या मुलीचं लगीन आहे’, अशी उत्तरे देता येणार नाहीत. ‘उद्या या’, पुढल्या आठवड्यात या’ हे शब्दप्रयोग यापुढे असंसदीय आणि बेकायदेशीर मानले जातील..- हेतुपुरस्सर अथवा निर्हेतुकपणे लोकप्रतिनिधीकडे दुर्लक्ष केल्यास कडक कारवाई करणेत येईल. कडक कारवाईचा अर्थ बदली असा नव्हे! सरकारी कचेरीतील भिंतीशी तोंड करुन उभे करुन पोकळ बांबूने अतिशय कडक कारवाई करणेची बाब विचाराधीन आहे.- माननीय लोकप्रतिनिधी हल्ली सरकारी अधिकाऱ्यांच्या क्याबिनीत एकटे येत नाहीत. कार्यकर्ते नसले तरी टीव्ही क्यामेरे असतातच! त्यामुळे ते येताना कधी रिकाम्या हाताने येत नाहीत. शाई, चिखल, नदीतील गाळ, अंडी, टामेटो, कचरा, कांदे, आदी सामग्रीदेखील आणतात. सरकारी अधिकाऱ्यांचा यथोचित सत्कार करतात. त्यांना तो करु द्यावा! कॅमेऱ्याला विनम्र पोझ द्यावी!- काही मुजोर सरकारी अधिकारी उठून उभे राहात नाहीत. पक्ष कार्यालयात कोणी ओळख दाखवत नाही. घरीदेखील तीच परिस्थिती आहे. सर्वच ठिकाणी हा अनादर होणार असेल तर लोकप्रतिनिधी होण्यात काय फायदा? असा आर्त सवाल अनेक आमदार-खासदारांनी एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याकडेच केला. तो सवाल संबंधित अधिकाऱ्याने बसूनच ऐकला न ऐकला!! हे टाळले पाहिजे!!.- काही लोकप्रतिनिधींची अशी तक्रार आहे की, सरकारी कार्यालयात गेल्यावर अधिकारीवर्ग उभा राहून लगेच बसतो. पण लोकप्रतिनिधीस खुर्ची ऑफर करत नाही. तरीही कोणी दामटून बसावयास गेले तर ‘जंजीर’मधील अमिताभ बच्चनप्रमाणे ‘जब तक बैठने को कहा न जाय…’ या डायलॉगची आठवण करुन दिली जाते. हे खरे असेल तर ते सर्वथा गैर आहे. सरकारी अधिकारी म्हणजे अमिताभ बच्चन नाहीत!- कार्यालयात आलेल्या लोकप्रतिनिधीस बोळवतानाही उठून उभे राहाणे अनिवार्य आहे. इतकेच नव्हे तर शक्य असल्यास दारापर्यंत पोचवण्यास जावे. आणखी शक्य असल्यास जीप अथवा मोटारीत बसण्यासही त्यांस साह्य करावे. मोटारीपर्यंत पाठंगुळी नेल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात सकारात्मक शेरा मारण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी..- लोकप्रतिनिधीचा फोन आल्यास उठून उभे राहूनच तो अटेंड करावा. स्वच्छतागृहात असताना फोन आल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून पुढील पाच मिनिटात रिटर्न कॉल करावा लागेल. पाच मिनिटात सर्व उरकावे!!- आमदार-खासदारांशी बोलताना नम्रपणाने बोलावे. ‘नियमात बसत नाही’ हे वाक्य उच्चारताना ‘सॉरी, साहेब’ असे म्हणावे. ‘‘बापाचा माल आहे का?’’ अशा सुरात बोलण्याचे काम नाही!नीट बोला, नीट वागा, नीट रहा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.