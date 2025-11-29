हौस ऑफ बांबू - सुंदरतेच्या सुमनावरचे दंव..!

नअस्कार! आमच्या पुण्यात कधी कधी इतके सुंदर कार्यक्रम होतात की आपण पुण्यात राहातो याचं कवतिक वाटत राहातं. परवा मी मसापच्या सभागृहात असंच कुणाशी तरी बोलताना हेच बोलून दाखवलं तर, ‘‘पण तुम्ही कोथरुडला राहता ना?’’ असं खवचट उत्तर मिळालं. अशावेळी आपण पुण्यात राहातो, याचा वैताग येतो. पण पुढल्या शनिवारी मात्र छान कार्यक्रम होणाराय, त्याची मी आत्तापासूनच वाट पाहातेय. सुनीताबाई देशपांडे या माझ्या अतिशय लाडक्या लेखिका. त्यांचं ‘आहे मनोहर तरी..’ मी इतक्या वेळा वांचून इतक्या जणांपाशी इतकी बडबड केली की अनेकांना ‘आहे उदास तरी गमते मनोहर’ असा साक्षात्कार झाला. असू दे. .सुनीताबाईंची यंदा जन्मशताब्दी होतेय. त्यानिमित्त भारत इतिहास संशोधक मंडळात ६ डिसेंबरला दिवसभराचं सुंदर संमेलन भरणार आहे.- सुनीताबाई देशपांडे स्मृती साहित्य संमेलन. पुण्यात असाल तर चुकवू नका. पण आगाऊ नोंदणी मात्र आवश्यक आहे. साहित्य, कला, संगीत आणि समाजकार्य अशा अनेक प्रांतात रमलेल्या आणि सतत कार्यरत राहिलेल्या सुनीताबाई हे निराळंच व्यक्तिमत्व होतं. कुणी त्यांच्यात ‘माई’ बघितल्या, कुणी चष्म्यातून तीक्ष्ण नजरेनं बघणाऱ्या ‘बाई’ बघितल्या. महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक़्तिमत्व ठरलेल्या पु. ल. देशपांडे यांची जी काव्यशास्त्रविनोदाची वाऱ्यावरची वरात महाराष्ट्रभर चालली होती, त्या वरातीच्या ‘नारायण’ सुनीताबाईच होत्या....कुणाला त्या मधाळ वाटल्या, कुणाला कर्तव्यकठोर सहचारिणी तर कुणाला प्रगल्भ विदुषी…मला तर त्या निर्मितीच्या काठावर बसून प्रवाहात पाय बुडवून बसलेल्या बालकवींच्या औदुंबरासारख्या वाटतात. सुनीताबाईंच्या काव्यवाचनातली उत्कटता आजही आठवते. माधव आचवल, जीए कुलकर्णी यांना लिहिलेली त्यांची पत्रं तर मराठी साहित्यातली आणखी एक विश्रब्द शारदाच आहे. मध्यंतरी सुनीताबाई आणि जीएंच्या पत्रांच्या अभिवाचनाचा ‘रंग्ली रंग्लिऑट’ हा कार्यक्रम बघितला होता. म्हणजे Thus far and no further...की आपुला ठावो न सांडितां ।आलिंगिजे चंद्रु प्रकटितांऐसा अनुरागु भोगितां । कुमुदिनी जाणे ।।....कुमुदिनीचं फूल काळ्या-निळ्या जळावर तरंगतं. नभीच्या चंद्रावर ही कुमुदिनी अनुरक्त आहे. तो तिचा अनुराग व्यक्त होतो, पण आपला ठावो न सांडिता! सुनीताबाईंचं रसिकत्व तसं होतं.(खुलासा : उपरोक्त उपमा, ज्ञानेश्वरीतली ओवी हे ज्ञान आमच्या आणखी एक लोभस, लाडक्या लेखिका अरुणाताई ढेरे यांच्याकडून मिळालेलं! मला मेलीला कुठून सुचायला इतकं?) सुनीताबाईंचं आहे मनोहर तरी, सोयरे सकळ, मण्यांची माळ ही पुस्तकं म्हणजे त्यांच्या चिंतनशील व्यक्तिमत्वाच्या परिमळाचं शब्दरुप आहे..पुढल्या शनिवारच्या एकदिवसीय सुनीताबाई स्मृती संमेलनात त्यांच्या आवडीच्या बंदिशी पं. सत्यशील देशपांडे सादर करणार आहेत. (पण) इथेही मराठी साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी प्रमुख पाहुणे आहेत. सकाळी एक तास गाणं, मग एक तास सुनीताबाईंचं गद्य लेखन, मग एक तास जेवण! मग पुन्हा एक तास कविता…साडेतीन वाजता आपापल्या घरी! असा आटोपशीर मामला आहे. याचा अर्थ विद्यापीठ चौकात, चांदणी चौकात, वारज्याच्या दिशेनं किंवा कुठेही जायचं असेल तरी वाहतुकीच्या गोंधळकाळाच्या आत घरी परतण्याची सोय आहे..अर्थात कार्यक्रमासाठी आगाऊ नोंदणी आवश्यक आहे. कारण मध्ये (एक तास) जेवणाचा आहे. जेवतानाही सुनीताबाईंच्या साहित्यावर बोलायला परवानगी आहे. जेवणाचा मेन्यू कोणीही विचारु नये, ही विनंती. तो आम्हाला अजून कळलेला नाही. ‘सुंदरतेच्या सुमनावरचे दव चुंबुनि घ्यावें, चैतन्याच्या गोड कोवळ्या उन्हांत हिंडावे’ हा अनुभव मार्गशीर्षाच्या पुण्यातल्या गोडश्या गारठ्यात घ्यायचा असेल तर... बघा बुवा! यायचं तर या!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.