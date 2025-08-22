dhing tang
dhing tangsakal
ढिंग टांग : सावळ्या, बुडाला गाव...!

घन कोसळतो अनिवार, त्यां नसे अंत ना पार, सावळ्या, बुडाला गाव, तू आवर ना व्यापार
घन कोसळतो अनिवार

त्यां नसे अंत ना पार

सावळ्या, बुडाला गाव

तू आवर ना व्यापार

