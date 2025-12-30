ढिंग टांग - शिस्त म्हणजे शिस्त…!

बेटा : (कदमताल करत एण्ट्री घेत तालात-) ढॅ ण ट ढॅ ण…मम्मा, आयम बॅक! मम्मामॅडम : (पक्षकार्याची कागदपत्रे हातावेगळी करत) हं! बेटा : (ताठ उभे राहात) उपविश तरी म्हण मम्मा! पाठीला रग लागली आहे…मम्मामॅडम : (मान वर करुन निरखून बघत) मग नीट उभा राहा की! हे काय?बेटा : (पाय मोकळे, खांदे ढिले…) मी शिस्त आणतोय! आधी माझ्यात, मग पक्षात…! .मम्मामॅडम : (कपाळाला आठी घालत) कसली शिस्त? शिस्तीच्या नावाखाली मी आपल्या पक्षात हुकूमशाही खपवून घ्यायची नाही! भलती थेरं इथं चालणार नाहीत, सांगून ठेवते..!बेटा : (गंभीरपणाने) आपल्या पक्षाकडे सर्व काही आहे. १४० वर्षांचा इतिहास आहे! त्यागाची थोर परंपरा आहे! उत्तम नैतिक मूल्यांचा खजिना आहे!! अतिशय कामसू कार्यकर्ते आहेत!मम्मामॅडम : (चमकून) अं?बेटा : (धीर देत) आहेत, आहेत! मी स्वत: भेटलोय अनेकांना!!मम्मामॅडम : (अभिमानानं) माझा पक्ष आहेच मुळी चांगला! त्या नतद्रष्ट कमळवाल्यांसारखा जातीय, भ्रष्ट, अनैतिक, पापी आणि दुराचारी नाही! हुकूमशहा मेले!!.बेटा : (सत्वतेज धारण करत) यही तो फर्क है उन में और हम में! हम उनकी तरह सिर्फ गिनेचुने उद्योगपती मित्रों के लिए सरकार नहीं चलाते!मम्मामॅडम : (मान खाली घालत) हम सरकार चलातेही नहीं है बेटाऽऽ..!बेटा : (सपशेल दुर्लक्ष करत) हम गरीबों की आवाज उठाते है! गरीब, किसान, मजदूरों के लिए हम काम करते है! हमारी मुहब्बत की दुकान है, उनकी नफरत की दुकान है…मम्मामॅडम : (हादरुन) पुन्हा कुठल्या यात्रेवर निघालास की काय?बेटा : (निर्धाराने) आपलं पक्षसंघटन ठीकठाक करण्यासाठी मी लौकरच ‘हाथ जोडो यात्रा’ करणार आहे! ‘हाथ जोडने के लिए पैर जोडिए’ अशी स्लोगन सुचली आहे, कशी वाटली आयडिया?.मम्मामॅडम : (अजीजीनं) नको आता यात्राबित्रा! झालं तेवढं खूप झालं…आपल्या पक्षात किनई सगळं अगदी छान चाललंय! देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा आपला पक्ष हा भारतीय जनतेचा आत्मा आहे, आत्मा!!बेटा : (सुस्कारा टाकत) हंऽऽ…पण हे सगळं असूनही आपल्या पक्षात शिस्त नाही! शिस्तबद्ध संघटन नाही! स्वामी तिन्ही जगाचा, शिस्तीविना भिकारी!!मम्मामॅडम : (युक्तिवाद करत) कोण म्हणतं आपल्या पक्षात शिस्त नाही? माझ्यासमोर कोणी मानदेखील वर करत नाही! मी काहीही म्हटलं की ‘येस मॅडम’ असं म्हणून पळ काढतात!! मागल्या वेळेला मी एका कार्यकर्त्याला फक्त ‘जेवलात का?’ एवढंच विचारलं, तर त्यानंतर केवळ ‘मॅडम बोलल्या, पोट भरलं’ असं म्हणून तो महिनाभर जेवला नव्हता!बेटा : (विषण्ण सुरात) …पण आरएसएस आणि कमळवाल्यांकडे जसं शिस्तबद्ध संघटन आहे, तसं आपल्याकडे असायला हवं, असा अनेक नेत्यांचा सूर आहे!! आणि तो त्यांनी माझ्यासमोर लावला, मम्मा!!.मम्मामॅडम : ( भिवई वक्र करत) ते शशी थरुर असणार! ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर मला तरी त्यांची लक्षणं ठीक दिसत नाहीत!बेटा : (मलूल आवाजात) बाकी कुणीही नाही, चक्क दिग्विजय सिंहजींनी मोदीजींचा फोटो टाकून ‘…असं संघटन आपल्याला हवं’ असं ट्विट केलं, आणि ते मला टॅग केलं! याला आता काय म्हणायचं?मम्मामॅडम : (संतापातिरेकानं) बेशिस्तीची कमाल झाली! त्यांना विचारा, त्या कमळ पार्टीत कुणीतरी असं करतं का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.