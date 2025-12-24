satirical-news

ढिंग टांग - रे मना, तुझीच ही मनसेना..!

२४ डिसेंबर २०२५ रोजी मनसेनेच्या स्थापनेचा इतिहास, दोन दशके उलटून जुळलेली मराठी मने, आणि राजबिंड्या पत्रांतील विचार उलगडले जातात. कार्यकर्त्यांसोबत पुन्हा सुरुवात आणि पक्षाच्या धोरणांचा आराखडा यामध्ये समाविष्ट आहे.
Historical Context of MNS Formation

Historical Context of MNS Formation

Sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

प्रिय दादोजी, जय महाराष्ट्र! आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावा, असा आहे. २४ डिसेंबर ही तारीख महाराष्ट्राच्या इतिहासात कायमस्वरुपी राहील. कां की या दिवशी दुभंगलेली दोन मराठी मने जुळली. एकसंध झाली. पुन्हा उभी राहिली…

सकाळी लौकर उठलो. यापुढे रोज लौकर उठणार आहे. आजपासून ठरवले आहे, रोज स्वपक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भेटणार आहे. त्यांच्या अंगावर ओरडायचे नाही, असेही ठरवले आहे. यापुढे सगळे नीट करायचे, बरे का, दादूराया!

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
political
election
mns party
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com