ढिंग टांग : गाव तेथे टेस्ला..!

ढिंग टांग आदरणीय परिवहन मंत्री रा. रावसाहेब यांना कोण ओळखत नाही? महाराष्ट्रातल्या तमाम गोरगरीब जनतेला गावोगाव हिंडता यावे, यासाठी त्यांनी परिवहन सेवेत अक्षरश: क्रांती घडवली. 'गाव तेथे यष्टी' हे घोषवाक्य त्यांना मनातून आवडत नसे. तांबड्या यष्टीचे येवढे काय? गोरगरीब जनतेला उत्तम सोयीसुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात यासाठी परिवहनमंत्री रावसाहेब रात्रीचा दिवस करत होते. त्या भानगडीत अनेकदा दिवसाची रात्र करावी लागली, तरी त्यांना पर्वा नसे. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी हे नीतिवाक्य आता कालबाह्य झाले. युरोप-अमेरिकेशी स्पर्धा करायची असेल तर आता उच्च राहणी आणि साधी विचारसरणी हेच सूत्र असले पाहिजे, अशी रावसाहेबांची धारणा होती. उच्च राहणी एकवेळ सहज शक्य आहे, पण साधी विचारसरणी अंगिकारणे महाकठीण. पैशाकडे पैसा जातो, लुळीपांगळी गरीबी, आणि धट्टीकट्टी श्रीमंती अशा म्हणी बदलून घेण्याचा काळ आला आहे..परिवहन मंत्री असल्यामुळे त्यांना अधूनमधून तांबड्या यष्टीकडे बघावे लागत असे. काय ती कंडिशन!! छे छे!! अशा डबडा बसगाड्यांमधून माझ्या महाराष्ट्रातील बांधवांना फिरावे लागते, हे किती वाईट! रावसाहेबांच्या अंत:करणाला घरे पडत. धूळ उडवत जाणाऱ्या त्या एस्ट्या, डिझेलचा तुटवडा, चालकांचे संप, रखडलेले पगार, दरमहा महामंडळाला होणारा तोटा…अशा कितीतरी कटकटी होत्या. हॉर्न सोडून सर्व काही खडखड वाजत जाणारी तांबडी यष्टी हा राज्याच्या परिवहनाचा कणा असेल तर त्या कण्याचे ऑपरेशन करण्याची गरज आहे, असे रावसाहेबांना वाटू लागले….'गाव तेथे रस्ता आणि रस्ता तेथे एस्टी' या धोरणाचा जमाना गेला. आता काहीतरी आधुनिक केले पाहिजे, यासाठी रावसाहेब झटत होते, संघर्ष करत होते, झगडत होते. (केवळ इफेक्टसाठी तिय्या साधला आहे, बाकी काही नाही.) तेवढ्यात रावसाहेबांना कळले की इलॉन मस्क नामक एका अमेरिकी धनाढ्य उद्योजकाने 'टेस्ला' नावाची मोटार बाजारात आणली असून ती मंगळ, शनी, नेपच्युन आदी ग्रहगोलांवरील भूमीवरही सहज धावू शकते. भयंकर चमत्कारी वाहन आहे. तिला डिझेल वगैरे सोडा, साध्या ड्रायवरचीही गरज लागत नाही. गाडीत बसायचे, आणि 'वडगाव बुद्रुक' किंवा 'पिंपळगाव बसवंत' किंवा 'कवठे एकंद' असे गावाचे नाव नुसते पुटपुटले की लागलीच गाडी त्या दिशेने धावायला लागते. रस्त्यात गाईम्हशी बसलेल्या दिसल्या की स्वत:च साईडनं निघून जाते. स्वत:च हॉर्न वाजवते, गिअर टाकते, ब्रेक मारते!.टेस्ला गाडी दोन पैश्याचेही पर्यावरणाचे नुकसान करत नाही. ही गाडी घेऊन आपला नातू शाळेत जाईल. वर्गातल्या मुलांना (आणि शिक्षकांनाही) पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून देईल. मग शाळेतल्या मुलांचे पालकही टेस्लाच घेतील, असे स्वप्न रावसाहेबांनी पाहियले. महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनता एक दिवस टेस्लात बसून कोकणात गावी जाईल, हे स्वप्न त्यांनी प्रयत्नपूर्वक पाहिले. 'चिपलून'च्या बस स्थानकात टेस्ला उभी असून कोकणी बंधूभगिनी हीर, फणस, कोकमे, नारळ आदी मेवा घेवन टेस्लात घुसण्याची शर्थ करीत आहेत हे चित्र डोळ्यासमोर येऊन अनेकांच्या अंगावर शहारे आले..''गाडी नंबर बत्तीसबारा, बत्तीसबारा? बत्तीसबारा…चार नंबरवरुन सुटेल! चालक मारुती मल्लापा?…कृपया गाडीकडे जावे…'' अशा उद्घघोषणा करायची गरजच नाही. टेस्ला स्वत:च पाशिंजरे बशिवणार आणि चालविणारही! आहा!!रावसाहेबांचे मन टेस्लाने लुभावले!!'चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम' या वचनाला जागून रावसाहेबांनी भारतातली पहिली टेस्ला जिद्दीने घेतली. गाडी स्वत:च त्यांच्या घराशी येऊन उभी राहिली. 'गाव तेथे टेस्ला' या मोहिमेला प्रारंभ झाला आहे. जय महाराष्ट्र..