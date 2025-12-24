ढिंग टांग - रे मना, तुझीच ही मनसेना..!

प्रिय दादोजी, जय महाराष्ट्र! आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावा, असा आहे. २४ डिसेंबर ही तारीख महाराष्ट्राच्या इतिहासात कायमस्वरुपी राहील. कां की या दिवशी दुभंगलेली दोन मराठी मने जुळली. एकसंध झाली. पुन्हा उभी राहिली…सकाळी लौकर उठलो. यापुढे रोज लौकर उठणार आहे. आजपासून ठरवले आहे, रोज स्वपक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भेटणार आहे. त्यांच्या अंगावर ओरडायचे नाही, असेही ठरवले आहे. यापुढे सगळे नीट करायचे, बरे का, दादूराया! .गेल्या वीस वर्षाचा काळ डोळ्यासमोर उभा राहिला, आणि किंचितशी अंधारी आली. ही दोन दशके मी कशी काढली, हे माझं मला माहीत! मी काही वेळा तुला टाळी मागितली, तेव्हा तू हात स्वत:च्या बगलेत मारलेस. कधी तू टाळीसाठी हात पुढे केलास आणि मी हात वर केले. माझे निवडून आलेले नगरसेवक तू पळवलेस. मी तुझ्या पक्षातले बरेच लोक पळवले. तुझ्या विरोधात मी नाही, नाही ते बोललो. तूदेखील खवचट खवचट टोमणे मारलेस. माझ्या घरी अनेक माणसे जेवून गेली, पण तुझे उष्टे सांडले नव्हते. त्यासाठी वीस वर्षे उलटावी लागली. मीसुद्धा…जाऊ दे. जुने जाऊ द्या मरणांलागुनी!!.तूसुद्धा आता घराबाहेर पडायला लाग. लोकांमध्ये मिसळ. स्वपक्षाच्या कार्यकर्त्यांना (तरी) भेट! तुला बघितले की मला आमच्या दादरमधला जय हिंद फोटो स्टुडिओ आठवतो. (आता बंद पडला!) त्या स्टुडिओचा मालक कायम गायब असे. असलाच तर पासपोर्ट साइज फोटो कायम पाच बाय आठ काढून देत असे. एका लग्नाच्या आल्बमचे फोटो त्याने पासपोर्ट साइज डेव्हलप करुन दोन पानात चिकटवून देऊन नवपरिणीत जोडप्याच्या तोंडाला फेस आणला होता. सारी जनता विनाकारण फोटो काढून आपल्याला त्रास देते, असे भाव कायम त्या फोटोग्राफरच्या चेहऱ्यावर असत. त्याला मी एकदा न राहवून स्माइल प्लीज म्हटले होते. त्यानंतर बहुधा तो स्टुडिओ बंदच झाला….असो..आपल्या नव्या मनोमिलनाचे पोलिटिकल नाव काय ठेवायचे? मनसेना असे मला सुचले आहे. सैफ-करीनाचे सैफिना, विराट कोहली-अनुष्काचे विरुष्का, तसे तुझ्या-माझ्या पक्षाचे- मनसेना! छान आहे की नाही? तुला आवडले असेल तर लग्गेच मी गाणे करायला सांगतो. कळीव. तुझाच धाकटा भाऊ. राजाजी..प्रिय राजबिंड्या भावा, प्रेमाचा जय महाराष्ट्र. कालपासून मन सारखे भरुन येते आहे. अखेर ती मनोमिलनाची घटिका समीप येवोन ठेपली! माझ्या शरीरावर अनेक ठिकाणी काळेनिळे डाग पडले आहेत. मीच मला चिमटे घेऊन बघितले!यापुढे आपण चांगले वागू या. तू सकाळी लौकर उठत जा. मीसुद्धा कार्यकर्त्यांना उत्साहाने भेटत जाईन. इतकेच नाही तर यापुढे मीसुध्दा इतरांना घरी जेवायला बोलवायचे ठरवले आहे. अधूनमधून अन्य नेत्यांना जेवू घातले तर लोक उमद्या स्वभावाचा म्हणतात, हे आता मला कळले आहे..मनसेना हे नाव बरे आहे. अगदीच वाईट नाही. पण त्यापेक्षा ‘शिवनिर्माण सेना’ हे कसे वाटते? मी फक्त ‘न’चा ‘शि’ केला. नाहीतरी जुने पक्षचिन्ह, नेते, कार्यकर्ते काहीच उरलेले नाही. मग नाव बदलून घ्यायला माझी काहीही हरकत नाही. आज कडकडून भेटूच. तुझाच. दादोजी.ता. क. : मी लोकांना भेटणार म्हणतोय, पण काही काळाने! तुझ्या कार्यकर्त्यांना आवर, लेकाचे येऊन धडकायला लागतील!! परवा आमच्या दादरच्या भवनात तुमचे कार्यकर्ते मी चकाट्या पिटताना पाहिले! बोट दिलं तर खांद्यावर बसतील, लेकाचे!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.