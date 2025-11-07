ढिंग टांग : एम-बॉम्ब आणि एच-बॉम्ब..!

रागा : (उत्सुकतेनं फोन फिरवत) हाय देअर…ॲम आय टॉकिंग टु अ ग्रेट सायंटिस्ट मि. विक्रमादित्य?विक्रमादित्य : (गोंधळून जात) नोप…आय ॲम नुसताच विक्रमादित्य! नॉट अ सायंटिस्ट?रागा : (चौकशा करत) तुम्हीच बांदऱ्याच्या प्रयोगशाळेत काम करता ना?विक्रमादित्य : (दुप्पट गोंधळून) कोण मी? छे, मी राहातो तिथं…हे बघा, तुम्ही मार्केटिंग कॉल करत असाल तर फोन ठेवा! मला कुठल्याही घर खरेदीत रस नाही! मला कुठल्याही टूरिस्ट क्लबची मेंबरशिप नको आहे! मला कुठलंही लोन नको आहे! बाय!! .रागा : (घाईघाईने) वेट वेट वेट! मी मार्केटिंग कॉल करणारा नाही! माझं मुहब्बतीचं दुकान आहे, पण मी ऑनलाइन विक्री करत नाही! मला तुमच्याशीच बोलायचंय…विक्रमादित्य : (कंटाळून) नाव सांगाल का, प्लीज?रागा : (विजयी सुरात) बंदे को रागा कहते है, प्यार से रागा कहते है, और राग से भी रागाही कहते है! मी दिल्लीहून बोलतोय…राहुल! नाम तो सुना होगा!!विक्रमादित्य : (अतिशय आनंदाने) ओहो, राहुलजी! तुम्ही…मी ओळखलाच नाही तुमचा आवाज!! बाय द वे, काँग्रॅच्युलेशन्स! तुमच्या हायड्रोजन बॉम्बमुळे ते कमळवाले अक्षरश: बेचिराख झाले आहेत! कसला भारी बॉम्ब फोडलात! तुस्सी ग्रेट हो!.रागा : (विनम्रपणे) लोक त्याला हायड्रोजन बॉम्ब असं प्रेमानं म्हणतात, पण ॲक्चुअली तो एच-बॉम्ब होता! ‘एच’ फॉर हरयाणा!!विक्रमादित्य : (लाडाने) आम्ही हायड्रोजन बॉम्बच म्हणणार मुळी!रागा : (नाइलाज झाल्यागत) …लोकशाही वाचवण्यासाठी मला हा विध्वंस करावा लागला! लेकिन कैसी रही? सौ सुनार की एक लुहार की!! हाहा!!विक्रमादित्य : (विजयानंदात…) तुमचा ए-बॉम्ब पडला आणि कमळवाल्यांमध्ये हलकल्लोळ झाला! सगळे एका फटक्यात गारद!! उरलेले काही सैरावैरा पळत सुटले!!.रागा : (विनम्रभावाने) थँक्यू! अँड डबल थँक्यू!! तुम्ही एम-बॉम्ब फोडला नसता, तर मी एच-बॉम्ब कसा बरं फोडू शकलो असतो?विक्रमादित्य : (साफ गोंधळून) मी कुठला एम-बॉम्ब फोडला? छे, काहीतरीच!रागा : (दुप्पट विनम्रभावाने) नाही कसं? तुम्ही मुंबईत भर स्टेजवर असंच प्रेझेंटेशन करुन धमाका केला, त्यानं महाराष्ट्र हादरला, असं मला कळलंय! निवडणूक आयोगाला पळता भुई थोडी झाली, त्यांची चांगली तत पप झाली असं कळलंय!विक्रमादित्य : (आनंद पोटात माझ्या मायेना, मायेना…) पण तुम्ही मला ग्रेट सायंटिस्ट असं का म्हणाला, हे समजलं नाही!.रागा : (स्तुतीसुमनांची उधळण करत) तुम्ही आहात म्हणून महाराष्ट्रात थोडीतरी लोकशाही टिकली आहे! तुमच्या एम-बॉम्बवरुनच मला माझा एच-बॉम्ब सुचला! ऑल क्रेडिट गोज टु यु, सर!!विक्रमादित्य : (कमालीच्या संकोचाने) कसचं कसचं!!..तुम्ही किती सीनियर, मी किती ज्युनियर! तुम्ही दिल्लीत, मी बांदऱ्यात! तुम्ही इंटरनॅशनल, मी साधा स्टेट लेवल प्लेअर!! उलट तुम्हीच माझे गुरू आहात! माझं प्रेझेंटेशन मी तुमच्याच स्टाइलमध्ये केलं होतं! लोकशाही वाचवण्याचं खरं क्रेडिट तुमचंच आहे!!.रागा : (उत्साहात) तुमचा एम-बॉम्ब ही माझी प्रेरणा आहे! तुमचा एम-बॉम्ब, तर माझा एच-बॉम्ब! आता मी के-बॉम्ब, जी-बॉम्ब, बी-बॉम्ब अशी बॉम्बची मालिका करणार आहे, पण त्यापूर्वी मला तुम्हाला एक बक्षीस द्यायचंय!विक्रमादित्य : (हुरळून जात) ओह, सो नाइस ऑफ यू!! कित्ती छॉन आहात तुम्ही?रागा : (उदार मनाने) माझ्या ‘मोहब्बत की दुकान’ची फ्रँचायझी तुम्हाला मी फ्री देऊ करतोय! चालेल ना?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.