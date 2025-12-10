ढिंग टांग - वाटीतले ताटात..!

स्थळ : मातोश्री हाइट्स, वांद्रे सोसायटी. वेळ : आराम!चि. विक्रमादित्य : (दार ढकलून खोलीत शिरत) हाय देअर बॅब्स…! मे आय कम इन?उधोजीसाहेब : (वैतागून) आधीच खोलीत शिरुन मग ‘येऊ का?’ असं विचारण्यात काय अर्थ आहे? ही आराम करण्याची वेळ आहे, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब!!विक्रमादित्य : (करमचंद जासूसच्या आविर्भावात) माझ्याकडे जबरदस्त खबर आहे!उधोजीसाहेब : (सपशेल दुर्लक्ष करत) होक्का? छान छान! झोपा आता!!विक्रमादित्य : (तळहातावर मूठ हापटत) बाहेर आली ना, तर हैड्रोजन बॉम्बपेक्षा मोठा स्फोट होईल!! नागपूरची हवा गरमागरम होईल! ऐन थंडीत सावजी कोंबडी खाल्ल्यावर येतो तसा घाम फुटेल!!.उधोजीसाहेब : (पूर्ण दुर्लक्षानिशी) अरे वा!! छान छान!विक्रमादित्य : (विजयी मुद्रेनं) हे घटनाबाह्य सरकार एका मिनिटात कोसळेल, आणि ते गद्दार तर पुन्हा गुवाहाटीला गेले तरी कुणी उभं करणार नाही! दिल्लीला गेले तरी कुणी विचारणार नाही! कहीं के नहीं रहेंगे सब के सब!! हाहा!!उधोजीसाहेब : (पेंगत पेंगत) चालेल! चालेल!विक्रमादित्य : (वैतागून) चालेल काय चालेल? बॅब्स, तुम्ही ऐकताहात की नाही? मी महाराष्ट्राच्या भवितव्याबद्दल इंपॉर्टंट न्यूज देतोय, आणि तुम्ही झोपताय?उधोजीसाहेब : (झोपेत बरळत) आधी विरोधी पक्षनेतेपद द्या, मग महाराष्ट्राच्या भवितव्याबद्दल बोला!!.विक्रमादित्य : विरोधी पक्षनेतेपदाचं राहू द्या हो! बॅब्स, मला खर्रच एक भयंकर खळबळजनक ब्रेकिंग न्यूज द्यायची आहे!उधोजीसाहेब : (निरिच्छेने) माझ्यासाठी सगळ्याच न्यूज आता सारख्या आहेत! या जगात खळबळजनक असं नाहीही नसतं…तू झोप बरं आता! उगीच काहीतरी!!विक्रमादित्य : (हळू आवाजात) जरा कान इकडे करा…इकडे इकडे! नियमबाह्य सत्ताधारी पक्षातून बावीस गद्दार फुटतायत!उधोजीसाहेब : (ताडकन उठून बसत) काय सांगतोस? बावीस?विक्रमादित्य : (डोळे मिटून किंचित हसत) दॅट्स राइट! ट्वेंटी टू!!.उधोजीसाहेब : (हरखून) आणि ते बावीस गद्दार कुठे जाणार? पुन्हा गुवाहाटीला?विक्रमादित्य : (मानभावीपणाने) वेल, ते अजून ठरायचंय! पण जाणार हे नक्की! गद्दार फुटणार! त्यांच्या पक्षात उभी फूट पडणार आणि त्यांची पुरती वाट लागणार!उधोजीसाहेब : (चक्रावून) या गद्दारांना कोण घेणार? ते आपल्याकडे परत येतायत का?विक्रमादित्य : (राजकीय तज्ञासारखा चेहरा करत) नोप! ते कमळ पक्षात जाणार!उधोजीसाहेब : (गोंधळून) एक मिनिट हा कुठला महिना चालू आहे?विक्रमादित्य : (खांदे उडवत) ऑबव्हिअसली, इट्स डिसेंबर!.उधोजीसाहेब : (क्यालिंडर बघत) डिसेंबरात कोण एप्रिल फूल करतं?विक्रमादित्य : (कळवळून) मी खरंच सांगतोय, बॅब्स! बावीस गद्दार फुटणार आणि कमळ पक्षात जाणार! ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे! बघाल तुम्ही माझं भाकित खरं ठरतं की नाही ते!!उधोजीसाहेब : (मान खाली घालून) ये भी कोई ब्रेकिंग न्यूज है? बावीस गद्दार फुटणार, आणि कमळ पक्षात जाणार! यामुळे आपल्याला दाय फायका? आय मीन काय फायदा? इतके दिवस वाटीत होतं, तेच ताटात जाणार!विक्रमादित्य : (गोंधळून) पण माझी न्यूज पक्की आहे!.उधोजीसाहेब : (समजूत घालत) दारातलं स्टुल खोलीत आणून ठेवलं म्हणून काहीही फरक पडत नाही!विक्रमादित्य : (हट्टाने) पण माझ्याकडे पक्की खबर आहे!!उधोजीसाहेब : (कंटाळून) कोणी सांगितलं हे तुला?विक्रमादित्य : (चतुराईने) सूत्रांनी!!उधोजीसाहेब : (कपाळाला हात लावत) हात्तिच्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.