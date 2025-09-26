ढिंग टांग : नोबेल : देणे-घेणे..!

फ्रॉम द डेस्क ऑफ-द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,व्हाइट हाऊस, १६००, पेनसिल्वेनिया अवेन्यू,एनडब्ल्यू, वॉशिंग्टन डीसी. २०५००.नॉर्वेजियन नोबेल पीस प्राइज समिती किंवा जो कोणी (वाट्टेल तो) संबधित असेल तो- माझे नाव डोनाल्ड ट्रम्प असून मी अमेरिकेचा अध्यक्ष आहे. मला ताबडतोब नोबेल पीस प्राइज हवे असून ते एकतर कुरियरने पाठवावे, किंवा कुठे मिळेल ते सांगितल्यास माल उचलण्याची व्यवस्था केली जाईल. तुमची समिती नोबेल पुरस्कार कोणाला द्यायचा हे ठरवते, असे मला खात्रीलायकरीत्या कळले आहे..तेव्हा शेंड्या लावू नका! मागल्या खेपेला मी फोन करुन चौकशी केली तेव्हा तुमच्या हपिसातल्या कुण्या इसमाने ‘आम्ही नोबेल कंपनीचा चहा विकतो, तुम्हाला एक किलो हवा की पाच किलो पाठवू?’ अशी मखलाशी करुन मला मामा बनवले. बघून घेईन!!गेले काही महिने मी नोबेल पीस प्राइजसाठी धडपड करतो आहे. मुळात ते कुठे मिळते, हेच मला माहीत नव्हते. मी ‘सीआयए’च्या एजंटांना कामाला लावले. त्यांनी नोबेल दोन ठिकाणी मिळते असे मला सांगितले. एक, तुमच्याकडे ओरिजिनल मिळते आणि दुसरे इंडियात उल्हासनगरला मिळू शकते असे कळले. प्राइम मिनिस्टर नारिंड्रा मोडी माझे मित्र आहेत. मी त्यांना येताना नोबेल घेऊन या असे सांगितले. त्यांनी नोबेलऐवजी ढोकळा आणला!! काय माणूस आहे!! ह्या:!! मित्रासाठी एवढेही करत नाही म्हणजे काय? माझे डोकेच कामातून गेले….रुझवेल्ट, किसिंजर, वुड्रो विल्सन, बराक ओबामा या माजी प्रेसिडेंटांकडे नोबेल आहे, व्हाइस प्रेसिडेंट असूनही अल गोरकडेही आहे, मग मी काय तुमचे घोडे मारले आहे? मलाही नोबेल पाहिजे!नोबेल प्राइज पाच प्रकारचे असते. रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, वैद्यकशास्त्र किंवा शरीरशास्त्र आणि साहित्य या पाच क्षेत्रात नोबेल मिळू शकते. पीस प्राइज हे स्पेशल असते, अशी माहिती मला मिळाली. मला कुठल्याही कॅटेगरीतले नोबेल चालेल!! आधी कळले असते तर मी केमिस्ट्री किंवा मेडिकलमधले दोन-तीन शोध लावून टाकले असते. पण तेवढा वेळ आता माझ्याकडे नाही. कारण मी जगातली युद्धे थांबवण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. आजमितीस सात युद्धे मी थांबवली आहेत. आणखीही थांबवीनच; थांबविण्यासाठी न मिळाल्यास आधी सुरू करून मग थांबवीन. पण नोबेल मिळाल्याशिवाय नाही. द्या की!.देवाच्या कृपेने माझ्यापाशी सगळे आहे. मी श्रीमंत बिल्डरचा मुलगा आहे. मोठमोठे उद्योग माझ्या नावावर आहेत. पण सगळे असूनही नोबेल मात्र नाही. ते तुम्ही देऊ शकता. परवा संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत जाऊन मी त्यांना जाम तासडले. ‘नुसते माश्या मारता लेको, तुमची कामे मला करावी लागतात’ असे मी त्यांना सुनावून आलो. पण ढिम्म! एकाच्याही चेहऱ्यावरची माशी हलली नाही. युरोपचे लोक तर झोपाळूच आहेत. एक दिवस असे दणक्या टॅरिफ लावीन की आयुष्यात झोपू शकणार नाहीत..नॉर्वे किंवा स्वीडन या दोन देशांपैकी कोणीतरी नोबेल पुरस्कार वाटते. कोणीही असो, मला नोबेल द्या. न द्याल, तर मी दोन्ही देशांवर दीड-दीडशे टक्के टॅरिफ लावण्याचा विचार करत आहे. साधा वडापाव खाता येणार नाही, एवढे लक्षात ठेवा. उपास काढण्यापेक्षा मला नोबेल देऊन टाका, आणि विषय संपवा.येत्या दहा डिसेंबरला मी ओस्लोचा दौरा ऑलरेडी ठरवून टाकला आहे. त्या दिवशी नोबेल समारंभ होतो ना? मी येतो आहे. कळावे. आपला. डॉन ट्रम्प ऊर्फ तात्या. (नाम तो सुना होगा...!!).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.