ढिंग टांग : चॉकलेट आणि स्ट्रॉबेरी..!

प्रिय मित्रवर्य कर्मवीर भाईसाहेब (मु. पो. ठाणे) यांसी, शतप्रतिशत प्रणाम.दावोसचा दौरा गाजवून मी परत आलो, त्यालाही आता दोनतीन दिवस उलटले. वीस-तीस लाख कोटींचे सामंजस्य करार करुन स्वित्झर्लंडहून परत आलो. आता पाचेक वर्ष बघायला नको! पैसाच पैसा!! आता महाराष्ट्र एक नंबरचे राज्य होणार, यात शंका नाही. स्वित्झर्लंडहून परतल्यावर मुंबईतल्या करारांवर बसू आणि बोलू, असे मी म्हटले होते, पण तुमचा पत्ताच नाही. मुंबईचा महापौर नेमण्यासाठी आपले भेटायचे ठरले होते. म्हंजे स्वित्झर्लंडहून परत आल्यावर काय ते ठरवू, असे माझे मीच ठरवले होते. .ठरल्याप्रमाणे परत आलो, आणि तुम्हाला फोन केला. पण तुम्ही उचललाच नाही. आज क्याबिनेट बैठकीला याल, तेव्हा तुम्हाला (कोपऱ्यात) भेटू असेही ठरवले होते. पण तुम्ही चॉकलेट दिलेत!! हे काय? वास्तविक स्वित्झर्लंडहून मीच तुमच्यासाठी खास चाकलेटे आणली आहेत. ती मी तुम्हाला (पिशवीभर) देणार होतो. पण घडले उलटेच. तुम्ही दरे गावात निघून गेल्याचे कळले. तुम्ही दऱ्याला गेलात की रागावलेले आहात, हे संपूर्ण महाराष्ट्राला कळते. असे रागावू नका. सगळे काही तुमच्या मनासारखे करु, परंतु, तुम्ही परत या, परत या!! तुमची वाट पाहातो आहे. कधी येता? चाकलेटे विरघळत आहेत. ती विरघळू नयेत, म्हणून मीच रोज थोडी थोडी संपवतो आहे. अशाने एक दिवस नुसती चांदी उरेल.कळावे. आपला शब्दाबाहेर नसलेला मित्र. नानासाहेब फ..मा. नानासाहेब, जय महाराष्ट्र!स्वित्झर्लंडहून कधी आलात, याचा पत्ताच लागला नाही. आमचे उद्योगमंत्री मा. उदयजींना तिथे पाठवले होते. पण ते तिथे गेले आणि लगेच परत आले. मला म्हणाले, 'मला करण्यासारखं दावोसला काहीच नाही. नानासाहेबांनी कोऱ्या कागदांवर सह्या करुन ठेवल्या आहेत. त्यावर करारनाम्यांचा मसुदा लिहिला जात आहे. मला सहीलासुद्धा जागा नाही.'' असो.बाकी वीस-तीस लाख कोटी आणलेत, ते चांगले झाले. आता मी लाडक्या बहिणींचा हप्ता एकवीसशे करण्याचे जाहीर करायला मोकळा!! एवढ्या पैशाचे करायचे काय? वाटून टाकू!! एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, तो खुद की भी नहीं सुनता!! झेडपीच्या निवडणुका लागल्याने मी दौऱ्यावर बाहेर पडलो आहे. सध्या जावळी खोऱ्यात फिरतो आहे. त्यामुळे क्याबिनेट बैठकीला येऊ शकलो नाही. तशी सिक नोट मी पाठवली आहे. मी काही रागावलेलो नाही. माझे दरे गाव जवळच आहे. (त्यामुळे मी दऱ्याखोऱ्यात फिरतो आहे, अशा बातम्या पसरल्या असाव्यात.) तिथे मी बांबूची लागवड केली आहे. (हे आपले उगाच सांगितले. गैरसमज नसावा.) स्ट्राबेऱ्याही लावल्या आहेत. मी रागावलो, रुसलो की दरे गावात जातो असा उगीचच समज महाराष्ट्रात पसरला आहे. तसे काही नाही..आपली चुकामूक झाली असावी. तुम्ही दावोसहून आलात, आणि मी दऱ्याला आलो! मुंबईच्या सामंजस्य कराराचे काय करायचे हे आपण लवकरच ठरवू. ठरवणे भागच आहे. अगदीच ठरले नाही तर मला दिल्लीला जावे लागेल!! दिल्लीची वंदनीय महाशक्ती माझ्या सर्व आवडीनिवडी पुरवते. सर्व भार महाशक्तीवर टाकून मी निश्चिंत मनाने झेडपी इलेक्शनच्या दौऱ्यावर आलो आहे. बाकी काय लिहिणार? भेटलो की बाकी बोलण्यासारखे बरेच आहे. तेव्हा बोलूच.कळावे. आपला. कर्मवीर भाईसाहेब.ता. क. : तुम्ही माझ्यासाठी चाकलेटे आणलीत? थँक्यू! मी तुमच्यासाठी शेतातल्या स्ट्राबेऱ्या आणीन. सध्या आंबट असल्या तरी आणेपर्यंत गोड होतील.थँक्यू!.