satirical-news

ढिंग टांग : देशोधडीचे धडे..!

जास्तीचा कांदा घालून सजवलेल्या मिसळीत चमचा खुपसून त्याने जडशीळ आवाजात म्हटले- ‘केवढा रे पाऊस, छे, छे,
Wet Drought

Wet Drought

sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

जास्तीचा कांदा घालून सजवलेल्या

मिसळीत चमचा खुपसून त्याने

जडशीळ आवाजात म्हटले-

‘‘केवढा रे पाऊस, छे, छे,

झोपलेली शेतशिवारं,

टाहो फोडणारे शेतकरी,

धाय मोकलणाऱ्या बायाबापड्या,

बघवत नाही अगदी!’’

Loading content, please wait...
maharashtra
rain
water
Marathwada
Farmer
Drought
british nandi
Agriculture Loss
flood news
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com