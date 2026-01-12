ढिंग टांग : मेरा वचन, यहीं मेरा शासन..!

सदू : (घाईघाईत फोन फिरवत) म्यांव म्यांव...! दादू : (सांकेतिक प्रतिसाद देत) गुर्रर्र...गुर्रर्र!सदू : (सावधगिरीनं) तूच आहेस ना दादूराया?दादू : (इकडे-तिकडे बघत) होय मीच! पण तुम्ही कोण?सदू : (कपाळावर हात मारत) हो रे बाबा! मी सदूच बोलतोय! पण आपलं फोनवर सांकेतिक बोलायचं ठरलं होतं ना? मी म्यांव म्यांव करायचं, तू भू भू करायचं! दोन्ही जुळलं की, पुढे बोलायचं... मग गुर्र गुर्र का केलंस?दादू : (गोंधळून) अस्सं होय! मी परवलीचा शब्दच विसरलो होतो... सॉरी! सदू : (धोरणीपणाने) ते जाऊ दे! महायुतीचा वचननामा ऐकलास ना?दादू : (दर्पोक्तीनं) शी! मला तर शिसारी आली! असले छप्पन वचननामे आले तरी आपल्याला काहीही प्रॉब्लेम नाही! या वेळी काहीही झालं तरी मुंबईकर मराठी माणूस आपल्या ‘ब्रँड’च्या पाठीशीच उभा राहणार आहे, बघशीलच तू! .सदू : (काळजीच्या सुरात) ते मुंबईकरांना चोवीस तास पाणी देणार आहेत!दादू : (निष्काळजी सुरात) हॅ... शुद्ध थाप!सदू : (आणखी काळजीच्या सुरात) सगळ्या वृद्धांना वर्षातून एकदा मोफत फुल बॉडी चेक अप!दादू : (बेफिकिरीने) हॅ! भंपकपणा आहे...!सदू : (काळजीने काळवंडून) सगळी सार्वजनिक इस्पितळं ‘एम्स’च्या दर्जाची करणार म्हणे!दादू : (कुत्सितपणे) खिक!सदू : (चिंताग्रस्त आवाजात) सगळ्या मुंबईकरांना मुंबईतच घरं मिळणार!दादू : (टिंगलवजा सुरात) ॲहॅ ॲहॅ!सदू : (अधीरतेने) सगळे खड्डे कायमचे बुजवणार!दादू : (उपहासाने) मोठ्यांदा हसू का?सदू : (कपाळाला आठ्या घालत) बांगलादेशी निर्वासितांना हुडकून हुडकून...दादू : (कंटाळून) जाऊ दे रे!सदू : (अधीरतेने) अजून बरंच काही आहे..! आश्वासनांचा नुसता पाऊस आहे, पाऊस!.दादू : (समजूत घालत) यातलं काहीही मी घडू देणार नाही, हा या दादूरायाचा शब्द आहे! खोटारडे लेकाचे!सदू : (उतावळेपणाने) तुझ्या तोंडात साखर पडो! पण चुकून घडलंच तसं... तर रे!!दादू : (छातीवर हात ठेवत) माझ्या मुंबईकरांचा माझ्यावर सर्वांत जास्त विश्वास आहे! खालोखाल सदूराया, तुझ्यावरही त्यांची भिस्त आहे! या मुंबईचं भलं फक्त आपला ब्रँडच करू शकतो ही काळ्या दगडावरची भगवी रेघ आहे, सदूराया! उगीचच कशाला टरकतोस?सदू : (गोरामोरा होत) छे छे, मी कशाला टरकतोय! उलट मी तुला टरकवत होतो...दादू : (खवळून) अरे ज्जा रे ज्जा! मला टरकवणारा अजून पैदा व्हायचाय...!सदू : (धोरणीपणानं) आपल्याला उत्तर द्यावं लागेल!दादू : (धूर्त राजकारण्याप्रमाणे...) शिवाजी पार्कच्या सभेत मी सगळ्याचा समाचार घ्यायचं ठरवलंय!सदू : (गोंधळून) मग मी काय करायचंय, दादूराया?दादू : (प्रेमानं) तू फक्त माझ्या खांद्याला खांदा भिडवून भावासारखा उभा राहा! मग बघ मी काय जादू करतो ते!!.सदू : (विचारपूर्वक) माझी मुंबईच्या विकासाची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ तयार आहे, वाटलं तर आपण तीच वचननाम्यासारखी पुढे ठेवू शकतो! तुझा काय प्लॅन?दादू : (निर्धाराने) माझे मोठ मोठे प्लॅन आहेत! ऐकायचंय? मग ऐक : अनाकोंडाच्या विळख्यातून मुंबई वाचवणार! मुंबई बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव हाणून पाडणार! मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचं कारस्थान हाणून पाडणार! आदिलशहाच्या जुलमी राजवटीचा कोथळा बाहेर काढणार! खंजीरखुपशे, विश्वासघातकी, गद्दार आणि खोकेबाजांची मस्ती उतरवणार!...आपला वचननामाही काही कमी लांबीचा नाही! कळलं? जय महाराष्ट्र!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.