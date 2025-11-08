हौस ऑफ बांबू : ग्रंथांमाजी डावे उजवे...!

हौस ऑफ बांबू न अस्कार! दोन विद्वानांमधली वादचर्चा इतकी ताणली गेली की, शेवटी कुस्ती खेळून निकाल लावावा लागल्याची एक पुराणकथा ऐकली होती. कुस्तीत कुठला विद्वान जिंकला,आणि कुठला लंगडत गेला,हे इतिहासास ठाऊक नाही.( ही कथा कुठे ऐकली होती, हे विचारु नका.मला म्हन्त्यात पुण्याची सरोज!)प्राचीन काळी रोमन साम्राज्यातही वादचर्चा अनिर्णित राहिली तर तुंबळ हाणामारी होत असे म्हणे. पण कलियुगात मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचं तसंच काहीसं होतंय, हे बघून माझ्या हळव्या मनाला सहस्त्र वेदना होतायत. डाव्या-उजव्या गटांमध्ये एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक होतेय. .दोन्ही गटांनी अस्तन्या सावरल्या आहेत. दातओठ चावत एकमेकांवर तुटून पडत आहेत. एका गटाचं नेतृत्व थोर विचारवंत कुमारजी केतकर हे करत आहेत, तर दुसऱ्या गटाचे सूत्रधार आहेत आणखी एक थोर विचारवंत विनयजी सहस्त्रबुद्धे! या दोघांमधलं डावं कोण नि उजवं कोण, हे वेगळं सांगायला नकोच. दोन्ही गट भारी. मग आमच्यासारख्या पुस्तकं बघायला आणि बदलायला जाणाऱ्या सर्वसामान्यांनी कुणाकडे बघावं? मी तर बाई अनेक वर्षं एशियाटिक सोसायटीच्या समोरून हॉर्निमन सर्कलला ‘द्वारका’त जाऊन वडासांबार खाऊन यायचे. जरा पुढे जाऊन जहांगीर आर्ट ग्यालरीत हिंडून यायचे. पण एशियाटिकच्या तीस पायऱ्या चढणं काही जमलं नाही. आतमध्ये लायब्ररीच्या कोपऱ्यात दुर्गाबाई भागवत वाचत, टिपणं काढत बसलेल्या असायच्या, असं मला कुणीतरी सांगितलं होतं..पण धीरच कधी झाला नाही. त्यात, बऱ्याच चित्रपटांमध्ये एशियाटिकच्या पायऱ्यांवर हिरो-हिरॉइनचा रोमान्स चित्रित झाला आहे. त्यामुळे इथं येऊन लोक पायऱ्यांवरच बसतात,आत जातच नाहीत,असा माझा भलताच समज झाला होता…असो! डावी वाळवी आणि उजवी उधई यांच्यातली ही लढाई आहे, असं कोणी म्हणेल. पण मला विचाराल तर ही सगळी माणसं ग्रंथप्रेमी आहेत. यातलं कोण जिंकणार, हे कळेल तेव्हा कळेल. निकाल जाहीर झाल्यावर पुन्हा कोर्टात कोण जातं, हेसुद्धा बघावं लागेल..कारण निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्याझाल्या मंडळी कोडतात गेलीसुद्धा! विद्वानमंडळींनी नीट बैठक लावून वाद घालावा, प्रसंगी हमरीतुमरीवर यावं, पण एकदम ‘आता लेका कोडतातच भेट,दोन नारळ आणि तीन फणशी कोणाच्या बापसाच्या आहेत,ते दाखवतोच!’असं म्हणत एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणं काही आम्हाला आवडलेलं नाही. …लढाईला तोंड फुटण्याआधीच अनेक जणांची तोंडं फुटली, हे काही बरं नाही. एशियाटिक लायब्ररीसारख्या नामवंत संस्थेत उजवे शिरकाव करत आहेत, अशी कुजबूज ग्रंथालयात ऐकू येत होती. पण ग्रंथपाल दरवेळी ‘शुक शुक…सायलेन्स प्लीज’ असं म्हणून गप्प करत होते..एशियाटिक लायब्ररी ना डाव्यांची आहे,ना उजव्यांची. तुमची राजकीय विचारसरणी बाजूला ठेवून निव्वळ साहित्य, ज्ञानवृद्धीसाठी नाही का एकत्र येता येणार?अनेक विदुषी, विद्वानांचा राबता असलेली ही इमारत मुंबईचा अभिमानबिंदू आहेच, पण अखिल भारताचा तो ज्ञानबिंदू मानला जातो. जात,धर्म, पंथ, पक्ष, वंश…असल्या कुठल्याच गोष्टींना थारा न देता गेली २२१ वर्षे वारा खात, गारा खात एशियाटिक सोसायटीचं बाभुळझाड आजही दिमाखात उभं आहे. कोर्टकचेऱ्या, विचारसरणीची भांडणं, राजकीय हेवेदावे यात एशियाटिकला गुंतवलं, तर नुकसान कोणाचं आहे? पोलिटिकल मारामाऱ्या करायला इतर अनेक जागा आहेत. माझ्या दोन्ही गटांना शुभेच्छा आहेत! ओके?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.