ढिंग टांग : तीस लाखांची गाडी!

सर्व सहकाऱ्यांसाठी- आपणांस हे विदित असेलच की ( प्लीज नोट : माहीत असणे वेगळे आणि विदित असणे वेगळे!) सध्या आपले सरकार कर्जाच्या कमळात अडकलेल्या भुंग्याप्रमाणे आहे. (संदर्भ : 'कवी प्रभाकर भ्रमर गुंतला कर्जाच्या कमळात' या पुराण्या काव्यपंक्ती.) आजमितीस नऊ लाख कोटींचे कर्ज शिरावर असून कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही नवे कर्ज काढावे लागत आहे..काय करणार? इलाजच नाही. राज्यभरात दहा लाख कोटींची विकासकामेही चालू आहेत. लौकरच राज्य पूर्णत: विकसित झाल्यावर हाहा म्हणता कर्ज फिटेल, यात शंका नाही. परंतु, तोवर काटकसर करणे भाग आहे. यासाठी नवी सरकारी वाहन पॉलिसी अंमलात आणणेत येत आहे. त्या पॉलिसीनुसार काही सूचना मंत्रीमहोदय (क्याबिनेट ओन्ली), सरकारी अधिकारी (ज्येष्ठ ओन्ली), जज्जमहोदय आदींसाठी जारी करणेत येत आहेत. त्या येणेप्रमाणे :.१. सहकाऱ्यांनो, मोटार हे कुठल्याही सामान्य मनुष्याचे स्वप्न असते. छानशी मोटार दारात असावी, असे प्रत्येकालाच वाटते. 'ना मांगू बंगला गाडी, ना मांगू हिरा मोती, ये मेरे किस काम के..' हे गाणे चित्रपटात (पहा : बॉबी) ठीक वाटते, पण प्रत्यक्षात नाही. परंतु, साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी हे तत्वही लोकशाहीत अंगिकारावे लागते. यावर सुवर्णमध्य काय काढायचा? तर स्वस्तातली छोटी गाडी घेणे हा!!२. यापुढे मंत्रिमहोदय आणि ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना फक्त तीसेक लाखाचीच गाडी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापेक्षा महाग गाडी वापरु नये. ते बरे दिसत नाही! साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी हे हमेशा लक्षात ठेवावे..३. तीस लाखात जी साधी गाडी येईल, तीच गोड मानून घ्यावी. विजेवर चालणारी पर्यावरणस्नेही गाडी घेणार असाल तरच थोडे बजेट वाढवून मिळेल, याची नोंद घ्यावी.४. एखाद्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने हौसेने दीड-दोन कोटीची टेस्ला घेतली, तरी स्वत: वापरू नये. नातू, भाचा, पुतण्या आदींना वापरण्यास द्यावी. ते शाळेत गेल्यावर तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणाचा आपल्या शाळेतील मित्रमैत्रिणींमध्ये प्रसार करतील. नवी पिढी आपल्याला अशीच तयार करायची आहे.५. महाराष्ट्राची जनता तांबड्या यष्टीतून गावोगाव फिरते. मोठ्या नेत्यांना व्हॅनिटी व्हॅन किंवा मर्सिडिझ किंवा बीएमडब्ल्यू किंवा रेंज रोव्हर किंवा व्हेलफायर अशा आलिशान गाड्या लागतात. हे गैर आहे. नेता साधेपणानेच फिरला पाहिजे..६. आपणांस हे विदित आहेच की (प्लीज नोट : 'विदित' वेगळे, हे लक्षात असू द्यावे.) सरकार दहा लाख कोटींची विकासकामे करीत आहे. तर कर्जाचा बोजा वाढत वाढत वर्षाअखेरपर्यत नऊ लाख कोटींवर जाणार आहे. कर्जफेडीसाठीही कर्जच काढावे लागते. उद्योजकांसाठी ही सोय आहे. पण असे केल्यावर विदेशात पळ काढण्याची सोयही त्यांना उपलब्ध आहे. सरकारचे तसे नाही! इथल्या इथे सगळे फेडावे लागते!!७. अतएव, महागड्या गाड्यांच्या मोहात न पडता साधी पंधरा ते तीस लाखांच्या रेंजमधील गाडी घ्यावी. आधीच एखाददुसरी असेल तर तिसरी घ्यावी! सरकारी तिजोरीतून त्याचे व्याजाचे हप्ते भरले जातील. चिंता नसावी..८. एका होतकरु आमदाराने निनावी पत्र पाठवून सेकंड हँड फेरारी किंवा लँम्बोर्गिनी (प्लीज नोट : ही गाड्यांची नावे आहेत!) घेतली तर चालंल का? अशी विचारणा केली आहे. सरकारची हरकत नाही. पण ती तीस लाखाच्या आतली असली पाहिजे.…बाकी राजकारणाची गाडी अशीच गतिमान ठेवावी. शेवटी लोकांची कामे करणे महत्त्वाचे! जय महाराष्ट्र..