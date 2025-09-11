ढिंग टांग : अंतरात्मा की आवाज…!

ढिंग टांगबेटा : (उदंड उत्साहात एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण…मम्मा, आयॅम बॅक! मम्मामॅडम : (पक्षकार्यात बिझी…) हं! बेटा : (मटकन खुर्चीत बसत) हुश्श…दमलो बुवा! मम्मामॅडम : (कागदपत्रांमधून डोकं वर न काढता) कशी झाली तुझी मलेशियाची सहल?बेटा : (च्याटंच्याट पडत) वॉव! ती माझी सीक्रेट टूर होती, तुम्हाला कसं कळलं? व्होटर अधिकार यात्रेवरुन मी थेट मलेशियाला गेलो, कोणाला कळलंही नाही! विमानतळावरही वेषांतर करुन गेलो होतो, पण-.मम्मामॅडम : (थंडपणाने कागदावर स्वाक्षऱ्या करत) पण काय, बेटा?बेटा : (खुशीत) तिथल्या विमान कंपनीच्या अधिकाऱ्यानं मला ‘सर, या दरवाजातून चला’ असं सांगितलं, आणि मी सटकलो!मम्मामॅडम : (शांतपणाने) संपूर्ण देशाला कळली तुझी सीक्रेट टूर!बेटा : (खांदे उडवत) आश्चर्यच आहे!!मम्मामॅडम : (नाक मुरडत) त्या नतद्रष्ट कमळवाल्यांनी तर तुझे लंगकावीमधले फोटोही प्रसिद्ध केले आहेत! शोभतं का असं दुसऱ्याच्या खासगी टूरचे फोटो व्हायरल करणं! पण या लोकांना कसला पाचपोच नाही….बेटा : मम्मा, मी तिकडे स्कूटीवर चिक्कार फिरलो!!मम्मामॅडम : (किंचित नाराजीनं) पण काही अडलं होतं का? मध्येच असं गायब होऊन परदेशी जाणं बरं दिसत नाही, बेटा!!बेटा : कमॉन! बिहारमध्ये सोळा दिवस भरपूर दगदग झाली होती, थोडासा श्रमपरिहार करण्याची गरजच होती मला!! बिहारमधली धूळ, वेळीअवेळी जेवण, त्यात तेजस्वीभय्यासोबत दिवसभर प्रवास करणं…भयंकर दमायला झालं!मम्मामॅडम : (प्रेमानं) कित्ती मेहनत करतोस पक्षासाठी!बेटा : (आत्मविश्वासानं) यावेळी कमळवाल्यांना धूळ चारुन तेजस्वीभय्यांना बिहारच्या सिंहासनावर बसवणारच!.मम्मामॅडम : (कळवळ्यानं) मेहनत करणार तू, आणि सिंहासनावर दुसरेच बसणार! दुसऱ्यासाठी इतकं राबून स्वत:च्या खर्चानं परदेशी सहलीला जातोस! किती रे परोपकारी आहेस!!बेटा : (दोन्ही हात पसरुन फिल्मी अंदाजात) देखो भय्या, हम मोहब्बत की चलती फिरती दुकान चलाते है, नफरत का धंदा करनेवालों में हम नहीं!!मम्मामॅडम : (नाराजीनं) पण याचीच आपल्या इंडि आघाडीवाल्यांना किंमत नाही! परवा आपली मतं कशी फुटली बघितलंस ना?बेटा : (अमान्य करत) मी आपल्या विरोधी पक्षाच्या लोकांना स्पष्ट सांगितलं होतं, आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐका, आणि मतदान करा! त्यांनी केलं!!मम्मामॅडम : (कपाळाला हात लावून) डोंबलाचा अंतरात्म्याचा आवाज! राजकारणात असं काही नसतं!!.बेटा : (आश्चर्यानं) हे तू म्हणावंस मम्मा? मैं हैरान हूं…मम्मामॅडम : (कानात कुजबुजत) आपल्यापैकी कुणाची मतं फुटली, याचा शोध घ्यायला हवा!बेटा : (सहज सांगितल्यागत) मी विचारलं एकदोघांना, ते म्हणाले की आमच्या अंतरात्म्यानं काल रात्रीच फोन करुन सांगितलं, त्यानुसार दिलं मत!! बरेचसे अंतरात्मे महाराष्ट्रातले होते, असं मला कुणीतरी सांगितलं!मम्मामॅडम : (उत्सुकतेनं) कुणीतरी म्हणजे नेमकं कोणी?बेटा : (गुपित फोडत) एका महाराष्ट्रातल्याच बाह्य आत्म्यानं सांगितलं!मम्मामॅडम : (हाताची घडी घालून संशयानं) हंऽऽ…! माझाही आतला आवाज असंच सांगतोय! हे नक्कीच षडयंत्र आहे! मतदान कसं करायचं याचं ट्रेनिंग देऊनही आपली दहा-बारा मतं अवैध कशी ठरली?बेटा : (चतुर मुद्रेनं) अवैध मतदान कसं करायचं, याचंही ट्रेनिंग असतं, मम्मा!मम्मामॅडम : (डोकं गच्च धरुन) छे, किती हा स्वार्थीपणा! मला उबग आलाय!बेटा : (सहानुभूतीनं) आता कळलं मी अधूनमधून परदेशी का जातो ते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.