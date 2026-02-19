ढिंग टांग : भारत २०४७ : एआय युगातील दिवस..!

बबनने खाडकन डोळे उघडले. सवयीने त्याने अंथरुणातूनच लॉग इन केले. लॉग इन झाल्यावर तो संपूर्ण जगाशी जोडला गेला. त्याला अगदी ताजेतवाने, चार्ज्ड वाटत होते. बसल्या बसल्याच त्याने पुढल्या अडीच मिनिटात ऑफिसच्या साडेतीन कोटी फाइल्स दुरुस्त केल्या, आणि आपल्या बॉसकडे समरी रिपोर्ट फाइल केला. .तेवढ्यात बॉसने पुढल्या साडेपाच कोटी फाइल्स पाठवून दिल्या होत्या. बबनने कपाळाला हात मारला. आपण कार्यक्षम आहोत, म्हणून किती काम सांगतात. कित्येक जण रिकामे बसलेले असतात. आपण मात्र कामाच्या ओझ्याने मरतो, या विचाराने तो खंतावला. पण पुढल्याच क्षणी तो विचार त्याने झटकला.त्यानं अंथरुण दूर फेकलं. अंथरुणाची आपोआप घडी झाली. पटकन उठून त्यानं एक माऊथवॉश टॅब्लेट तोंडात टाकली. छोटे छोटे मायक्रो ब्रशेस काम करु लागले. तीस सेकंदात दात घासून झाले. त्याचा लाडका टिपू चार्जिंग स्टेशनपाशी बसून होता. त्यानं हाक मारली : ‘‘टिप्या!’’.टिप्या रोबो श्वान आहे. सगळे लाड करुन घेतो. अधूनमधून भुंकतोही. त्याला फिरायला नेणं सोपं आहे. रोबो असला तरी जिवंत श्वानाचे सगळे गुण दाखवतो. एआय सतत इवॉल्व होत असल्यानं टिप्या जोरात असतो. घराबाहेर पडला की पहिला, दुसरा सोडून तिसरा खांब निवडतो. लेकाचा हल्ली वाभरट झाला आहे. पलिकडल्या गल्लीतल्या एका सुंदरीसोबतच्या रोबो श्वानीशी लगट करु लागला आहे. हे असं इवॉल्व होणं बरं नाही....बबननं आपली ऑफिसची कामं इतर यंत्रमानवांकडे सोपवल्यानं त्याला कंटाळा फार लौकर येतो. दिवसभर करायचं तरी काय? मग तो कधीकधी तीनेक तासात तेवीस कोटी कविताच करुन टाकतो. परवा तर दिवसभरात बसून त्यानं भगवद्गीतेची अठरा हजार वेगवेगळी निरुपणं केली. एकाच दिवसात बाराशे चित्रपट बघून टाकण्याचा त्याचा विक्रम त्याच्या कंपनीत तरी कोणी मोडलेला नाही.या जगात मिनिटाला सव्वादोन लाख चित्रपटांची निर्मिती होते. बाराशे म्हणजे काहीच नाही. आपला स्पीड वाढवायला हवा, असं बबनला वाटलं..बबनचं लग्न झालेलं आहे. किंबहुना, त्याची नव्वद लग्न झालेली आहेत. त्यातलं एकच रिअल लग्न, बाकी व्हर्च्युअल जगातली आहेत. त्याची एकमेव पत्नी बीबी झांबियात असते. दुपारी जेवायला लौकर येईन, असं सांगून सकाळीच ती झांबियाची राजधानी लुसाकाला गेली. रात्री तिला ग्रीनलंडच्या नूकमध्ये जायचंय, तिथं एका ध्रुवीय अस्वलाची मायक्रोचिप बदलायची आहे, म्हणे. बिच्चारी! काय काय कामं करते बीबी!.बीबीसाठी दुपारी कांदेपोहे, स्मोक्ड चिनूक सामन, हंगेरियन गुय्याश आणि बर्मीस खौसोइ असा बेत ठेवावा. बबननं ताबडतोब कमांड देऊन किचन रोबोटिक सिस्टिम्सला आवश्यक प्राँम्प्ट्स दिले.बाहेर पडलोच आहे तर आता ऑफिसला जाऊन यावं असं वाटून बबननं, आहे तिथंच आपली टाटा गाडी बोलावून घेतली. गाडी ताबडतोब आली..आपला रोबो श्वान स्विच ऑफ करुन त्यानं गाडीत टाकला. एकेकाळी ड्रायवरलेस गाडी म्हणून टेस्लाचा नखरा होता. आता सगळ्याच गाड्या ड्रायवरलेस असतात. तो ऑफिसशी पोचला. त्याच्या ऑफिसची इमारत ३१६ मजली आहे. पंधरा दिवसात बांधूनही झाली. तरीही काही रोबो अजून रंगरंगोटी करतच होते. बबननं पुढल्या गेटशी जाऊन आपली बायोमेट्रिक हजेरी लावली. दार उघडल्यावर तो थेट कामाला लागला...बरीच मिनिटं काम केल्यावर बबन उठला आणि घरी आला. दमून भागून आलेल्या बबनला थकल्यासारखं वाटलं. मग तो चार्जिंग स्टेशनपाशी जाऊन गपगुमान उभा राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.