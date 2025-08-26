ढिंग टांग : खाता अपना अपना..!

स्थळ : अज्ञात. वेळ : अज्ञात. पात्रे : ट्रिपल इंजिन! दादासाहेब : (अंधाऱ्या खोलीत दबकत येत) कुणी आहे का इकडं? की आम्हीच पहिले!! अर्जंट मीटिंग आहे, असा मेसेज आला होता, म्हणून आलोय!भाईसाहेब : (अंधारातून) मी आधीच येऊन बसलोय! या!! आढावा बैठक आहे म्हणे! दादासाहेब : (संशयानं) कसला आढावा? आमच्या अर्थ खात्यात आढावा बिढावा काही नसतं! फक्त वाढावा असतो!!नानासाहेब : (घाईघाईने येऊन खोलीतला दिवा लावत) सॉरी, अडीच मिनिटं उशीर झाला! पण एक कार्यक्रम होता, उरकून आलो!! हल्ली फार धावपळ होते….दादासाहेब : (घुश्शात) आम्ही रिकामे नाही! आमचीही धावपळ चालू असतेय..भाईसाहेब : (दोन्ही हात वर वरुन च्युइंगम चघळत) मी एकटा निवांत आहे!!नानासाहेब : (खेळीमेळीनं) मजा करा! कामाचा नाही पत्ता, तरीही माझीच सत्ता!! भाईसाहेब, सध्या तुमची चंगळ आहे!दादासाहेब : (घड्याळाकडे बघत) हे बघा, मी काही तुमच्यासारखा रिकामा नाही, खूप कामं आहेत! कशासाठी ही अर्जंट मीटिंग लावली, ते सांगा की मी निघालो!! आपलं हे असं असतं, कामाशी काम! उगाच काय टाइमपास करायचा?.भाईसाहेब : (निवांत सुरात) जाल हो सावकाश, काय घाई आहे? आढावा घेऊ की जरा…थोडा थोडा!नानासाहेब : हल्ली आपल्याला बोलायला वेळच मिळत नाही!...दादासाहेब : (कुरकुरत) तुमची प्रभाग रचना अंगलट येणार, हे मी आधीच सांगून ठेवतो!भाईसाहेब : (बेसावधपणाने) कुणाच्या?नानासाहेब : आपण सगळं करु नीट! मी आहे ना? दणक्यात निवडणुका जिंकू!! पण मी तुमच्यावर रुसलोय भाईसाहेब!.दादासाहेब : (त्रासिक सुरात) तुमचं रुसणं राहू दे हो! दिल्लीतली हायकमांड रुसली की आमची पंचाईत होते! काय भाईसाहेब?भाईसाहेब : (खांदे उडवत) माझ्यावर रुसण्याचं काय कारण? मी तर युतीधर्म पाळतोय…दादासाहेब : (रागारागाने) मग आम्ही कसला धर्म पाळतोय?नानासाहेब : (खोट्या रुसव्यानिशी-) भाईसाहेब, हल्ली तुम्ही खात्याच्या कामात लक्ष घालत नाही पहिल्यासारखं! नगर विकास खात्याबद्दल बोलतोय मी! परवा मी आढावा घेतला, किती काम बाकी आहे!! तुम्ही आजकाल फायली बघण्याचं सोडलंय असं ऐकतो!!.भाईसाहेब : (आश्चर्यानं) माझ्याकडे येतात कुठं फायली? सगळ्या तुमच्याकडे तर जातात! नगर विकास खात्याच्या हपिसात जाऊन कंटाळा येतो! टीव्ही तरी किती बघणार?दादासाहेब : (आयडिया सुचवत) अधून मधून गावी जावं! मी बारामतीला जाऊन येऊन असतो!नानासाहेब: (समजूत घालत) भाईसाहेब, तुमच्या नगरविकास खात्याचं काम फार मागे पडलंय! अशानं राज्याचा विकास गतिमान कसा होणार? तुम्ही जरा जरा लक्ष घातलंत तर बरं होईल!भाईसाहेब : (निरिच्छपणे) काय फायदा? आमच्या खात्याबद्दल बोलता, पण अर्थखात्याबद्दल तुम्ही काहीच बोलत नाही!.दादासाहेब : (डोक्यापाठीमागे हात नेत) आमचं एकदम बेष्ट चाललंय बघा! काही चिंताच नाही! गणपतीच्या आधीच मी पगार करायला सांगितले आहेत! लाडक्या बहिणींचा हप्ताही गेलाय…नानासाहेब : (इशारा देत) नगरविकास खात्याचा आढावा स्वत: मोदीजी घेतात, आपली कामं अर्धवट राहिली तर उत्तरं आपल्यालाच द्यावी लागणार आहेत! मार्च एण्डपर्यंत केंद्राचा निधी तरी संपवा!!भाईसाहेब : (दिलासा देत) नानासाहेब, तुम्ही दिल्लीची काळजी नका करु! मी त्यांच्याशी बोलून घेईन! तुमच्यापेक्षा ते माझं जास्त ऐकतात, हे लक्षात आहे ना? जय महाराष्ट्र..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.