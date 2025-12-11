ढिंग टांग - सावजीवाणी तिखट, संत्र्यावाणी गोड...!

आजचा दिवस : विश्वावसु संवत्सर श्रीशके १९४७ मार्गशीर्ष शु. पंचमी.आजचा वार : मंडेवार.आजचा सुविचार : बिगडी बना दे, मेरे सावजीवाले सैंया, अपना बना ले ओ मेरे नागपुरवाले भईया!……………………..नमो नम: नमो नम: नमो नम: नमो नम: (१०८ वेळा लिहिणे) लोकांचे अलोट प्रेम पाहिले की मला अगदी भरून येते. मी प्रेमाचा भुकेला आहे. काल एका कार्यक्रमात आमचे ठाण्याचे मित्र कर्मवीर भाईसाहेबांनी माझं वर्णन ‘सावजीवाणी तिखट आणि संत्र्यावाणी गोड’ असे केले. मी बसल्याजागी गहिवरलो. किती हे प्रेम! .संविधानाचे महत्त्व आणि मूल्य सांगण्यासाठी मध्यंतरी मी एक व्याख्यान दिले होते. ते व्याख्यान इतके अप्रतिम झाले की त्याचे पुस्तक करावे, असे मला काही लोक सुचवू लागले. व्याख्यान अप्रतिम झाले म्हणून की बरेच लांबले म्हणून पुस्तक करावे? हे मला काही कळले नाही. पण पुस्तक झाले हे मात्र खरे.या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात कर्मवीर भाईसाहेबांनी माझ्यावर इतकी स्तुतीसुमने उधळली की सहा जेसीबी भरुनही इतकी फुले उधळता आली नसती! (हे वाक्य म्हणून चांगले आहे की टोमणा म्हणून? बांदऱ्याच्या मित्रांना विचारायला हवे! टोमणेबाजीत ते एक्स्पर्ट आहेत. ) ते म्हणाले की, ‘‘आमचे नानासाहेब फडणवीस हे बिग डी आहेत. बिगडी बनानेवाले ते बिग डी! बावीस साली मी मोठा निर्णय घेतला तेव्हा ते मित्रासारखे माझ्यामागे उभे राहिले. (त्यांच्या मागे मोटाभाई आणि मोटाभाईंच्या मागे महाशक्ती!) तेव्हा मला कळले की ते ‘यारों का यार आणि दुश्मनों का दुश्मन’ आहेत.’’.ते स्तुतीसुमने उधळत असताना मी उगीचच मंचावरच्या खुर्चीत बसून नेहमीप्रमाणे गोड गोड हसलो. झाऽऽले! लागलीच ते म्हणाले, ‘‘ आमचे बिग डी हे सावजीसारखे तिखट आणि संत्र्यासारखे गोड आहेत!’’मी जागच्या जागी संकोचाने चूर झालो. छे, काय हे? माझे इतके मधुर वर्णन कुणीही (येस, आय मीन इट…कुणीही!) केले नसेल. सावजीसारखे तिखट? संत्र्यासारखे गोड? (विरोधकांनो, लेको, ऐका, ऐका! संत्र्यावाणी गोड माणसाकडे बघून चेहरे आंबटढाण करता! सावजीचा घास खाल्ल्यावर मस्तकीच्या टाळूपासून देहाच्या कानाकोपऱ्यातून घामाच्या धारा वाहू लागतात, ते असली सावजी! हे हिंमतवानाचे खाणे आहे, मिस्टर!) मी खरेच असा आहे का? असा मला प्रश्न पडला..कसा मी? कसा मी? कसा मी? कसा मी?असा मी असा मी असा मी..असामी!…काहींना मी सावजीसारखा वाटतो, काहींना संत्र्यासारखा. काहींना मी टरबुजासारखाही वाटतो. काहींना पुरणपोळीसारखा!व्यक्ती तितक्या प्रकृती! मी मात्र स्वत:ला गोळाभातासारखा सात्विक समजतो. सावजीचे वर्णन मी करावे असे नाही. किंबहुना ते कुणीच करु नये. सावजीची मटणमुर्गी शेजारी मोठा टावेल ठेवून मगच पुढ्यात ओढावी! ज्याला ती झेपत नाही, त्याने शिवाजी पार्कात ‘प्रकाश’मध्ये जाऊन साबुदाणा वडा खावा. नागपूरची संत्री मात्र जगभर फेमस आहेत. ती गोड असतात, क्वचित सीडलेसही असतात, आणि त्याची साल (विरोधकांच्या) डोळ्यात पिळल्यावर झोंब झोंब झोंबते!!.कर्मवीर भाईसाहेबांनी माझे एवढे कौतुक केले, त्याची काहीतरी परतफेड करायची संधी मिळावी, म्हणून मी सहज त्यांना म्हटले की, ‘‘तुम्हीही तुमच्या गुवाहाटी मोहिमेबद्दल एखादे मस्त पोलिटिकल थ्रिलर नाव्हेल लिहून टाका ना! चिक्कार खपेल!’’ते माझ्याकडे बघतच राहिले, मग म्हणाले, ‘‘अहो, आत्ताच मी तुमचं कौतुक केलं ना?’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.