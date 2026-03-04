satirical-news

ढिंग टांग : युद्धस्य कथा..!

ब्रिटिश नंदी
फ्रॉम द डेस्क ऑफ धी हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेस्टस ऑफ अमेरिका, व्हाइट हौस, १६००, पेनसिल्वेनिया अवेन्यू, एनडब्ल्यू, वॉशिंग्टन डीसी.

माय डिअर फ्रेंड नारिंद्रा, सध्या जरा युद्धबिद्धाच्या गडबडीत आहे, म्हणून आपले ट्रेड डील थोडे मागे पडले आहे. पण काळजी करू नका. माझे ऐकले तर सगळे नीट होणार आहे. माझे जो ऐकतो, त्याचे मी भले करतो. जो ऐकत नाही, त्याचा इराण करतो.

