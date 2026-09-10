ढिंग टांग : ऑपरेशन टायगर इन लंडन..!

दरवर्षी बांद्र्याहून लंडनची वारी करणारे वेगळे, आणि क्वचित ठाण्यातले किसन नगर सोडून लंडनला जाणारे वेगळे. पण कारणापरत्वे यावेळी ठाण्याच्या एका नागरिकाला लंडन गाठावे लागले. इलाजच नव्हता. साहेबाच्या देशातून खास खलिताच आला : ‘हिज हायनेस हॉनरेबल मि. कर्मवीर भाईसाहेब ऑफ इंडिया, हे पत्र मिळेल तेव्हा तुमची प्रकृती छान असेल, अशी आशा आहे. सप्टेंबरच्या नऊ आणि दहा या तारखा कृपा करून इंग्लंडवासीयांसाठी राखीव ठेवाव्यात व आम्हाला उपकृत करावे ही विनंती..तुमच्याबद्दल लंडनमधील अनेक खासदार आणि नेत्यांमध्ये विलक्षण कुतूहल आहे. या एकाच माणसाने लाखो लाडक्या बहिणींचे कल्याण केले, आणि ‘शासन आपल्या दारी’ या सरकारी उपक्रमाद्वारे थेट जनतेच्या दारातच प्रशासन नेले. तसेच मराठी युवकांसाठी खास प्रशिक्षण (शिक्षावेतनासह) उपलब्ध करून दिले.केवळ अडीच वर्षांत महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलण्याचे आपले कसब वादातीत आहे. हे सगळे कसे जमवले, हे इंग्लंडच्या कायदेमंडळास जाणून घ्यायची इच्छा असून आपला यथोचित गौरव करण्याची संधीही आम्हाला मिळायला हवी. कां की आम्हीही तुमचे लाडके भाऊच आहो. कळावे. आपले विनम्र. धी राइट ऑनरेबल बॅरोनेस आर्लेन फॉस्टर आणि लॉर्ड अँड्र्यू ग्रोकॉक.’....ठाण्याच्या सदरील नागरिकाचा (ठा. स. ना.) ऊर्फ कर्मवीरांचा निरुपाय होऊन ते लंडन येथे पोचले. थेम्स नदीच्या काठचे लंडन आणि खाडीकिनाऱ्यावरचे ठाणे या दोन महानगरांमधील साम्य बघून ते स्तिमित झाले. लंडनचे आधीचे नाव लोंडोनियम असे होते, तर ठाण्याचे श्रीस्थानक!! पण लंडनपेक्षा ठाणे हे नाव बरेच बरे आहे, असे त्यांच्या सभ्य मनाला वाटले.ठाण्याचा सदरील नागरिक (ठा. स. ना.) ऊर्फ कर्मवीर लंडनमध्ये हिंडत असताना सारखा शोध घेत होते तो एका वादग्रस्त प्रॉपर्टीचा. याच शहरात बांदऱ्याच्या एका स्वार्थी गृहस्थाची प्रचंड इस्टेट आहे, असे त्यांना कळले होते. एका विशाल संशयास्पद महालाकडे बोट दाखवून त्यांनी शेजारील पर्यटकास विचारले, ‘ही कोणाची बिल्डिंग आहे?’ पर्यटकाने सांगितले की, ‘धिस इज बकिंगहॅम पॅलेस!’.कर्मवीर भाईसाहेबांनी अनेक संशयास्पद इमारती बघून ठेवल्या. महाराष्ट्रात राज्य करून इथे प्रॉपर्ट्या करतात, आणि आम्हाला ‘खोके, खोके’ म्हणून चिडवतात...एकेकाला बघून घेईन, असे ते मनातल्या मनात ठासून म्हणाले.‘२२१बी बेकर स्ट्रीट लंडन’ हा सुप्रसिद्ध पत्ता गुप्तहेर शेरलॉक होम्सचा. ठा. स. ना. ऊर्फ कर्मवीर तेथेही जाऊन आले. पण होम्स भेटला नाही. इंडियातील एका पार्टीच्या धनुष्यबाणाच्या चोरीची केस सध्या होम्सकडे आल्याने तो बिझी असल्याचे कळले. ‘१०, डाऊनिंग स्ट्रीट’ इथे इंग्लंडचे पंतप्रधान राहतात. कर्मवीर भाईसाहेब तिथेही जाऊन आले. ठाण्यातील लुईसवाडीचे आपले घरही असेच रस्त्यालगत असल्याचे पाहून त्यांना बरे वाटले..लंडन नगरीचा असा फेरफटका मारून झाल्यावर कर्मवीर भाईसाहेबांनी थेट हाऊस ऑफ लॉर्डस गाठले. तिथे ब्रिटिश खासदारांनी त्यांना खास ‘लॉर्ड ऑफ डेमॉक्रेटिक टायगर आर्मी’ या पदवीसह गौरव केला. ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’च्या सदस्यांनी त्यांना ‘फेवरिट ब्रदर ऑफ द वर्ल्ड’ (पक्षी : विश्वाचा लाडका भाऊ) हा सन्मान बहाल केला. कर्मवीर सद्गदित झाले. लंडनमधील मराठी बांधवांसाठी लौकरच प्रशस्त शिवसेना भवन बांधले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.बरेचसे ब्रिटिश आमदार-खासदार शिवसेनेचा भगवा उचलण्यास तयार आहेत, हे बघून कर्मवीर भाईसाहेब म्हणाले की, चला, ऑपरेशन टायगर इंग्लंडमध्येही यशस्वी झाले. आपले इनकमिंग चालूच आहे! जय महाराष्ट्र..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.