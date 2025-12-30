satirical-news

ढिंग टांग - शिस्त म्हणजे शिस्त…!

पक्षातील शिस्त आणि संघटनात्मक कमतरता ही कार्यकर्ते आणि नेत्यांमध्ये चर्चा निर्माण करत आहे. कुठल्या संघटनात्मक मॉडेलला प्राधान्य द्यावे, यावर मतभेद स्पष्ट दिसत आहेत.
Political Discipline and Internal Party Dynamics

Political Discipline and Internal Party Dynamics

sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

बेटा : (कदमताल करत एण्ट्री घेत तालात-) ढॅ ण ट ढॅ ण…मम्मा, आयम बॅक!

मम्मामॅडम : (पक्षकार्याची कागदपत्रे हातावेगळी करत) हं!

बेटा : (ताठ उभे राहात) उपविश तरी म्हण मम्मा! पाठीला रग लागली आहे…

मम्मामॅडम : (मान वर करुन निरखून बघत) मग नीट उभा राहा की! हे काय?

बेटा : (पाय मोकळे, खांदे ढिले…) मी शिस्त आणतोय! आधी माझ्यात, मग पक्षात…!

Loading content, please wait...
political
election
Maharashtra Politics
Discipline
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com