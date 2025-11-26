ढिंग टांग - आम्ही चालवू हा पुढे वारसा...!

सदू आणि दादू ही चुलत भावंडांची जोडी विश्वविख्यात आहे. सदूने बंडाचा (रंगबिरंगी) झेंडा हाती उंच धरिला असून दादूच्या शाब्दिक कोट्या आणि टोमण्यांमुळे महाराष्ट्र पेटून उठला आहे. सदू आणि दादू यांचा संवाद चालू राहीलच. परंतु, आता नवी विटी, नवे राज्य या न्यायाने चुलत भावंडांची नवी जोडी पेश करणे गरजेचे झाले आहे. ही जोडी भविष्यातील महाराष्ट्र ढवळून काढेल, आणि मराठी माणसाचा मुंबईतील ( पक्षी : दादर-वांद्रे परिसर) आवाज बुलंद करतील, असा विश्वास आहे. पेश है... नवी जोडी, नवा संवाद : आदू : (अनुभवी आवाजात) हाय देअर…व्हॉट्स अप?अमू : (चुकून फोन लागल्यागत) हाय! फोन मी केलाय की तुम्ही? कोण बोलतंय?आदू : (सहजगत्या) मी बांदऱ्याचा आदू... ओळखलं ना? गेल्या दोन महिन्यात सात वेळा भेटलो होतो...अमू : (ओळख पटून) आदूदादा, कसा आहेस? लाँग टाइम नो सी?.आदू : (गोंधळून) परवाच भेटलो नाही का?अमू : (सावरुन घेत) हो, पण त्यालाही आता बहात्तर तास झाले ना!आदू : (काय बोलायचं हे न कळून) काय चाललंय जीवनात?अमू : (काय सांगायचं हे न कळून) काही नाही, आत्ताच कीर्ती कॉलेजच्या अशोकचा बटाटेवडा खाल्ला! सकाळी प्रकाशमधून साबुदाणा वडा मागवला होता! उद्या बुधवार आहे, त्यामुळे सुरमई किंवा पापलेट-आदू : (घाईघाईने विषय बदलत) ते नव्हे रे! पोलिटिकली काय चाललंय, असं विचारायचं होतं मला!अमू : (उत्साहात) ...आय सी! परवाच मी रीतसर राजकारणात पदार्पण केलं!.आदू : (गोंधळून) अरेच्चा! गेल्या निवडणुकीला तू उभा होतास ना? मग पदार्पण आत्ता कसं अमूबाळा?अमू : (अभिमानानं) परवा माझ्यावर पहिला वहिला गुन्हा नोंदवला गेला!आदू : (अतिशय आनंदाने) हार्टिएस्ट काँग्रॅच्युलेशन्स! आयॅम प्राऊड ऑफ यु ब्रो!! असाच मोठा हो!!अमू : (सद्गदित कंठाने) नॉट विदाऊट युवर सपोर्ट! थँक यु सो मच! महाराष्ट्रासाठी मी काहीही करायला तयार आहे!आदू : (हळहळून) गुन्हा नोंदवून घेताना फोटो तरी काढायचास! बाय द वे, गुन्हा नोंदवतात की गोंदवतात?अमू : (आश्चर्यानं) गोंदवतात म्हणजे टॅटू? नोप!! एक कागद असतो, त्याच्यात काहीतरी स्क्रिबल केलेलं असतं! मी म्हटलं, नथिंग डुइंग! मराठी माणसासाठी असे हजार गुन्हे घेईन मी अंगावर!.आदू : (कौतुकानं) घरचे काय म्हणाले मग?अमू : (नम्रपणे) बाबांनी प्रेमानं जवळ घेतलं, म्हणाले, सेंच्युरी कर!! मग तू खरा महाराष्ट्र सैनिक!!आदू : (आपलंही काहीतरी सांगायला हवं, म्हणून-) काल मी इलेक्शन कमिशनरला जाऊन झाप झाप झापलं! म्हटलं, असल्या फालतू मतदार याद्या छापता? तुमच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे!अमू : (अतीव आदरानं) वॉव!!.आदू : (आणखी चेवात येऊन) मतदारयाद्या टेबलावर हापटून मी म्हटलं, ‘‘नॉन्सेन्स, हे काय छापता? किती चुका करुन ठेवल्या आहेत, काहीही टोटल लागत नाहीए!’’अमू : (अतीव आदरानं पुन्हा-) असं बेधडक म्हणालास, आदूदादा? घाबरले असतील!आदू : (दातोठ खात) सोडतो की काय! ते उगीचच मला शिक्षणाचं महत्त्व सांगत बसले!! तेही मला काही कळलं नाही!अमू : (मूठ उगारत) आम्ही चालवू हा पुढे वारसा!आदू : (मूठ उगारत) यू सेड इट! वी विल वी विल रॉक यू!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.