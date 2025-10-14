satirical-news

ढिंग टांग : भोजनादेश ते जनादेश..!

तू आलास, तू जेवलास आणि तू जिंकलंस!! कित्ती बरं वाटलं म्हणून सांगू?
ब्रिटिश नंदी
दादू : (तृप्त मनाने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव..!

सदू : (पेंगुळलेल्या आवाजात) होऊऽऽब्ब्वा..!!

दादू : (चमकून) हा कसला आवाज?

सदू : (खुलासा करत) ढेकर रे दादूराया, ढेकर…! पोट तुडुंब भरलंय!!

दादू : (डोळे मिटून समाधानाने) तू आलास, तू जेवलास आणि तू जिंकलंस!! कित्ती बरं वाटलं म्हणून सांगू?

सदू : (मिटक्या मारत) काय बेत केला होतास, दादूराया! तोहडा जबाब नहीं!

