ढिंग टांग : घर की मुर्गी पडवळ बराबर..!

तसे पाहू गेल्यास आम्ही जुने, एकनिष्ठ कार्यकर्ते आहो. ‘नेते सांगतील ती दिशा, नेते सांगतील तेवढ्या मिश्या’ हे आमचे पूर्वीपासूनचे धोरण राहिले आहे. बैठक लागली की तांतडीने आम्ही कमरेत वांकून सतरंज्या हातरु लागतो. प्रचाराला आम्ही सर्वात पुढे असतो..मतदारांना ‘दादा, अण्णा, अप्पा, वैनी, आत्या, मावशी, आक्का’ अशा हाका घालत हिंडणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या टोळक्यात मधोमध एखादा उत्साही कार्यकर्ता दिसला, तर खुशाल हाक मारा. ते आम्हीच! पोस्टरे चिकटवायला आम्हीच गोंदाचे डबे आणि बगलेत पोस्टरांची भेंडोळी घेऊन बाहेर पडतो.पक्षाच्या कार्यक्रमाच्या वेळी ऐनवेळी हारतुरे न पैदा केल्यामुळे जे निर्जीव प्राणी सर्वाधिक शिव्या खातात, ते आम्हीच!! नेतेमंडळींच्या मोटारीचा ताफा आला की आपोआप मागे ढकलले जाणारे जे असतात, ते आम्हीच..पण पक्षात आम्हाला किंमत नाही. पानात पडवळाची भाजी दिसल्यावर काही जणांचा जसा चेहरा होतो, तद्वत मुद्रेनेच लोक आमच्याकडे दुर्लक्ष करतात. म्हणतात ना घर की मुर्गी दाल बराबर..! आमची तर डाळदेखील शिजत नाही.निवडण्यात, चिरण्यात कमीत कमी वेळ घेणारी, चवीढवीचे नखरे नसलेली दोडकी, पडवळ, कोबी, लाल भोपळा, फरसबी (या भाजीचा शोध लावणाऱ्याचा शोध आम्ही घेत आहो! काय राव भाजी आहे!! ह्या:!!) आदी बिनबूड भाज्यांप्रमाणेच आम्ही..आमच्यासारखे जुने कार्यकर्ते आहेत म्हणून पक्ष आहे, असे कालपर्यंत आम्हाला नेतेमंडळी सांगत होती. पण हल्ली तेही सांगत नाहीत. बऱ्या बोलाने सतरंज्या उचला, असे आम्हाला सुनावण्यात येते. तरीही आम्हीच पक्षाचा कणा आहोत. ‘आम्हाला वगळा गतप्रभ झणि होतील तारांगणे’ हे सत्य ज्या महानुभवांना उमगले, त्यात सर्वात पुढल्या खुर्चीत आमचे वंदनीय नेते, जे की गडकरीसाहेब हे होत. त्यांना आम्हा जुन्या कार्यकर्त्यांचे भारी प्रेम आहे बरं!.परवाच हातातली चौथी ओल्या भेळीची प्लेट (‘हरी मिर्ची बढाना यार, और हां, शेवगिव भी होना जरा, कांदे में कंजुसी मत कर बेटा..!’) हातावेगळी करताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले. कां की समोर आम्ही बुटासकट सदोतीस किलोचा देह घेऊन मुकाट उभे होतो. ‘मूग भजी घ्या बरं दोन-तीन प्लेट!’ गडकरीसाहेब म्हणाले.‘हा आत्ताच जेवून आलो, भजी नकोत, धन्यवाद!’ विनम्रपणे आम्ही नकार दिला.‘अबे, आमच्यासाठी सांगून दे नं, तुला भैताडाला कोण देतो भजे?’ साहेब डाफरले. आम्ही ‘मूग भजी (कढईत) सोडा’ अशी सूचना मुदपाकखान्यात जाऊन केली, तर आचाऱ्याने संशयाने विचारले, ‘कोणाला हवी आहेत?’ तेवढ्यात आमच्या कानामागून साक्षात बावनकुळेसाहेबच हाजिर झाले..त्यांनी मात्र आल्या आल्या भेळपुरी, मूगभजी, बटाटेवडे, चनापोहा, अशा नानाविध पदार्थांवर ताव मारला. आम्हीच प्लेटीच्या प्लेटी आणून देत होतो. तेवढ्यात फोनवर त्यांनी कुणाला तरी पंधरावीस प्लेट सावजी चिकन पार्सल आणून ठेवण्याची ऑर्डर दिली. वर ‘इनकमिंग’ जोरात चालू आहे, अशी खबरही दिली..मूग भज्यांची रिकामी प्लेट आमच्या हाती देत गडकरीसाहेब बावनकुळेसाहेबांना म्हणाले, ‘बघितलं? मी काय म्हणत होतो? घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर से आया तो सावजी चिकन! मी तुम्हाले सांगतो, हे असंच चालू राहिलं, तर जितक्या फाष्ट वर चाल्ले गेलात, त्याच्या दुगण्या स्पीडनी खाल्ले याल बरं! घ्या,बटाटेवडे..!’…बटाटेवडे संपल्यावर नेतेमंडळी निघून गेली. आम्ही रिकाम्या प्लेटी आणि सतरंजी दोन्हीही तत्परतेने उचलले. तसे पाहू गेल्यास आम्ही जुने, एकनिष्ठ कार्यकर्ते आहो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.