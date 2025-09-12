ढिंग टांग : मनोमीलन : अंक दुसरा…!

प्रिय सदूस, सप्रेम जय महाराष्ट्र. श्रीगणरायाच्या दर्शनाला मी तुझ्या घरी येऊन गेलो. दोन मोदक (साजूक तूप एक चमचा), खास माझ्यासाठी केलेले अळूचे फतफते वगैरेचा आस्वाद घेतला. पण मनासारख्या गप्पा झाल्या नाहीत. तुझ्याकडे फार माणसे येतात. हे बरे नाही. विनाकारण खर्च वाढवू नये. लहानपणापासूनच तू उधळ्या स्वभावाचा आहेस. पण ते जाऊ दे. .मनासारखी चर्चा करता यावी, म्हणून मी बुधवारी तुझ्या घरी पुन्हा आलो. चांगला दोन तास बसलो होतो, पण चर्चा झालीच नाही! पुन्हा सगळे तेच…बटाटावडा, साबुदाणावडा, कोथिंबीर वडी यंव आणि त्यंव! नुसता टाइमपास करुन बडिशेप चघळत बांदऱ्याला परत आलो. अशाने कसे होणार आपले मनोमीलन?आपली मने आधीच जुळली आहेत. कुटुंबेही जुळली आहेत. फक्त पक्षांचे जुळणे बाकी आहे. ते घडावे म्हणून मी तीनतीनदा दादरमध्ये येऊन गेलो. तू एकदाच माहीमपर्यंत आलास. खरे तर घराबाहेर पडायला मला फारसे आवडत नाही. गेलोच तर बाहेरच्या अंगणात जाऊन येतो. पण तुझ्यासाठी मी अपवाद केला..मनोमीलनाचे पुढे काय करायचे? हे विचारण्यासाठी मी आलो होतो. माझ्यासोबत विश्वप्रवक्ते संजयाजी आणि वकील अनिलाजीसुद्धा होते. संजयाजींनी मला एकदा चिमटा काढून आठवण करुन दिली. बटाटावडा खाताना मी एकदम ‘ओय’ असे ओरडलो, आठवते का? तोच तो क्षण. एक सांगून ठेवतो, संजयाजी आणि अनिलाजी या दोघांनाही मी यापुढे कुठल्याच वाटाघाटींना नेणार नाही. अति बोलतात!!तुझ्यासोबत असलेले संदीपाजी आणि बाळाजी यांनाही तू आवर घालावास, हे बरे! दुसऱ्याला बोलूच देत नाहीत. काही काळ तर मला काही समजेनासेच झाले होते. परिणामी- थोडक्यात, मनोमीलनाच्या चर्चेसाठी आपल्याला पुन्हा भेटावे लागणार आहे. तेव्हा तू एकटा ये, मीसुद्धा एकटाच असेन. अन्यथा, मनोमीलन कठीण जाईल. कळावे..तुझाच. दादू.ता. क. : दसऱ्याला भेटायचे का? कळव!!प्रिय दादूरायास, शतप्रतिशत जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राच्या हितासाठी आपण भावाभावांनी एकत्र यावे, ही बहुधा श्रींची इच्छा असावी. पण हे श्री म्हणजे श्री. फडणवीस नसावेत, अशी माझी इच्छा आहे!! मनोमीलनाचे जे काही तुम्ही लोकांनी चालू केले आहे, त्यात मी सहभागी असलो तरी हातचे राखूनच वागतो, याला काही कारणे आहेत. मुळात मनोमीलन झाल्यावर पक्षाचे काम वाढेल की कमी होईल, हे अजून मला पुरतेपणी समजलेले नाही. कामे वाढणार असतील तर कशाला उगीच उंटाच्या शेपटीचा मुका घ्या?.संजयाजी आणि अनिलाजी यांना तू माझ्या काय, कुणाच्याच घरी नेऊ नयेस, असा माझा सल्ला आहे. संजयाजी तर आल्या आल्या ‘वैनी, टाका चहा, टाका पोहे’ करत आतच गेले!! ही काय पद्धत झाली? तुमचे अनिलाजी पेशाने वकील आणि त्यातून कोकणातले! चर्चेला बसल्यावर त्यांनी काहीही कारण नसताना बाह्या सरसावल्या. त्यामुळे मी खचलो!! वकील असले म्हणून काय झाले? सतत कुणाला तरी नोटिस पाठवल्याच्या आवाजात बोलणे बरे नव्हे! त्यांना समजावून सांगावे! संजयाजींना तर मी ‘जरा कमी बोला’ असे सुचवल्यानंतरही ‘मी हल्ली कमीच बोलतो’ हे त्यांनी सुमारे पन्नास मिनिटे बोलून बोलून मलाच समजावले.मनोमीलनाचं ठरवायला पुन्हा आठ-पंधरा दिवसात भेटू. यावेळी तुझ्या नको, माझ्या नको, कुणाच्याच घरी न भेटता दादरला ‘प्रकाश’मध्ये भेटू या. तिथे साबुदाणा वडा अप्रतिम मिळतो. कळावे.तुझाच. सदू. ता. क. : दसऱ्याचं दसऱ्याला ठरवू!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.