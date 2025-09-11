satirical-news

ढिंग टांग : अंतरात्मा की आवाज…!

बेटा : (उदंड उत्साहात एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण…मम्मा, आयॅम बॅक!
Secret Malaysia Tour Revelation of a Politician's Hidden Trip

Secret Malaysia Tour Revelation of a Politician's Hidden Trip

Sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

ढिंग टांग

बेटा : (उदंड उत्साहात एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण…मम्मा, आयॅम बॅक!

मम्मामॅडम : (पक्षकार्यात बिझी…) हं!

बेटा : (मटकन खुर्चीत बसत) हुश्श…दमलो बुवा!

मम्मामॅडम : (कागदपत्रांमधून डोकं वर न काढता) कशी झाली तुझी मलेशियाची सहल?

बेटा : (च्याटंच्याट पडत) वॉव! ती माझी सीक्रेट टूर होती, तुम्हाला कसं कळलं? व्होटर अधिकार यात्रेवरुन मी थेट मलेशियाला गेलो, कोणाला कळलंही नाही! विमानतळावरही वेषांतर करुन गेलो होतो, पण-

Loading content, please wait...
Political Accountability
Political satire
Voter rights movement
Secret travel stories

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com