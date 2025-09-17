ढिंग टांग : शुभेच्छांची शर्यत..!

स्थळ : अज्ञात. वेळ : मध्यरात्री वेषांतराची. पात्रे : तीन!दादासाहेब : (अंधाऱ्या रिकाम्या खोलीत प्रवेश करत) कुणी आहे हितं, की मीच पहिला?भाईसाहेब : (अंधारातून) मी आधीच येऊन बसलोय! या की आत!! दादासाहेब : (खुर्चीत स्थानापन्न होत) अर्जंट मीटिंग लावली म्हणून आलो, नाहीतर मला एका शिबिराला जायचंय उद्या सकाळी! भाईसाहेब : (च्युइंगम चघळत) मी तर एका शिबिराहून आलो, आणि आपली मीटिंग झाली की लग्गेच दुसऱ्या शिबिराला पळणार! उद्याच्या दिवसभरात तर डझनभर आरोग्य शिबिरं आहेत! दादासाहेब : (हात झटकत) कशापायी इतकं रक्त आटवताय?.भाईसाहेब : (खुलासा करत) आटवतोय कुठं? जमा करतोय! आरोग्य खातं आमच्याकडे आहे ना!!नानासाहेब : (घाईघाईनं प्रवेश करत) सॉरी, जरा उशीर झाला! उद्याच्या शिबिरांचं टाइमटेबल ठरवत होतो, त्यात खूप वेळ गेला…दादासाहेब : (नेहमीच्या करड्या आवाजात) कोण तुम्ही? हिकडं काय काम काढलं? दिसत नाही का? मीटिंग चालू आहे ते? इतकी डेरिंग वाढली का? मी ॲक्शन घेईन!! कोण आहे रे तिकडे?नानासाहेब : (घाईघाईत खुलासा करत) अहो, मीच आहे तुमचा पहाटेचा मित्र, नानासाहेब फडणवीस! मीटिंगसाठीच आलोय मीसुध्दा!!.भाईसाहेब : (खदाखदा हसत) हुडी घालून आलात, त्यामुळे आमच्या दादासाहेबांनी तुम्हाला ओळखलंच नाही! मला सवय आहे! हाहा!!दादासाहेब : हल्ली आमचं हे असं फार होतं! उगाच डोकं तापतं, तिच्या- (जीभ चावत) ते जाऊ दे! मीटिंग का लावली ते आधी सांगून टाका! मला तेवढा वेळ नाही, खूप कामं आहेत!!नानासाहेब : (उभं राहून हात जोडत) विश्ववंदनीय, प्रार्थनीय परमपूज्य श्री नमोजीसाहेबांचा उद्या वाढदिवस आहे! नमो नम:!!दादासाहेब आणि भाईसाहेब : (तटकन उठून उभे राहात एकाच सुरात) नमो नम:!!नानासाहेब : (अभिमानाने) त्यांचा जन्मदिवस थाटामाटात साजरा करायचा संकल्प आहे! आम्ही तर सेवा पखवाडाच करतोय! पंधरा दिवस सेलेब्रेशन!!.भाईसाहेब : अहो, मध्ये नवरात्र येतंय!! कसं करणार?दादासाहेब : (जोडलेले हात सोडून कमरेवर ठेवत) एकेक शुभेच्छा पत्र पाठवा आणि विषय संपवा!! उगाच कशाला आठवडा नि पंधरा दिवस घालवायचे!नानासाहेब : (निर्धाराने) छे, छे असं कसं चालेल? आपण महायुती सरकारतर्फे त्यांना जबरदस्त भेटवस्तू पाठवू या!!दादासाहेब : (पुन्हा हात जोडत) राज्याचा कर्जाचा बोजा वाढत वाढत नऊ लाखावर जातोय!नानासाहेब : (संशयानं) कुणी सांगितलं?दादासाहेब : (नरो वा कुंजरोवा स्टाइलने) असं विरोधक म्हणतायत, माझ्याकडे तरी तसा रिपोर्ट नाही!!.भाईसाहेब : (बेधडक) विरोधकांना नाही उद्योग! त्यांच्याकडे काय लक्ष द्यायचं? बाय द वे, मी माझी प्रायवेट गिफ्ट स्वतंत्र पाठवणार आहे! माझं आणि त्यांचं वेगळं गॉटमॅट आहे! ते तुम्हाला नाही कळणार!!दादासाहेब : (हळूचकन) हे योग्य नाही! आमचे तटकरेजी सांगत होते की आपणही पत्र पाठवून शुभेच्छा देऊ!! त्यांनीही आपल्या वाढदिवसाला पत्रच पाठवलं होतं की! उगीच कशाला खर्च वाढवा?नानासाहेब : (भक्तिभावाने) असं कसं? त्यांनी मला राजकीय जीवनाचं गुह्य शिकवलंय..! ती लाखमोलाची चीज नाही का?दादासाहेब : (आयडिया सुचवत) ऐका माझं! एक मोठं होर्डिंग लावू, आणि थांबू!!भाईसाहेब : (साळसूदपणे) काही दिवसांपूर्वी ‘देवाभाऊ’ ची होर्डिंगं गावभर लागलीच होती! ‘नमोभाऊ’ असं लिहिलेली!! नंबरी काम होईल! कसं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.