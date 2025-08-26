satirical-news

ढिंग टांग : खाता अपना अपना..!

dhing tang
dhing tangsakal
ब्रिटिश नंदी
स्थळ : अज्ञात. वेळ : अज्ञात. पात्रे : ट्रिपल इंजिन!

दादासाहेब : (अंधाऱ्या खोलीत दबकत येत) कुणी आहे का इकडं? की आम्हीच पहिले!! अर्जंट मीटिंग आहे, असा मेसेज आला होता, म्हणून आलोय!

भाईसाहेब : (अंधारातून) मी आधीच येऊन बसलोय! या!! आढावा बैठक आहे म्हणे!

दादासाहेब : (संशयानं) कसला आढावा? आमच्या अर्थ खात्यात आढावा बिढावा काही नसतं! फक्त वाढावा असतो!!

नानासाहेब : (घाईघाईने येऊन खोलीतला दिवा लावत) सॉरी, अडीच मिनिटं उशीर झाला! पण एक कार्यक्रम होता, उरकून आलो!! हल्ली फार धावपळ होते…

Ajit Pawar
Eknath Shinde
british nandi
Maharashtra Politics
CM Devendra Fadnavis

