satirical-news

ढिंग टांग - टिक टिक वाजते डोक्यात..!

ग्रहदशा, राजकीय अफवा आणि सत्तेच्या स्वप्नांमधून उभा राहणारा हा उपरोधिक लेख मराठी मनाची दिल्लीबाबतची दुविधा उलगडतो. विनोद, भय आणि वास्तव यांचा सुरेख संगम असलेला राजकीय सटायर.
Political Predictions and Sleepless Nights

Political Predictions and Sleepless Nights

sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

आजचा दिवस : विश्वावसु संवत्सर श्रीशके १९४७ मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी.

आजचा वार : नमोवार याने की गुरुवार.

आजचा सुविचार : टिक टिक वाजते डोक्यात…धडधड वाढते ठोक्यात..!

Loading content, please wait...
political
election
Maharashtra Politics
Astrologist
Political satire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com