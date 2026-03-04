ढिंग टांग : युद्धस्य कथा..!

फ्रॉम द डेस्क ऑफ धी हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेस्टस ऑफ अमेरिका, व्हाइट हौस, १६००, पेनसिल्वेनिया अवेन्यू, एनडब्ल्यू, वॉशिंग्टन डीसी.माय डिअर फ्रेंड नारिंद्रा, सध्या जरा युद्धबिद्धाच्या गडबडीत आहे, म्हणून आपले ट्रेड डील थोडे मागे पडले आहे. पण काळजी करू नका. माझे ऐकले तर सगळे नीट होणार आहे. माझे जो ऐकतो, त्याचे मी भले करतो. जो ऐकत नाही, त्याचा इराण करतो..युद्धभूमीवर काय चालले आहे, याचा आंखो देखा हाल उपग्रहाद्वारे जाणून घेत असताना मला भारतातील दृश्ये दिसली, आणि मी काळजीत पडलो. इराणच्या आखातात जेवढी धुमश्चक्री दिसली नाही, त्यापेक्षा जास्त भारतात दिसली!!बट इंडियन्स आर टेरिबल पीपल! आय लव मोडी अँड इंडियन्स, बट दे आर टेरिबल, टेरिबल!! आजच्या घडीला दहा-अकरा देश युद्धात मग्न आहेत. पण तुमचा काहीही संबंध नव्हता. तरीही तुमच्या देशातले काही लोक युद्धजन्य परिस्थितीत नाचताना दिसले. हॉरिबल, हॉरिबल!! क्षेपणास्त्रे, बॉम्बगोळे, तोफगोळे, बंदुकीच्या फैरी चालू आहेत. प्रचंड मोठी धुमश्चक्री इराणच्या आखातात चालू असताना, तुम्ही इंडियात कसले युद्ध खेळत आहात?.मी टीव्हीवर बघितले, भारतीय माणसे एकमेकांवर हातबॉम्ब फेकत आहेत. गच्ची गच्चीवरून विविध रासायनिक शस्त्रांचा उपयोग होत आहे. हातभर लांबीच्या गन्समधून फायरिंग करत आहेत. हे काय चालले आहे? एवढा हिंसाचार चाललेला असताना लोक चक्क नाचताना दिसत होते. ओह माय गॉड! धिस इज हॉरिबल!!इंडियात हे काय चालले आहे? मला तातडीने कळवा!.तुम्हाला माहीत आहेच की, मधल्या काळात मी साताठ युद्धे थांबवली. पण कोणीही मला नोबेल प्राइझ दिले नाही. मग युद्ध थांबवून काय उपयोग झाला? परिणामी मी युद्धच करायचे ठरवले. इराण हा माझ्या हुकलेल्या नोबेल प्राइझचा पहिला बळी आहे. आपण एकदा भडकलो की कोणाचे ऐक्कत नाही.इराणच्या खोमेनेई यांना मी चुलबुल पांडे छापाचा डायलॉग सुनावला होता : ‘छेदिसिंग, हम तुम्हारे सरीर में इतने छेद करेंगे की तुम कन्फ्यूज हो जाओगे की कहां से सांस ले और कहां से...’ पुढचे विसरलो!! जाऊ दे..व्हाटेव्हर...कीप इन टच! त्यातच तुमचे भले आहे. सदैव तुमचाच. डोलांडतात्या.ता. क. : बाय द वे , व्हॉट इज भांग? नेतान्याहू गेव्ह मी...ते म्हणाले की आपल्या इंडियन फ्रेंडने दिली आहे. तेव्हापासूनच मला युद्धज्वर चढला आहे!माय डिअर फ्रेंड डोलांड, केम छो? इराणच्या वोर मी टीव्हीवर बघितला. ट्रेड डीलवरच्या लक्ष उडूनशी गेला.....इंडियामधी तसा काय नाय. तुम्ही सेटेलाइटवर बगितला ते तर होली हाय, होली!! होली माने रंग उडवाना!! हे पण एक प्रकारच्या युद्धज असते. अगाशी (गच्ची) वरुनशी रंगीत पाण्याच्या फुगा फेकायच्या, आणि लपायच्या! बहु मज्जा आवे!! अहिंयां गन नथी, पिचकारी छे! पिचकारीमा रंग भरीभरीने नाखवानु!! हां, थोडु व्हायोलंट लागे, पण बद्धा मज्जानी वात छे, चिंता ना कसु कारण नथी! तमे आरामथी युध्द रमिए! हूं अहिंया होली मां बिझी छुं!!दुनिया मां एटला वॉर च्यालू छे, पण आपडे इंडिया मां बद्धा सांतीना माहौल छे! आवजो.आपडा. नमो.ता. क. : भांग आ तो शिवशंकरना प्रसाद छे! ए खाय तो काटा लगे ना कंकर...मिसाइल तो वात ना कर!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.