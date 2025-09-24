satirical-news

ढिंग टांग : गाय तेने गरबो…!

दिवस दांडियाचे आहेत. रंगीबेरंगी आहेत. सणासुदीचे आहेत. या काळात खबरदारीने राहावे. नेमके हेच दिवस इलेक्शनचेही आले आहेत.
ब्रिटिश नंदी
गाय तेने गरबो ने झीले तेने गरबो

गरबो गुजरातनी गर्वी मिरात छे

घूमे तेने गरबो ने झूमे तेने गरबो

गरबो गुजरातनी गर्वी मिरात छे

-सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय गीतकार श्री. एम नरेंद्र. (एमने एमज!)

