ढिंग टांग : इच्छुक उमेदवाराचा एक दिवस..!

ज्याची इतके दिवस वाट पाहिली, तो दिवस अखेर उजाडला. पहाटे उठलो. स्नान केले. दिवाळीच्या टायमाला मोती साबण आणला होता, त्याची वडी अजून बरीचशी शिल्लक आहे. तरीही नव्या सुगंधी साबणाचा कागद काढला. अंगास उटणे फासडले, आणि सुंदरसे स्नान केले.त्यापूर्वी गुळगुळीत दाढी करुन घेतली. एक मन म्हणे, हल्ली दाढी राजकारणात चालते. दुसरे मन म्हणे, छे, आपणच आपली गुळगुळीत केलेली बरी! शेवटी हो-ना करता करता दुसऱ्या मनाचे ऐकले..कुठलाही राजकीय निर्णय घेताना दुसऱ्या मनाचे ऐकावे. पहिले मन चाभरट असते. भलभलते सल्ले देते. नवा पांढराशुभ्र पोशाख चढवला. त्यावर सुंदरसे गुलाबीसर रंगाचे जाकिट चढवले. आरशात पाहिले, तर कुणीतरी दुसराच राजबिंडा तरुण उभा होता. पण दुसरा नव्हे, तो मीच होत...एवढा जामानिमा करुन आदरणीय श्री. बावनकुळे साहेबांच्या 'चित्रकूट' बंगल्याबाहेर जाऊन उभा राहिलो. नगरपरिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी अर्ज घेऊन यावे, असे कळवण्यात आले होते. मी त्यांच्या पक्षाचा सदस्य कध्धीच झालो आहे..मागल्या एका टायमाला एक मिस्ड कॉल देऊन त्यांचे पक्ष-सदस्यत्व मिळत होते. तेव्हा मी बरेच मिस्ड कॉल दिले. शेवटी 'आता, बास ना' असा उलटा फोन आला, तेव्हाच थांबलो! थोडक्यात मी मेंबर आहे!!श्री बावनकुळे साहेबांच्या बंगल्याबाहेर तुफ्फान गर्दी होती. आवार फुलून गेले होते. साहेबांच्या बंगल्याच्या आवारात अनेक झाडे आहेत. एका थोरल्या झाडाखाली पारावर काही इच्छुक बसले होते. अनेक लोक माझ्यासारखेच नवे पोशाख (आणि आंघोळही-) करुन आलेले दिसले..काहींनी तर परफ्युमही फवारले होते. अनेक भगिनींची गर्दी दिसली. बहुतेक भगिनींनी ठेवणीतली पैठणी बाहेर काढली होती. एकमेकींना पदरावरचे कमळाचे डिझाइन दाखवण्याचा कार्यक्रम चालला होता.'भौ, इंटरव्ही सुरु झाले का?' रांगेतल्या एकाला मी सलगीने विचारले. तो 'चुक' म्हणाला. म्हणजे त्याच्या मुखात मावा होता आणि त्याला 'नाही' असे म्हणायचे होते. मी पुढे गेलो. एका झाडाखाली एक टिळेधारी मनुष्य मधुमध बसलेला होता. भोवताली हात पसरुन पाचपंचवीस इच्छुक उमेदवार बसले होते..'जमतंय का ह्या टायमाला, बघा बरं!' एकानं अजीजीने टिळेधाऱ्यांस विचारले.'उजवा हात दाखवा हो!,' टिळेधाऱ्याने धारेवर धरले. त्यांना आज भलतीच डिमांड होती. भविष्य बघणाऱ्यांनीही आज नवे पोशाख आणि आंघोळी केलेल्या दिसल्या. इच्छुकाच्या चेहऱ्यावर उत्सुकता होती.'दुपारी तीन वाजून सात मिनिटांपर्यंत राहू काळ आहे, तो संपल्यानंतर इंटरव्ह्यू झाला तर काम झालं असं समजा! तुमचा गुरुचा उंचवटाही बराच वीक आहे,' भविष्यवाल्याने सांगितले..हे भविष्यवाले भविष्य सांगण्याऐवजी उणीदुणी का काढतात, हे कळत नाही. असो. सूर्य कासराभर वर आला, तेव्हा इच्छुकांमध्ये चुळबुळ सुरु झाली. चहावाल्यांच्या फेऱ्या सुरु झाल्या. बारक्या बारक्या प्लास्टिकच्या कपांमध्ये चहाचे घोट मिळत होते. बावनकुळेसाहेबांनी चहा पाठवला, अशी आवई उठवणाऱ्याला आयुष्यात कधीही तिकिट मिळणार नाही. मी तीन घोटाला तीस रुपये मोजले!! चहा बावनकुळेसाहेबांनी पाठवलाच नव्हता..राहुकाळ संपत आला तरी इच्छुकांची गर्दी कमी होत नव्हती. दुपारनंतर मात्र आशा मावळू लागली. शेवटी शेजारच्या इच्छुक उमेदवाराला म्हटले, 'हितं टाइफफास करण्यापेक्षा 'मातोश्री' नाय तर 'हात'वाल्यांकडे गेलो असतो तर बरं झालं असतं. थितं बोलाऊ बोलाऊ तिकिटं द्यायलेत!'त्याने 'चुक' म्हटले. म्हणजे त्याच्या तोंडात मावा होता आणि त्याला 'हो' असे म्हणायचे होते. असोच!.