satirical-news

ढिंग टांग - वाटीतले ताटात..!

राजकीय गोंधळ, अफवा आणि व्यंगात्मक संवाद यांचा तुफान मिलाफ दाखवणारी ही कथा महाराष्ट्राच्या वर्तमानातील नाट्यमय राजकारणावर विनोदाचे तिखट फोडते. हलक्या-फुलक्या भाषेत मांडलेले व्यंग वास्तवातील राजकीय गमतीदारपणावर प्रकाश टाकते.
A Comic Exchange of Political Confusion

A Comic Exchange of Political Confusion

Sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

स्थळ : मातोश्री हाइट्स, वांद्रे सोसायटी. वेळ : आराम!

चि. विक्रमादित्य : (दार ढकलून खोलीत शिरत) हाय देअर बॅब्स…! मे आय कम इन?

उधोजीसाहेब : (वैतागून) आधीच खोलीत शिरुन मग ‘येऊ का?’ असं विचारण्यात काय अर्थ आहे? ही आराम करण्याची वेळ आहे, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब!!

विक्रमादित्य : (करमचंद जासूसच्या आविर्भावात) माझ्याकडे जबरदस्त खबर आहे!

उधोजीसाहेब : (सपशेल दुर्लक्ष करत) होक्का? छान छान! झोपा आता!!

विक्रमादित्य : (तळहातावर मूठ हापटत) बाहेर आली ना, तर हैड्रोजन बॉम्बपेक्षा मोठा स्फोट होईल!! नागपूरची हवा गरमागरम होईल! ऐन थंडीत सावजी कोंबडी खाल्ल्यावर येतो तसा घाम फुटेल!!

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
state government
Maharashtra Politics
Bihar Politics
Political satire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com