ढिंग टांग : यह राखी बंधन है ऐसा..!

तळे राखी तो पाणी चाखी, अशी म्हणच आहे. ही म्हण आम्ही उगीचच सांगितली. तिचा राखीपौर्णिमेशी काहीही संबंध नाही. तुम्हाला वाटेल की जो मनुष्य राखी भज्यांसारखी तळून काढेल, त्याला पाणी लपलप पिता येईल. भले! असे कुठे नसते. राखी पौर्णिमा हा श्रावणातला आपला लाडका सणवार आहे. राखी पौर्णिमेचे आपल्या संस्कृतीत भारी महत्त्व आहे. या दिवशी बहिणीने भावाला राखी बांधायची असते. भावाने बहिणीचे रक्षण करायचे असते, या उदात्त भावनेचे प्रतीक म्हणजे राखी. विश्वासाचे प्रतीक म्हणजे राखी..भरजरी गं पितांबर दिला फाडून द्रौपदीशी बंध शोभे नारायण...असे एक सुंदरसे गीतच आहे. अर्थात याचाही राखी पौर्णिमेशी डायरेक्ट काहीही संबंध नसावा. कारण हे गाणे तर ‘श्यामची आई’ या चित्रपटातले आहे. एक पुराणातली आख्यायिका अशी की वृत्रासुराचा पराभव करण्यासाठी इंद्रदेव युद्धावर निघाला तेव्हा त्याची पत्नी शची हिने त्याच्या मनगटावर दोरा बांधला. हा दोराच तुझे रक्षण करेल, असे सांगितल्याने आत्मविश्वासाने भारलेल्या इंद्रदेवाने विजय मिळवला. हा आहे राखीचा महिमा! परंतु, याचाही राखी पौर्णिमेशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. कारण पत्नी कुठे पतीला राखी बांधते?.मुद्दा एवढाच की या दिवशी वेळात वेळ काढून बहिणीने चांगला पोशाख करून (इंपॉर्टंट आहे!) भावास मनोभावे राखी बांधावी. भावाने ती उजव्या मनगटावर (इम्पॉर्टंट आहे!) बांधून घ्यावी. राखी पौर्णिमेला अनेक बंधूराजांच्या हाताला शेकडो राख्या बांधल्या जातात. बंधूराज मनगटापासून दंडापर्यंत राख्यांनी हात भरून फोटो काढतात.आपल्या शेकडो लाडक्या बहिणींना सरकारी तिजोरीतून रक्कम काढून दीड हजाराची ओवाळणी (थेट ब्यांक खात्यात) टाकतात. अशा बंधुराजांच्या पाठीशी त्यांच्या लाडक्या बहिणी उभ्या राहणार नाही तर काय? बंधुराजांना मतांच्या रूपाने फक्कडसा नारळीभात मिळतो. राखी पौर्णिमेच्या दिवशी किंवा आदल्या दिवशी नारळी पौर्णिमा साजरी केली जाते. दोन्ही दिवस नारळीभात हाणावा, अशी परंपरा आहे..राख्या अनेक प्रकारच्या असतात. गोंड्याची राखी, स्पंजाची राखी, घड्याळाची राखी, चायनामेड राखी अशा कितीतरी राख्या असतात. बहिणीने आपापल्या मगदुराप्रमाणे राखी निवडून भावाच्या मनगटावर बांधायची असते. तथापि, राख्यांचे ढोबळमानाने तीनच प्रकार आहेत.एक, साधी राखी : जी घरोघरी प्रेमाने बांधली जाते. ती साधी गोंड्याची असली तरी चालते.दोन, फिल्मी राखी : या राखीचा आणि अभिनेत्री राखी (पहा : मेरे करण अर्जुन आयेंगे, जरूर आयेंगे...) यांचा काहीएक संबंध नाही. परंतु, ही राखी चित्रपटात प्रायः गाणे म्हणत बांधली जाते. राखीची गाणी फिल्मसंगीतातला एक स्वतंत्र प्रकार आहे. गरजूंनी ऐकून घ्यावी. (संदर्भासाठी पहा किंवा ऐका : बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है...) जाहिरातीतही फैनाबाज राखी बांधायची चाल आहे. दागिन्यांपासून चाकलेटांपर्यंत कुठल्याही जाहिरातीत राखी बांधण्याची परंपरा आहे..तीन, पोलिटिकल राखी : या राखीस अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्वाधिक फोटो निघणारी हीच ती राखी. पण ही राखी म्हणजे निव्वळ प्रेम आहे. लाडक्या बंधुरायाने राखी पौर्णिमेच्या आदल्याच दिवशी दीड हजाराची ओवाळणी बहिणीच्या खात्यात टाकावी, आणि मतदानाच्या वेळी बहिणीस सांभाळून घेण्यास सांगावे. काम फत्ते होणारच! या राख्यांसोबतची वचने आता सर्वच पक्षाचे नेते आपापल्या जाहीरनाम्यात देऊ लागली असल्याने पोलिटिकल राखी हा एक गेमचेंजर प्रोजेक्ट ठरला आहे. असो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.