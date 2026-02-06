ढिंग टांग : पुणे-मुंबई: एक थरारयात्रा..!

तो रिक्षातून उतरला. रिक्षावाल्याकडे सुटे नव्हते. त्याच्याकडे बंदे नव्हते. तरीही रिक्षावाल्याने कटकट केली नाही. एक कडक सलाम मारुन, (रिक्षाचा) दांडा ओढून तो फर्रर्रकन निघून गेला. तो स्वत:शीच हसला. अंग झेजरुन निघाले होते. देहाच्या रंध्रारंध्रात थकवा होता. ‘सरणार कधी रण, प्रभु तरी, हे कुठवर साहू घाव शिरी’ अशा हताहत अवस्थेत तो अखेर घरापाशी पोचला. दुरुनच त्याला आपले चाळीतले घर दिसले. त्याच्या डोळ्यात पाणी उभे राहिले. ‘बॉर्डर’ चित्रपटातले गाणे नकळत त्याच्या ओठांवर आले. के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, के तुम बिन ये घर सूना है….नकळत गाणे मोठ्यांदा गुणगुणल्यामुळे त्याच्या अंगावर दोनचार कुत्री भुंकली. त्याने दुर्लक्ष केले. नाही आवडत एखाद्याला गाणे. चालायचेच. चाळीतले घर दिसू लागले. संपूर्ण चाळीला लायटिंग करण्यात आले होते. रांगोळ्या काढण्यात आल्या होत्या. काही तरुण मुले फटाके फोडत होती. त्याच्या स्वागताची जोरदार तयारी बघून त्याचा ऊर भरुन आला. आपण परत येणार, म्हणून चाळीने जणू दिवाळी साजरी केली. शेजारपाजाऱ्यांचे प्रेम बघून त्याला उमळून आले. तिसऱ्या मजल्यावरच्या कोपऱ्यातल्या खोलीतील मोऱ्यांची बेबी…कठड्याला ओठंगून तीच तर आपली वाट पाहात उभी नाही? पण तसे नव्हते. बेबी फोनवर व्हाट्सॲपवर काहीबाही करत होती…त्याचे वीरोचित स्वागत करण्यात आले. भय्याऽऽ…अशी हांक मारुन आपली लाडकी बहीण स्लो मोशनमध्ये धावत येईल, असे मानसचित्र त्याच्या नेत्रपटलांवर (पक्षी : डोळ्यासमोर) उभे राहिले. चाळीच्या कंपौंडशी काही ओबी व्हॅन उभ्या होत्या. टीव्ही पत्रकारांचे कोंडाळे त्याची वाट पाहात दबा धरुन बसले होते..Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.चाळीच्या आवारात आल्या आल्या त्यांनी गराडाच घातला. त्याचा बाइट घेण्यासाठी चढाओढ सुरु झाली. ‘आप अभी अभी सहीसलामत लौटे है, कैसा लग रहा है?’किंचित खाकरुन तो म्हणाला, ‘‘ बहुतही अच्छा लग रहा है की! इसका पूरा श्रेय मेरे मां और पिताजी के दिए हुए संस्कारो को जाता है! उनकी पुण्याई की वजहसे आज मैं यहां पहुंच गया हूं..!’’‘‘आपली यात्रा कशी झाली, त्याबद्दल सांगा!’’ मराठी च्यानलचा आवाज घुमला.‘‘भयंकर मंजर था…लोक इकडे तिकडे धावत होते. युध्दजन्य परिस्थिती होती. ना अन्न, ना पाणी. मोबाईलची बॅटरी डाऊन झालेली. चहूबाजूंनी संपर्क तुटलेला. एकच आकांत माजलेला. दूर पुढे कुठे तरी बोगदा असावा, असे वाटत होते. पण बोगद्यात जाऊन काय करणार? रात्र अशीच गेली. हजारो तारे चमकत होते. डोंगराळ कडे भीषण वाटत होते. मधूनच कुणीतरी फिदी फिदी हसल्याचा भास होई…खीखीखी..!! भीतीने गाळण उडे…’’ तो वर्णन करुन सांगत होता..‘‘आगे क्या हुआ?’’ कुणीतरी चावी मारली.‘‘ आगे क्या होना है, लल्लू!! डबे, पाण्याच्या बाटल्या घेऊन काही लोक जीव धोक्यात घालून दरीत उतरण्याचा प्रयत्न करत होते. मी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा एकाने संतापून सांगितलं की, दरीत कोण उतरतो बे! झुडुप शोधतो आहे…मग मी नाद सोडला, आणि दुसऱ्या झुडपाकडे वळलो!’’…प्रसंग आठवून त्याच्या अंगावर शहारे आले. दुश्मनावरही असा प्रसंग यायला नको! ते ३२ तास भयंकर होते. पण तो परिस्थितीशी शर्थीने झुंजला. निकराने लढला.…त्याला ‘घाटाचा राजा’ हा मानाचा किताब देण्यात येत आहे. त्याचे आणि पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर प्रवास करणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.