ढिंग टांग : उडत्या तबकडीचे रहस्य..!

स्थळ : मातोश्री हाइट्स, वांद्रे सोसायटी. वेळ : प्राइम टाइम. चि. विक्रमादित्य : (घाईघाईने दरवाजा ढकलून आत येत) हाय देअर, बॅब्स...!उधोजीसाहेब : (तयार होता होता) दारावर टकटक न करता परवानगीशिवाय खोलीत शिरणं हे असभ्यपणाचं आहे! विक्रमादित्य : (घाईघाईने) बॅब्स, धोका...! आधी खिडकी बंद करा!! उधोजीसाहेब : (खिडकी बंद करु लागत) तरी मी सांगत होतो, उंदिर फार झाले आहेत या घरात! शिंचे पाइपावरुन चढून येतात!! .विक्रमादित्य : (एक्साइट होत) उंदरों को घालो गोळी! इथं आपल्यावर हल्ला होतोय!उधोजीसाहेब : (हादरुन) डायरेक्ट हल्ला? माझी तलवार कुठाय?विक्रमादित्य : (संशयानं) बहुतेक एलियन अटॅक आहे..!उधोजीसाहेब : (मटकन खाली बसत) एवढंच बाकी राहिलं होतं…विक्रमादित्य : (जबरदस्त सायफाय स्टोरी सांगत) भयंकर प्रकार घडला! मी स्वत: डोळ्यांनी बघितलं!उधोजीसाहेब : (कंटाळून) काय बघितलंस?.विक्रमादित्य : (स्टोरी कंटिन्यू…) त्याचं झालं असं की आपल्या पहिल्या मजल्यावर तिकडच्या कोपऱ्यात मोबाइलचं नेटवर्क येत नाही, म्हणून मी सहज बोलत बोलत खिडकीशी गेलो!उधोजीसाहेब : (कपाळाला हात लावत) हात्तिच्या, एवढंच ना? आलं ना नेटवर्क? मग झालं तर…विक्रमादित्य : (उत्साहात) नेटवर्क को मारो गोळी!! मी खिडकीत उभा, आणि समोर एक फ्लाइंग सॉसर आली…यूएफओ!! थेट स्पीलबर्गच्या सिनेमातला शॉट!! वॉव!उधोजीसाहेब : (संशयानं) तरी मी तुला सांगत असतो की जाग्रणं करीत जाऊ नकोस! मग भलभलते भास होतात!!.विक्रमादित्य : (जोराजोराने नकार देत) भासों को मारो गोळी!! खरंच सांगतोय, समोर उडती तबकडी मी स्वत: बघितली! त्याला हिरवे, निळे, लाल लाइट होते…उधोजीसाहेब : (गोंधळून) खरं की काय? अरे बापरे! नक्की उडती तबकडी होती का पण? दिवाळीतला उरलेला फटाका असेल…विक्रमादित्य : (डोळे मोठ्ठे मोठ्ठे करत) उडती तबकडीच होती, आपल्या घराभोवती चक्कर मारली, स्पेसिमेन शोधत होती…मी 'हडी हडी, हुडुत हुडुत' केल्यावर भर्रकन निघून गेली…!उधोजीसाहेब : (दातओठ खाऊन) धुणं वाळत घालायच्या काठीनं खाली पाडायची होतीस!!.विक्रमदित्य : (निरागसपणाने) आय ट्राइड, बॅब्स! पण ऐनवेळी आपल्याकडे धुणं वाळत घालायची काठीच नाही, हे लक्षात आलं…उधोजीसाहेब : (गडबडीनं) आता गाफील राहून चालणार नाही! आपल्या फौजा बोलवा, घराला वेढा घाला, डोळ्यात तेल घालून गडाचं संरक्षण करा! वेळ फुकट घालवू नका…विक्रमादित्य : (डोळे मिचकावत) कशी केली गंमत!!उधोजीसाहेब : (बुचकळ्यात पडून) म्हंजे?विक्रमादित्य : (विकट हास्य करत) कुठलीही उडती तबकडी नाही नि काही नाही!..एलियन कशाला येणारेत बांदऱ्यात? ह्या:!! मी चौकशी केली, कुर्ला ते बांद्रा पॉड टॅक्सी सुरु करण्याचं प्रोजेक्ट येतंय, त्या प्रोजेक्टची पाहणी करण्यासाठी सरकारनं ड्रोन सोडले होते म्हणे!! हाहा!!उधोजीसाहेब : (क्रुद्ध होत्साते) क्काय?...सरकारी ड्रोन? (हाताची बोटं गोलाकार हलवत) दयाऽऽ, कुछ तो गडबड है…! तो ड्रोन आपल्या घराच्या खिडकीशी काय करत होता? ही हेरगिरी आहे! लेकाचे फोन टॅप करत होते, आता ड्रोन पाठवण्यापर्यंत मजल गेली का?.विक्रमादित्य : (समजूत घालत) साधा ड्रोन होता तो! पोलिसांची परवानगी होती त्याला!! जस्ट डोण्ट वरी!!उधोजीसाहेब : (करारी सुरात) मग आत्ताच्या आत्ता एक आदेश जारी करा! यापुढे प्रत्येकानं सकाळी दहाच्या आत आंघोळी आटोपून घ्याव्यात! जय महाराष्ट्र!!