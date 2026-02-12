ढिंग टांग : डर के आगे जीत होती है…!

ढिंग टांग ‘‘ड रपोक, एकजात सगळे डरपोक आहेत!,’’ ‘शिवतीर्था’वरुन सकाळी सकाळी घुमलेली जबर्दस्त गर्जना शिवाजी पार्कच्या भवतालातली कबुतरे भर्रर्रदिशी उडवून गेली. मॉर्निंग वॉकला निघालेले अनेक पाय जागच्या जागी खिळले. सिग्नल तोडून जऽऽरा पुढे सटकावे, तेवढ्यात दबा धरुन बसलेला ट्रॅफिक पोलिस शिट्टी वाजवत सामोरा आल्यावर जसा चेहरा होतो, तसे साऱ्यांचे झाले. सारांश इतकाच, की सकाळी सकाळीच साहेबांचा मूड साफ बिघडून गेला होता. महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करण्याचा उग्र संकल्प बेडरपणाने हाती घेणारे निर्भय पथिक आदरणीय साहेबांच्या समोर आम्ही अधोवदनाने उभे होतो. पाठीमागील बाजूस गाळण उडाली होती. पण तरीही उसने अवसान आणून कसेबसे उभे होतो….परवाच संघशताब्दीनिमित्त झालेल्या व्याख्यानमालेसाठी अनेक नामवंतांना सटासट निमंत्रणे गेली होती. सगळे नामवंत घाबरून उपस्थित झाले. काही नामवंत तर घरचे जेवण सोडून आले! काही सभास्थानी येऊन जेवले. काही नामवंत नव्हते, तरीही घाबरुन आले होते. भीतीमुळे असे होते. आम्हीही अशा काही मोजक्या न-नामवंतांपैकी एक होतो…‘‘एरवी तुमच्या (पक्षी : पू. भागवतजींच्या) रटाळ प्रवचनांना चार टाळकी तरी येत होती का? आता बरे लगबगीनं येतात? डरपोक, डरपोक!’’ जोरजोराने मान हलवत साहेबांनी यथेच्छ निर्भत्सना केल्याने, संघशताब्दीनिमित्त झालेल्या व्याख्यानमालेस उपस्थित राहणाऱ्यांचे चेहरेच पडले. (त्यातला एक चेहरा आमचाही होता, हे वर सांगितले आहेच. कृ. वर पहा.) आम्हाला प्रश्न पडला की, यांनी कसे काय आपल्या मनातले वळखले असेल? गृहस्थ मनकवडा खरा!!.‘‘त्या मोदींच्या भीतीनं सगळे निमूटपणे नेहरू सेंटरला गेले! ते काही संघाचे विचार ऐकायला गेले होते? नाव सोडा, तुमची टरकली, हे उघड आहे,’’ साहेब डरकाळले. डरकाळीतही डर असतेच. (शंका : मराठीत भीती, हिंदीत डर…भीती स्त्रीलिंगी असल्याने डरही स्त्रीलिंगीच असावी! हे असले संभ्रम टाळण्यासाठीच आम्ही हिंदीसक्ती नको, असे सांगत असतो. असो.)‘‘मी नाही डरत त्या मोदीजींना!,’’ साहेब निर्भयपणाने म्हणाले. आम्हाला त्यांच्या नीडरपणाचे कौतुक वाटले.‘‘आम्हीही नाही डरत! मेलं कोंबडं आगीला भ्येत नसतंय!’’ आम्ही छाती ताणून म्हणालो. साहेबांनी दुर्लक्ष केल..‘‘भाषेचं प्रेम ही बीमारी आहे? आम्ही काय बीमार आहोत?’’ संतापून साहेब ओरडले.‘‘छे, भलतंच! तुम्हाला कोण बीमार म्हणेल? पण मराठी भाषा मात्र बीमार आहे..,’’ आम्ही उद्गारलो. शेवटले वाक्य तेवढे मनात म्हटले.‘‘गुजरातला जाऊन ज्ञानामृत पाजा म्हणावं, तुमची बौद्धिकं त्यांच्यासमोर करा, मराठी माणूस पेटला की मग तो कोणाला डरत नसतो!’’ साहेबांनी निर्वाणीचा इशाराच जणू दिला. आमची धन्यच आहे, आम्ही च्यामारी, इथंही घाबरलो!बिन पाठकण्याचे ८५० सेलेब्रिटी कमालीच्या भयभीत अवस्थेत नेहरू सेंटरवर येऊन एकमेकांना कसे धीर देत होते, याचा साद्यंत वृत्तांत आम्ही साहेबांना ऐकवला. ते मनमुराद हंसले!.‘‘यातले बरेचसे घाबरट नामवंत आपल्याकडे आता जेवायला येणार नाहीत का, साहेब?’’ घाबरत घाबरत आम्ही एकदाचे विचारले. त्यावर साहेब थोडे विचारात पडले.‘‘येतील, येतील! आम्हाला घाबरुन का होईना, येतील! आमचं निमंत्रण टाळण्याची कोणाची बिशाद आहे?’’ बराच वेळ विचार करुन साहेबांनी उत्तर दिले. ते आम्हाला मनोमन पटले.साहेबांचे सगळेच आम्हाला जाम पटते. उगीच का लाखोंचा समुदाय त्यांची भाषणे ऐकायला जमा होतो? मते देताना लेकाचे एकएकटे जातात, त्यामुळे निर्भय असतात. सभेला मात्र जावेच लागते. क्यों की डर के आगे जीत होती है..!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.